Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Спартак» впервые за 8 лет выиграл дебютный матч с новым тренером

сегодня, 17:54
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Московский «Спартак» одержал победу в первом официальном матче под руководством нового главного тренера Хуана Карседо — со счётом 3:2 против «Сочи» в 19-м туре РПЛ.

Это первый триумф «Спартака» в стартовой игре с новым наставником за восемь лет. Ранее Деян Станкович, Паоло Ваноли и Руй Витория проигрывали дебюты, а при Доменико Тедеско и Гильермо Абаскале москвичи играли вничью. Последний раз выиграть с новым тренером в его первой встрече удалось в ноябре 2018-го, когда Олег Кононов обыграл самарские «Крылья Советов» (3:1).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com Фото: ФК Спартак
Месси догнал Пеле по числу голов со штрафных
Сегодня, 08:34
Головин надеется на улучшение своей результативности в «Монако»
Вчера, 12:02
Роналду достиг отметки в 500 голов после 30-летия
21 февраля
Гордон побил рекорд Ширера по голам за «Ньюкасл» в одном розыгрыше ЛЧ
19 февраля
Россиянин и американец впервые организовали совместный гол в Лиге чемпионов
18 февраля
Кейн прокомментировал достижение отметки в 500 голов за карьеру
15 февраля
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 20:43
Все КБ с непростой, но очень важной гостевой победой! Хотя без нервов на последних минутах опять не обошлось.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 19:58
Надолго ли хватит позитива...
112910415
112910415
сегодня в 19:39
вот и славно, трам-пам-пам !
youtomee
youtomee
сегодня в 19:39
Если бы они Краснодар или Зенит обыграли...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:37
Посмотрим, как дальше пойдёт дело...
rwerfn8utk32
rwerfn8utk32
сегодня в 19:34
Уж очень был слабый соперник.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 19:30
Уже неплохо.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:44
Хейтерам на потеху.
Это ещё гол отменили чистый, а так бы разгром был.
А сколько голов забили Баринов и Гонду?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:32
В пору объявлять очередное ежегодное возрождение великого Спартака.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 