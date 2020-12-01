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Боруссия - Интер
Локомотив - Ред Булл Зальцбург
Шахтёр - Реал
Атлетико - Бавария
Порту - Манчестер Сити
Марсель - Олимпиакос
Ливерпуль - Аякс
Аталанта - Мидтьюлланд

Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия против Интер

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    10' Штиндль Ларс (13)
     
    45+1' (1:1) Плеа Алассан (14) (Лазаро Валентино (19))
     
    46' Янчке Тони (24) уходит с поля, Закариа Денис (8) вышел на поле
     
    70' Штиндль Ларс (13) уходит с поля, Эмболо Брель (36) вышел на поле
     
    74' Лайнер Штефан (18)
     
    76' (2:3) Плеа Алассан (14) (Тюрам Маркус (10))
     
    78' Вендт Оскар (17) уходит с поля, Вольф Ханнес (11) вышел на поле
     
    86' Тренеру Розе Марко
     
    90+5' Плеа Алассан (14)
     
    17' (0:1) Дармиан Маттео (36) (Гальярдини Роберто (5))
     
    20' Мартинес Лаутаро (10)
     
    58' де Врей Стефан (6)
     
    60' Дармиан Маттео (36) уходит с поля, Хакими Ашраф (2) вышел на поле
     
    64' (1:2) Лукаку Ромелу (9) (Брозович Марцело (77))
     
    2
    71' Барелла Николо (23)
    71' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Санчес Алексис (7) вышел на поле
     
    73' (1:3) Лукаку Ромелу (9) (Хакими Ашраф (2))
     
    80' Янг Эшли (15)
     
    85' Тренеру Конте Антонио
     
    87' Янг Эшли (15) уходит с поля, Перишич Иван (14) вышел на поле
     
    88' Лукаку Ромелу (9)
     
    2
    90+1' Гальярдини Роберто (5)
    90+5' Бастони Алессандро (95)
    Голы
    17’ 0:1 Дармиан Маттео
    ассистент Гальярдини Роберто
    Плеа Алассан
    ассистент Лазаро Валентино     		1:1 45+1’
    64’ 1:2 Лукаку Ромелу
    ассистент Брозович Марцело
    73’ 1:3 Лукаку Ромелу
    ассистент Хакими Ашраф
    Плеа Алассан
    ассистент Тюрам Маркус     		2:3 76’
    Наказания
    Штиндль Ларс 10’
    20’ Мартинес Лаутаро
    58’ де Врей Стефан
    71’ Барелла Николо
    Лайнер Штефан 74’
    80’ Янг Эшли
    85’ Тренеру Конте Антонио
    Тренеру Розе Марко 86’
    88’ Лукаку Ромелу
    90+1’ Гальярдини Роберто
    90+5’ Бастони Алессандро
    Плеа Алассан 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Закариа Денис Янчке Тони 46’
    60’ Хакими Ашраф Дармиан Маттео
    Эмболо Брель Штиндль Ларс 70’
    71’ Санчес Алексис Мартинес Лаутаро
    Вольф Ханнес Вендт Оскар 78’
    87’ Перишич Иван Янг Эшли
    Статистика
    		 1 Удары по воротам 6
    		0 Удары в створ 1
    		3 Фолы 3
    		0 Угловые 1
    		56% Владение мячом 44%
    		3 Предупреждения 7
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    Все комментарии
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 02:25
    Интересный голевой матч в котором Интеру "кровь из носу" нужна была победа, хотя честно скажу - ожидал победы Гладбаха. НО. По первому тайму думал что Интер устроит немцам разгром: у одного Лаутаро моментов было на хет-трик, а гол забили "в домик" Зоммеру (ещё и в ближний угол). Но прямо в раздевалку Гладбах сравнял (кого там крыли все защитники если Плеа головой бил без сопротивления??). Второй тайм был уже равным, моменты у обеих команд, где Лукаку забил два, а Плеа - ещё только один (второй не засчитали кстати со справедливого оффсайда - но какой же мог быть "бенефис" с хет-триком Плеа)...
    По итогу - это всё ещё самая интересная группа, где в плэйофф могут выйти любая из команд (скажем если Интер победит Шахтёр, а Реал проиграет Гладбаху, то и миланцы могут в плэйофф попасть). В любом случае, здесь будет интересный последний тур и борьба в обоих матчах... =)))
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 02:00
    Интер первое уже никак не займёт, а Боруссия последнее. В остальном, может быть всё что угодно.
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса
    сегодня в 01:16
    Прикольно, последний тур но шансы попасть в плэй офф есть всех 4х клубов
    milan-f
    milan-f ответ Pashok00786 (раскрыть)
    сегодня в 01:15
    Заскринил если что. Не пропадай после матчей если что
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 01:13
    мда скандал конечно...второй гол миланцев был после нарушения в центре на игроке Боруссии + чистый еще отменили у Боруссии
    eleven LC
    eleven LC ответ Pashok00786 (раскрыть)
    сегодня в 01:13
    Ну если так мыслить то зачем вообще интересоваться футболом,болеть за кого то?
    Я не знаю с какого места выйдет Реал но то что Интер выиграет у Шахтёра,я почти уверен,хотя в футболе бывает всякое
    VanZu777
    VanZu777
    сегодня в 01:12
    Всё гуд, всё в руках шахтер, только covid ещё 19 может что спутать в картах... А так , кирки в руки и вперёд... Россия за вас( я за себя)
    juvenale
    juvenale ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:07
    не у нас второе
    eleven LC
    eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:07
    Реалу в любом случае надо побеждать Боруссию и Мадрид выйдет в плей-офф не смотря на матч Интер-Шахтёр
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:06
    Да.
    Действительно группа смерти!
    Pashok00786
    Pashok00786 ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 01:06
    да не будет он огненным понетно же все интер вытянули только что....а значит будет так как я написал Реал выйдет с первого места интер со второго а боруссия в ле шахта в пролете ...все заранее продумано...люди просто бабло делают на ставках и все...
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:05
    Надеюсь, что так и будет!!!
    Вам тоже успехов и первого места в группе!!!
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 01:05
    Невероятно интересная группа,последний тур будет огненным
    Каждый может как выйти с первого места так и вылететь!
    juvenale
    juvenale ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:03
    так Шахтер 100 процентов проиграет,думаю даже с разгромом
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:02
    Это если Интер выиграет у Шахтёра.
    Но если и там ничья будет, то Реал выпадет в ЛЕ.
    Это будет большим позором для Реала!
    Pashok00786
    Pashok00786
    сегодня в 01:01
    хах да тут такойрасклад все ясно все понятно...шахтер сливает последний матч интереу а реал выигрывает у боруссии и реал выходит с первого место интер со второго а боруссия в ле...кароче все оплочено можете делать ставки господа...
    Илья Пыркин
    Илья Пыркин ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Оно и видно как ты знаешь) Просто личная неприязнь к Интеру) Я болею за Юве и итальянский футбол в целом, на Интер мне вообще по барабану, но тут верный офсайд. И пусть 4 команды из Италии выйдут в 1/8, пора возвращать рейтинг этого чемпа!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:00, ред.
    1 (0) удары(в створ) 6(1)
    Счёт 2-3
    Как это так?🤣🤣🤣
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
    сегодня в 01:00
    Чёртов Интер! Теперь Шахтёру нужно не проиграть в Милане.
    juvenale
    juvenale ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:00
    вам просто нужно вничью сыграть и оба выйдете
    ЮHBА
    ЮHBА
    сегодня в 01:00
    Италии в лч остаеся надеяться на Интер, Аталанту. Все остальные ни о чем.
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 00:58
    Вот где жарень будет в последнем туре....)Выйти могут все...:)
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:58
    Теперь Реал Мадрид спасёт только победа над Боруссией!!!
    juvenale
    juvenale ответ Илья Пыркин (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 00:58
    я знаю что такое активный оффсайд....там вратарь все видел и провожал мяч глазами,так что кому-то нужно правила почитать
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 00:57
    Ааа, вот в чём дело
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:57
    Думаю немцы не выйдут из группы, причём так обидно. То интер в первой игре сравнял в концовке, то реал в самом конце ушёл от поражения, то теперь отменённый гол. Но верю в них, им по силам ничейку скатать в мадриде))
    dimagas2
    dimagas2 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:57, ред.
    Удар игрока метров с 12,нападающий стоит в офсайде и подпрыгивает пропуская мяч под ногами ,воротник не видит мяч,гол.Потому и отменили.
    juvenale
    juvenale ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:56
    посмотри обзор...там типо игрок при голе вратарю обзор закрывал...такие очень редко свистят,а если учитывать,что это решающий матч,то вообще цирк
    773sergeytank
    773sergeytank
    сегодня в 00:56
    А Ла Пенна не фиксирует даже пятиметровые оффсайды.
    juvenale
    juvenale ответ dimagas2 (раскрыть)
    сегодня в 00:56
    оффсайд хахаа тике оффсайды только в матчах интера свистят....типо игрок обзор вратарю закрывал,хотя ханданович все видел и головой мяч провожал
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