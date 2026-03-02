Абросимов назначен главным судьей матча Кубка России «Динамо» — «Спартак»

1772474214

сегодня, 20:56

назначен главным арбитром первого полуфинального матча «пути РПЛ » Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Игра состоится 5 марта и начнется в 20:45 по московскому времени. Помогать Абросимову будут ассистенты Кирилл Большаков и Максим Белокур. Резервным судьей назначен Станислав Матвеев, а за работу системы ВАР ответят Павел Шадыханов и Анатолий Жабченко.

Во втором полуфинале ЦСКА примет «Краснодар» в Москве. Главным арбитром этой встречи назначен Алексей Сухой.

Кроме того, определены судьи и на другие матчи Кубка России: 3 марта Инал Танашев обслужит четвертьфинал «пути регионов» между «Балтикой» и «Зенитом», 4 марта Владимир Москалев будет работать на игре «Ростов» — «Динамо» (Махачкала), а Сергей Чебан — на встрече «Крыльев Советов» с «Оренбургом». Заключительный матч 1/4 финала между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» рассудит Кирилл Левников (5 марта).