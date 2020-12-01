В 1 Станкович Чичан Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

З 39 Вебер Максимилиан Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Выносы: 6 Пасы: 52 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 43 Кристенсен Расмус Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 44 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 15 Рамальо Андре Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 6 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 17 Ульмер Андреас Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

П 19 Камара Мохаммед Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 69

П 45 Мвепу Энок Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 14 Собослои Доминик Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 77

П 16 Юнузович Златко Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 6 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

Н 8 Бериша Мергим Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 89

Н 7 Койта Секу Ударов всего: 3 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 33 Вальке Александр

В 31 Карлос

З 5 Валлчи Альберт

З 6 Онгене Жером Минут сыграно: 1

З 22 Соле Умар

З 25 Фаркаш Патрик

П 4 Ашимеру Маджед

П 37 Окугава Масая

П 21 Сучич Лука Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 21

Н 27 Адейеми Карим Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 20