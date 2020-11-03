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Аталанта - Ливерпуль
Локомотив - Атлетико
Шахтёр - Боруссия
Ред Булл Зальцбург - Бавария
Реал - Интер
Манчестер Сити - Олимпиакос
Порту - Марсель
Мидтьюлланд - Аякс

Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Ливерпуль

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    Голы
    16’ 0:1 Жота Диого
    ассистент Александер-Арнольд Трент
    33’ 0:2 Жота Диого
    ассистент Гомес Джо
    47’ 0:3 Салах Мохамед
    ассистент Джонс Кертис
    49’ 0:4 Мане Садио
    ассистент Салах Мохамед
    54’ 0:5 Жота Диого
    ассистент Мане Садио
    Наказания
    21’ Вейналдум Джорджиньо
    21’ Джонс Кертис
    74’ J.
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Пессина Маттео Муриэль Луис 53’
    Малиновский Руслан Пашалич Марио 63’
    65’ Фирмино Роберто Жота Диого
    66’ Милнер Джеймс Хендерсон Джордан
    66’ Кейта Наби Робертсон Эндрю
    Ламмерс Сэм Гомес Алехандро 81’
    Руджери Маттео Мохика Хоан 81’
    Депаоли Фабио Хатебур Ханс 81’
    82’ Уильямс Неко Александер-Арнольд Трент
    82’ Цимикас Константинос Вейналдум Джорджиньо
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 15
    		6 Удары в створ 12
    		6 Фолы 16
    		6 Угловые 7
    		4 Офсайды 2
    		43% Владение мячом 57%
    		7 Cэйвы 6
    		0 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    сегодня в 03:21
    Миранчук в запасе, поэтому такие результаты
    andsuman
    andsuman ответ Андрей Медведев 1 (раскрыть)
    сегодня в 02:47
    каждая команда в своей истории проигрывала с крупным счётом
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 02:21
    Не знаю его, но он молодец.
    Андрей Медведев 1
    Андрей Медведев 1
    сегодня в 01:48
    Аталанта ещё повезло, что в группе Аякс Митьюланд, так бы я чувствую за 20 пропустили бы в группе! Сейчас хуже обороны чем у Аталанты нет ни у кого! Нападающие сказачные дол..., Сапаты, Мурилы всякие, Госперини весь шлак собрал в состав!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:47
    Международные кубки??)) Это ты про тресортной кубок Интертото и кубок Мао Дзэдуна?)
    Андрей Медведев 1
    Андрей Медведев 1 ответ Рыдающий скаузер (раскрыть)
    сегодня в 01:42
    7-2 навсегда останется в сердцах Ливерпульских болельщиков!
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:42
    да, я бы с удовольствием,но я не вип. И это не отговорка, что каждое попадание в руку ставили, есть четкие условия, когда рука это не пенальти, это говорить лишь о том, что в Сериа А не квалифицированные рефери, которые не знают, какая рука пенальти, а какая нет.
    Рыдающий скаузер
    Рыдающий скаузер
    сегодня в 01:36
    Ну всё, будем считать, что этим результатом мы перечеркнули позор на вилла парке.
    Неугасающий Стрыйко
    Неугасающий Стрыйко ответ Nazi (раскрыть)
    сегодня в 01:35
      Неугасающий Стрыйко
      Неугасающий Стрыйко
      сегодня в 01:35
      АПЛ какой-то продажный турнир. Как чемпион может проиграть 7:2? Это же невозможно.
      Nazi
      Nazi
      сегодня в 01:34
      Откуда взялся этот Жота?! Классный игрок... Какие голы положил, на загляденье.. Вот те на..
      Неугасающий Стрыйко
      Неугасающий Стрыйко
      сегодня в 01:33
      Вы бы с Астон Виллой бы так сыграли.
      Ничего, при встрече моя Барса возьмёт реванш. Готовтесь к разгрому, скаузеры.
      Андрей Медведев 1
      Андрей Медведев 1
      сегодня в 01:30
      Уложили спать Аталанту как детей в саду, самая дырявая командеха Италии, Сапату выкинуть из серии А, шлак Колумбийский, вокруг никого не видит, долбит тупо не глядя, лижбы ударить! Впринципе Колумбмйских игроки все такие, пижоны, и кривоногие!
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответ Qatar Airways (раскрыть)
      сегодня в 01:29
      Это уж перебор насчет "никто не видел", он был одним из лидеров "Волков" так-то)
      juvenale
      juvenale ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
      сегодня в 01:25
      сравниваешь попадание в руку (сам признал) с не удалением вандика 1000 процентным)скинь мне видео похожих эпизодов))) и да в Италии в тех сезонах практически любое попадание мяча,пеналь,так что все по правилам..в ворота того же Юве таких пеналей уже пробили штук 5
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      сегодня в 01:25
      жота сегодня перед уходом на матч забыл выключить плиту и к сожалению сжёг рыбу до тла. Так что англо-сакцы останутся без ужина.
      juvenale
      juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      сегодня в 01:22
      да да )))победили великий Аякс,а не тоттенхем с сомнительной пенки или отскок в Турции припомнить)
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 01:22
      очень сомнительная победа над Великим Аяксом. Тогда в угоду туринцам,отобрали победу амстердамцев.
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      сегодня в 01:21, ред.
      Сегодня ещё больше Клоппа зауважал. Вот смог же он разглядеть в португальце что-то, чего никто не видел. Мбаппе, Холанд, Дэвис - всё не то, Жота - вот самый крутой молодой футболист мира прямо сейчас.
      Бескомпромиссный Князь
      Бескомпромиссный Князь ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      сегодня в 01:21
      С ВанДиком у вас рекорд - 7:2. Аха-ха)
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 01:20
      Уже в разных чемпионатах были подобные моменты. как Ван Дейк и игрок Наполи, когда рефери вообще не зафиксировали фол, так что это вообще спорная жк, и тем более не удаление. А про пенальти в финале ЛЧ вообще смешно, юве поставили пенку в матче на кубок с Миланом, когда мяч попал в руку с 30 см и ничего рефери назначил пенальти, не смотря близкое расстояние, так что в начале в своем глазу соринку найдите, хотя скорее огромное бревно)))
      Бескомпромиссный Князь
      Бескомпромиссный Князь ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      сегодня в 01:17
      А что, если Скомина не играл, то это полурезерв? Хотя, да, он же пол команды. Аха-ха)
      дяденька Онуфрий
      дяденька Онуфрий ответ Бескомпромиссный Князь (раскрыть)
      сегодня в 01:16
        Бескомпромиссный Князь
        Бескомпромиссный Князь ответ YNWA (раскрыть)
        сегодня в 01:16
        Спокойной. Пусть вам приснится матч на вилла-парк. Аха-ха)
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый ответ YNWA (раскрыть)
        сегодня в 01:16
        и даже Интер.
        Бескомпромиссный Князь
        Бескомпромиссный Князь ответ juvenale (раскрыть)
        сегодня в 01:15
          juvenale
          juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
          сегодня в 01:15, ред.
          а что тогда в 1996 году было хахаха
          у Ювентуса в отличии от Ливерпуля есть все международные трофеи)))
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
          сегодня в 01:13
          зато Ювентус 0 Лиги Чемпионов и похоже им его не видать,как собственных розовых полос.
          juvenale
          juvenale
          сегодня в 01:13
          Мората бы показал этому жоте как играть нужно
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый ответ Qatar Airways (раскрыть)
          сегодня в 01:12
          это про Атлетико что ли?
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