Агент Вирца предлагал его «Реалу» прошлым летом

1772464934

сегодня, 18:22

Агент хавбека «Ливерпуля» Фолькер Штрут рассказал, что летом предлагал немецкого атакующего игрока президенту «Реала» Флорентино Пересу. Он также обсуждал с экс-тренером «Байера» Хаби Алонсо возможность их совместного перехода в мадридский клуб.

«Когда говорили о „Ливерпуле" или „Баварии", я позвонил Алонсо: „Забери парня из Леверкузена в Мадрид". Хаби ответил: „Скажи Пересу". Я написал: „Дорогой Флорентино, рекомендую игрока, который улучшит любую команду"», — вспомнил Штрут.

Предложение не реализовалось: официальный интерес к футболисту проявили только «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бавария». «Тогда им не подошло это предложение из-за их состава и бюджета — даже у „Реала" не всегда полная казна», — добавил агент.