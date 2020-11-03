В 57 Спортиелло Марко Голов пропущено: 5 Выносы: 1 Спасений: 7 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 93

З 19 Джимсити Берат Отборы: 1 Перехваты: 7 Выносы: 3 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 93

П 26 Мохика Хоан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 81

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 50 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 93

З 2 Толой Рафаэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 93

П 33 Хатебур Ханс Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 81

П 10 Гомес Алехандро Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 81

П 88 Пашалич Марио Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 63

П 11 Фройлер Ремо Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 93

Н 9 Муриэль Луис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 53

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 5 Всего навесов: 1 Выносы: 4 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 95 Голлини Пьерлуиджи

В 31 Росси Франческо

З 27 Депаоли Фабио Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 12

З 17 Ромеро Кристиан

З 40 Руджери Маттео Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 12

З 42 Скальвини Джорджио

П 72 Иличич Йосип

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 30

П 59 Миранчук Алексей

П 32 Пессина Маттео Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 40

Н 7 Ламмерс Сэм Фолов заработано: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 12