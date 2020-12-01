|
2 : 3
завершен
вчера, 23:00
|
Стадион Боруссия-Парк
|17’
|0:1
|
Дармиан Маттео
ассистент Гальярдини Роберто
|
Плеа Алассан
ассистент Лазаро Валентино
|1:1
|45+1’
|64’
|1:2
|
Лукаку Ромелу
ассистент Брозович Марцело
|73’
|1:3
|
Лукаку Ромелу
ассистент Хакими Ашраф
|
Плеа Алассан
ассистент Тюрам Маркус
|2:3
|76’
|Штиндль Ларс
|10’
|20’
|Мартинес Лаутаро
|58’
|де Врей Стефан
|71’
|Барелла Николо
|Лайнер Штефан
|74’
|80’
|Янг Эшли
|85’
|Тренеру Конте Антонио
|Тренеру Розе Марко
|86’
|88’
|Лукаку Ромелу
|90+1’
|Гальярдини Роберто
|90+5’
|Бастони Алессандро
|Плеа Алассан
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Закариа Денис
|Янчке Тони
|46’
|60’
|Хакими Ашраф
|Дармиан Маттео
|Эмболо Брель
|Штиндль Ларс
|70’
|71’
|Санчес Алексис
|Мартинес Лаутаро
|Вольф Ханнес
|Вендт Оскар
|78’
|87’
|Перишич Иван
|Янг Эшли
|
|1
|Удары по воротам
|6
|
|
|0
|Удары в створ
|1
|
|
|3
|Фолы
|3
|
|
|0
|Угловые
|1
|
|
|56%
|Владение мячом
|44%
|
|
|3
|Предупреждения
|7
|
По итогу - это всё ещё самая интересная группа, где в плэйофф могут выйти любая из команд (скажем если Интер победит Шахтёр, а Реал проиграет Гладбаху, то и миланцы могут в плэйофф попасть). В любом случае, здесь будет интересный последний тур и борьба в обоих матчах... =)))
По итогу - это всё ещё самая интересная группа, где в плэйофф могут выйти любая из команд (скажем если Интер победит Шахтёр, а Реал проиграет Гладбаху, то и миланцы могут в плэйофф попасть). В любом случае, здесь будет интересный последний тур и борьба в обоих матчах... =)))
Я не знаю с какого места выйдет Реал но то что Интер выиграет у Шахтёра,я почти уверен,хотя в футболе бывает всякое
Я не знаю с какого места выйдет Реал но то что Интер выиграет у Шахтёра,я почти уверен,хотя в футболе бывает всякое
Действительно группа смерти!
Действительно группа смерти!
Вам тоже успехов и первого места в группе!!!
Вам тоже успехов и первого места в группе!!!
Каждый может как выйти с первого места так и вылететь!
Каждый может как выйти с первого места так и вылететь!
Но если и там ничья будет, то Реал выпадет в ЛЕ.
Это будет большим позором для Реала!
Но если и там ничья будет, то Реал выпадет в ЛЕ.
Это будет большим позором для Реала!
Счёт 2-3
Как это так?🤣🤣🤣
Счёт 2-3
Как это так?🤣🤣🤣