Болельщики ЦСКА не могут вылететь из ОАЭ из-за уголовного дела

сегодня, 19:59

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо назвал ситуацию с двумя болельщиками клуба «нелепой, но проблемной». Ранее Telegram-канал «Дубай Петрович» сообщил, что болельщики ЦСКА не могут покинуть ОАЭ : в аэропорту Дубая их уведомили об уголовном деле. По данным источника, в хостеле они случайно вошли в номер пакистанца, который вызвал полицию, обвинив в покушении на кражу.

По словам Брейдо, фанаты активно поддерживали команду на сборах за рубежом, создавая домашнюю атмосферу. «Конечно, жаль, что поездка в ОАЭ омрачилась этим инцидентом», — отметил он.