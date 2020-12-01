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Локомотив - Ред Булл Зальцбург
Шахтёр - Реал
Атлетико - Бавария
Боруссия - Интер
Порту - Манчестер Сити
Марсель - Олимпиакос
Ливерпуль - Аякс
Аталанта - Мидтьюлланд

Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив против Ред Булл Зальцбург

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    3
    46' Райкович Слободан (41) уходит с поля, Игнатьев Владислав (20) вышел на поле
    46' Лысцов Виталий (4) уходит с поля, Миранчук Антон (11) вышел на поле
    46' Лисакович Виталий (88) уходит с поля, Мухин Максим (76) вышел на поле
     
    62' Мухин Максим (76)
     
    2
    79' (1:2) Миранчук Антон (11)
    79' Игнатьев Владислав (20)
     
    80' Мурило Серкейра (27)
     
    84' Живоглядов Дмитрий (2) уходит с поля, Рыбчинский Дмитрий (94) вышел на поле
     
    85' Тренеру Николич Марко
     
    90' Зе Луиш (29) уходит с поля, Камано Франсуа (25) вышел на поле
     
    28' (0:1) Бериша Мергим (8)
     
    41' (0:2) Бериша Мергим (8) (Койта Секу (7))
     
    45+1' Камара Мохаммед (19)
     
    69' Камара Мохаммед (19) уходит с поля, Сучич Лука (21) вышел на поле
     
    70' Койта Секу (7) уходит с поля, Адейеми Карим (27) вышел на поле
     
    77' Собослои Доминик (14) уходит с поля, Дака Патсон (20) вышел на поле
     
    2
    80' Рамальо Андре (15)
    80' Станкович Чичан (1)
     
    81' (1:3) Адейеми Карим (27)
     
    90+3' Бериша Мергим (8) уходит с поля, Онгене Жером (6) вышел на поле
    Голы
    28’ 0:1 Бериша Мергим
    41’ 0:2 Бериша Мергим
    ассистент Койта Секу
    Миранчук Антон 1:2(П) 79’
    81’ 1:3 Адейеми Карим
    Наказания
    45+1’ Камара Мохаммед
    Мухин Максим 62’
    Игнатьев Владислав 79’
    80’ Рамальо Андре
    Мурило Серкейра 80’
    80’ Станкович Чичан
    Тренеру Николич Марко 85’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Игнатьев Владислав Райкович Слободан 46’
    Миранчук Антон Лысцов Виталий 46’
    Мухин Максим Лисакович Виталий 46’
    69’ Сучич Лука Камара Мохаммед
    70’ Адейеми Карим Койта Секу
    77’ Дака Патсон Собослои Доминик
    Рыбчинский Дмитрий Живоглядов Дмитрий 84’
    Камано Франсуа Зе Луиш 90’
    90+3’ Онгене Жером Бериша Мергим
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 19
    		4 Удары в створ 6
    		11 Фолы 17
    		6 Угловые 8
    		0 Офсайды 1
    		50% Владение мячом 50%
    		3 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 23:39
    Ничего, завтра Зенит всем покажет, как в лиге чемпионов надо побеждать.
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov ответ viv (раскрыть)
    сегодня в 23:37
    Так писали про все первые 4 матча.. И что, по твоему все 3 клуба просто недооценили разом? А атлетико с Симеоне даже дважды? Да и прям автобус был толтко в 4й игре в испании.
    kingoffam
    kingoffam
    сегодня в 23:35
    Класс!
    13 RUS
    13 RUS ответ Timeless (раскрыть)
    сегодня в 23:34
    Миллионы , не миллионы, когда такой бардак и позор от рфс, футбола никакого не будет, они только бабки делают
    MikeSevas
    MikeSevas
    сегодня в 23:31
    Когда же мы достигнем самого дна российского футбола ,переосмыслим причины и пойдем вверх и вперед. Наверное еще не скоро, уже не то что болеть за наши клубы ,уже и смотреть в тягость ,нет того настроя и чувства праздника. Уже и пиво не идет и ящик включать не хочется.
    A.S.A
    A.S.A ответ Toc158 (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 23:31
    Уважаемый, я не понимаю в чем вы меня обвиняете?! Какое отношение я имею к тому что вы несете...
    Причем тут футбол и то,что вы пишите??!!!
    EAGinLE
    EAGinLE ответ Indian (раскрыть)
    сегодня в 23:30, ред.
    Мне всё равно у меня абонемент .
    13 RUS
    13 RUS ответ tims (раскрыть)
    сегодня в 23:30
    Локо разве чемпион?
    tims
    tims
    сегодня в 23:26
      shur
      shur
      сегодня в 23:24
      viv
      viv ответ Борг (раскрыть)
      сегодня в 23:21
      Ты сам то в это веришь? Или не видел как играет Локо?
      Indian
      Indian
      сегодня в 23:21
      Смешно когда в РПЛ, при покупке билетов, команды делятся на Топ и не-Топ :) Чувствуется подвох :)
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ A.S.A (раскрыть)
      сегодня в 23:18
      Ты шутишь что ли?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))ЦСКА тоже обыгрывал Реал 2 раза,а толку?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Мы тоже обыгрывали Испанию а толку?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Нет там у Украины(по меркам даже среднего ) нормальных игроков,впрочем как и у России!!!!!!!!!!!!!!!!
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 23:17
      Опять Бердыев виноват !)
      vdmvdm
      vdmvdm
      сегодня в 23:16
      Я, конечно, спартаковский болельщик, который им писал, что могу легко научить команду Спартак забивать много голов в каждой игре, но они пресыщены забиваемостью, им не наддда. Однако в этой игре, по понятным причинам, сочуйствовал Локомотиву. Если бы я, играя за сборную старшей группы своего детского садика (давно это было, сейчас пенсия), сыграл бы как суперзведа Локомотива на 88-й минуте и не отдал своему открытому насупротив свободных вражеских ворот, а сотворил бы сотворённый мастером шедевр, мои садиковские друганы мне морду бы набили однозначно, без вариантов. Если запись игры Локоматива по самым детским, наивным признакам просмотреть на тему "а где был гол в этой атаке", по детсадиковским признакам, штучек 5 бы заколотили. Хозяевам Локомотива опять же бы почитать контракты. Квартира, машина, дача, а взамен, хоть что-нибудь написано. Или обратиться к опыту детсала.
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 23:15
      Виноват Газпром !
      Борг
      Борг
      сегодня в 23:15
      Не смотря ни на что, у Локо ещё сохраняется шанс, выйти из группы в ЛЧ, а для этого нужно, чтобы сегодня победила Бавария, а в последнем туре её же обыгрывать и надеяться на ничью в параллельном матче в Австрии)
      A.S.A
      A.S.A
      сегодня в 23:12
      Ну что сказать...обделался весь Российский футбол.....
      Вы посмотрите на Украину, там нет никакого лимита, но это не мешает появлению хорошим Украинским футболистам....это не мешает сборной Украине играть лучше сборной России, а клубам из Украины выступать в ЕК лучше клубов из России...!!!
      Отменяйте к чертям лимит, пусть клубы тратят деньги на силиных легионеров, хотя бы в ЕК будете смотреться лучше...а то влетате клубам Австрии Грузии, Голландии...не говоря уже о клубах из топ 5 лиг
      NYJ
      NYJ ответ Bon Scott (раскрыть)
      сегодня в 23:11
      Не только Локо, весь наш футбол, вернее, подход к нему
      viv
      viv ответ Dmitriy Semenov (раскрыть)
      сегодня в 23:11
      Бавария и вторым составом от Локо не оставит камня на камне.
      brodaga 05
      brodaga 05
      сегодня в 23:10
        NYJ
        NYJ ответ За адекватность (раскрыть)
        сегодня в 23:10
        Все верно
        EAGinLE
        EAGinLE
        сегодня в 23:10
        А как вам вратарь Зальцбурга ? Схватил мяч после пропущеного пенальти ....взбударажил игроков Локо ....и тут же гол ....хитрый психолог видать .
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ Caniggia (раскрыть)
        сегодня в 23:09
        Ну это просто ужас какой то!!!!!!!!!!!!Стыдобища!!!!!!!!!!!!!!Молодые ребята ,возят мужиков на раз!!!!!!!!!!!!!!Это всё!!!!!!!!!!!!!!!!Тут либо пусть снижают суммы по контрактам,либо закрывают РПЛ к ....!!!!!!!!!!!!!!!!!Это издевательство над болельщиками!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        NYJ
        NYJ
        сегодня в 23:09
        Сегодня был момент истины, результат Вы знаете
        viv
        viv
        сегодня в 23:09
        Кричали про достойную игру в группе и тут одной игрой перечеркнули все и сразу.
        Casey Ryback
        Casey Ryback ответ Snake Plissken (раскрыть)
        сегодня в 23:08
        Здарово, Змей...
        Bon Scott
        Bon Scott
        сегодня в 23:08
        Локо такое же дно как и Зенит
        DEIVID 2
        DEIVID 2 ответ Dmitriy Semenov (раскрыть)
        сегодня в 23:08
        Какие тут могут быть жалости? Это профессиональный футбол. Как опорник он просто никакой, это даже по матчам РПЛ видно, а по ЛЧ тем более.
        Caniggia
        Caniggia
        сегодня в 23:06
        Горько это осознавать, но какой-то австрийский клуб, состоящий из 20-22 летних юношей, жёстко возит мордой об асфальт, опытных и богатых мужиков из российского клуба.
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