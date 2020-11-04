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2 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Ред Булл Арена
|6’
|0:1
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Ди Мария Анхель
ассистент Кин Моизе
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Нкунку Кристофер
ассистент Анхелиньо
|1:1
|42’
|Форсберг Эмиль
|2:1(П)
|57’
|Упамекано Дайотчанкуль
|15’
|19’
|Кимпембе Преснель
|Конате Ибрахима
|25’
|37’
|Гейе Идрисса
|68’
|Курзава Лайвен
|69’
|Гейе Идрисса
|90+5’
|Кимпембе Преснель
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Поульсен Юссуф
|Ольмо Даниэль
|64’
|Хенрикс Бенжамин
|Мукиеле Норди
|64’
|73’
|Баккер Митчел
|Курзава Лайвен
|73’
|Керер Тило
|Сарабия Пабло
|Адамс Тайлер
|Айдара Амаду
|76’
|Клюйверт Джастин
|Форсберг Эмиль
|76’
|84’
|Рафинья
|Флоренци Алессандро
|Кампль Кевин
|Забитцер Марсель
|90’
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|12
|Удары по воротам
|8
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|5
|Удары в створ
|2
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|20
|Фолы
|20
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|4
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|7
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|1
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|5
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|0
|Удаления
|2
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