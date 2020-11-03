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0 : 5
завершен
вчера, 23:00
|16’
|0:1
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Жота Диого
ассистент Александер-Арнольд Трент
|33’
|0:2
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Жота Диого
ассистент Гомес Джо
|47’
|0:3
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Салах Мохамед
ассистент Джонс Кертис
|49’
|0:4
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Мане Садио
ассистент Салах Мохамед
|54’
|0:5
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Жота Диого
ассистент Мане Садио
|21’
|Вейналдум Джорджиньо
|21’
|Джонс Кертис
|74’
|J.
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пессина Маттео
|Муриэль Луис
|53’
|Малиновский Руслан
|Пашалич Марио
|63’
|65’
|Фирмино Роберто
|Жота Диого
|66’
|Милнер Джеймс
|Хендерсон Джордан
|66’
|Кейта Наби
|Робертсон Эндрю
|Ламмерс Сэм
|Гомес Алехандро
|81’
|Руджери Маттео
|Мохика Хоан
|81’
|Депаоли Фабио
|Хатебур Ханс
|81’
|82’
|Уильямс Неко
|Александер-Арнольд Трент
|82’
|Цимикас Константинос
|Вейналдум Джорджиньо
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|9
|Удары по воротам
|15
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|6
|Удары в створ
|12
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|6
|Фолы
|16
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|6
|Угловые
|7
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|4
|Офсайды
|2
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|7
|Cэйвы
|6
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|0
|Предупреждения
|3
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Ничего, при встрече моя Барса возьмёт реванш. Готовтесь к разгрому, скаузеры.
Ничего, при встрече моя Барса возьмёт реванш. Готовтесь к разгрому, скаузеры.
у Ювентуса в отличии от Ливерпуля есть все международные трофеи)))
у Ювентуса в отличии от Ливерпуля есть все международные трофеи)))