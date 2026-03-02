Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Кубок 2025/2026

Абросимов назначен главным судьей матча Кубка России «Динамо» — «Спартак»

сегодня, 20:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак05.03.2026 в 20:45 Не начался

Иван Абросимов назначен главным арбитром первого полуфинального матча «пути РПЛ» Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Игра состоится 5 марта и начнется в 20:45 по московскому времени. Помогать Абросимову будут ассистенты Кирилл Большаков и Максим Белокур. Резервным судьей назначен Станислав Матвеев, а за работу системы ВАР ответят Павел Шадыханов и Анатолий Жабченко.

Во втором полуфинале ЦСКА примет «Краснодар» в Москве. Главным арбитром этой встречи назначен Алексей Сухой.

Кроме того, определены судьи и на другие матчи Кубка России: 3 марта Инал Танашев обслужит четвертьфинал «пути регионов» между «Балтикой» и «Зенитом», 4 марта Владимир Москалев будет работать на игре «Ростов» — «Динамо» (Махачкала), а Сергей Чебан — на встрече «Крыльев Советов» с «Оренбургом». Заключительный матч 1/4 финала между тульским «Арсеналом» и «Локомотивом» рассудит Кирилл Левников (5 марта).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Балтика» и «Локомотив» направили обращения ЭСК РФС после 19-го тура РПЛ
Сегодня, 19:15
В «Динамо» оценили работу Левникова в матче с «Крыльями Советов»
Сегодня, 12:07
В «Динамо» надеются на улучшение технологий офсайдных линий
Вчера, 15:31
«Локомотив» может обратиться в ЭСК после матча с «Пари НН»
28 февраля
Галактионов усомнился в правильности назначения пенальти в игре с «Пари НН»
28 февраля
Глава РПЛ отреагировал на расследование в отношении арбитров
28 февраля
Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:26
Матч что то уж слишком поздно начинаеться...
Capral
Capral
сегодня в 22:14
Сочувствую...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:41
Сухой назначен арбитром матча ЦСКА м Краснодаром
Capral
Capral
сегодня в 21:35
А почему подонка сухого не назначили?! Безобразие!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 