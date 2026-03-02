Top.Mail.Ru
Агент Вирца предлагал его «Реалу» прошлым летом

сегодня, 18:22

Агент хавбека «Ливерпуля» Флориана Вирца Фолькер Штрут рассказал, что летом предлагал немецкого атакующего игрока президенту «Реала» Флорентино Пересу. Он также обсуждал с экс-тренером «Байера» Хаби Алонсо возможность их совместного перехода в мадридский клуб.

«Когда говорили о „Ливерпуле" или „Баварии", я позвонил Алонсо: „Забери парня из Леверкузена в Мадрид". Хаби ответил: „Скажи Пересу". Я написал: „Дорогой Флорентино, рекомендую игрока, который улучшит любую команду"», — вспомнил Штрут.

Предложение не реализовалось: официальный интерес к футболисту проявили только «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бавария». «Тогда им не подошло это предложение из-за их состава и бюджета — даже у „Реала" не всегда полная казна», — добавил агент.

shur
shur
сегодня в 20:43
...новый сорт ягоды ? Арбузыды....!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:34
Реалу нужны такие игроки как Мбаппе, Винисиус или Холланд.
галактикос.
а если на Холланда не найдется мешок денег, то можно и на Родри замахнуться
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:43
Что толку сейчас говорить об этом?
n6ay7ep4d8xv
n6ay7ep4d8xv
сегодня в 19:33
Вирц не дорос ещё до Реала, его уровень не дотягивает до королевского клуба
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 19:03
Потому что, другие чемпионаты уровнем выше...
drug01
drug01 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 19:02
Спасибо большое!!!!
Capral
Capral
сегодня в 18:56, ред.
Агент конечно очень хотел видеть своего подопечного в Реале, но в данном конкретном случае, Перес поступил мудро и подумал- два балласта мне не нужно... Вирц до сих пор не может найти себя в Ливерпуле- мыкается, то налево, то направо, то в центр. Но главное не в этом, а в том, что Вирц, в отличие от своего соотечественника Крооса- интеллектуально не подходит Реалу. Крооса, в своё время сравнивали с молодым Беккенбауэром, а Вирца, пока еще- ни с кем не сравнивают из Великих... Тонкости футбольной ему не хватает. Его видение футболе, слишком немецкое- тевтонское... Он конечно неплохой игрок, мыслящий, но мыслящий по футбольному примитивно. Всё таки, Реал и Ливерпуль- разные команды, и даже исторически- разный футбол................................
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:55
Был на хайпе своей игрой в Бундес лиге, как и у многих других немцев в этом чемпе, прекрасная игра, отличная результативность, но перейдя в другие чемпионате всё это пропадает…
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:54
Заголовок напомнил торговца на рынке)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:52
В Реале своих "Вирциозов" хватает...)))
lazzioll
lazzioll
сегодня в 18:32
ну и куда его там было приткнуть, я понимаю что лавэ хватает, но по схеме 0-0-10 сложновато играть
