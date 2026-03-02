ЦСКА поможет фанатам, на которых завели уголовное дело в ОАЭ

1772477492

сегодня, 21:51

Московский футбольный клуб ЦСКА оплатит услуги адвоката для двух болельщиков, против которых в Объединённых Арабских Эмиратах возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил директор по коммуникациям клуба .

Ранее в Telegram-канале «Дубай Петрович» появилась информация, что двое поклонников ЦСКА не смогли вылететь из Дубая из-за заведённого дела. По данным источника, инцидент произошёл в одном из хостелов: болельщики якобы по ошибке зашли в комнату гражданина Пакистана, который затем обратился в полицию, обвинив их в попытке кражи.

«Мы с самого начала были в курсе ситуации, остаёмся на связи с консульством и родственниками ребят. Клуб помогает в поиске адвоката и берёт на себя оплату его работы. При этом фанатское сообщество также проявляет большую поддержку. Мы понимаем, как тяжело ребятам, и важно, что они не остались без помощи», — отметил Брейдо.

Представитель ЦСКА подчеркнул, что клуб уважает законы других государств и не имеет оснований сомневаться в корректности судебных процедур.