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1 : 3
завершен
сегодня, 20:55
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Стадион РЖД Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч ТВ»
|28’
|0:1
|Бериша Мергим
|41’
|0:2
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Бериша Мергим
ассистент Койта Секу
|Миранчук Антон
|1:2(П)
|79’
|81’
|1:3
|Адейеми Карим
|45+1’
|Камара Мохаммед
|Мухин Максим
|62’
|Игнатьев Владислав
|79’
|80’
|Рамальо Андре
|Мурило Серкейра
|80’
|80’
|Станкович Чичан
|Тренеру Николич Марко
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Игнатьев Владислав
|Райкович Слободан
|46’
|Миранчук Антон
|Лысцов Виталий
|46’
|Мухин Максим
|Лисакович Виталий
|46’
|69’
|Сучич Лука
|Камара Мохаммед
|70’
|Адейеми Карим
|Койта Секу
|77’
|Дака Патсон
|Собослои Доминик
|Рыбчинский Дмитрий
|Живоглядов Дмитрий
|84’
|Камано Франсуа
|Зе Луиш
|90’
|90+3’
|Онгене Жером
|Бериша Мергим
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|6
|Удары по воротам
|19
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|4
|Удары в створ
|6
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|11
|Фолы
|17
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|6
|Угловые
|8
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|0
|Офсайды
|1
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|3
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|3
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