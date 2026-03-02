«Спартак» впервые за 8 лет выиграл дебютный матч с новым тренером

1772463290

сегодня, 17:54

Московский «Спартак» одержал победу в первом официальном матче под руководством нового главного тренера Хуана Карседо — со счётом 3:2 против «Сочи» в 19-м туре РПЛ .

Это первый триумф «Спартака» в стартовой игре с новым наставником за восемь лет. Ранее Деян Станкович, Паоло Ваноли и Руй Витория проигрывали дебюты, а при Доменико Тедеско и Гильермо Абаскале москвичи играли вничью. Последний раз выиграть с новым тренером в его первой встрече удалось в ноябре 2018-го, когда Олег Кононов обыграл самарские «Крылья Советов» (3:1).