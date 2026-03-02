Top.Mail.Ru
РФС обновил правила подачи мячей в Кубке России

сегодня, 19:52

Российский футбольный союз (РФС) ввёл новый протокол подачи мячей в матчах Кубка России для ускорения игры и равных условий. Изменения начнут действовать с полуфиналов «пути РПЛ» и 1/4 финала «пути регионов».

Мячи разместят на земле по периметру поля в 11 точках: по 2 за воротами, 2 у скамеек запасных, 5 у дальней линии. Игроки сами будут брать их, также один мяч будет у резервного арбитра, а болл-бои будут возвращать снаряд на места.

Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 20:33
Привет, Володя!!!
Нет, не смотрю и давно, с тех пор, как закончился настоящий итальянский футбол- с настоящими тренерами и футболистами. И почему надо постоянно на кого-то смотреть? Или ты думаешь, что в Европе всё правильно?))) А если мяч укатился далеко, то что, уставший футболист должен за ним бежать? А не лучше ли вернуть пацанов, чтобы мячи подавали, как в советское время. Меньше будут по подворотням шастать или наркоту искать...
Далеко не всё, что тут творится- правильно, пусть и в футболе.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 20:28, ред.
я думал везде так уже давно. в Серии А вроде не первый даже год и мне казалось что и в еврокубках так, да и вообще у всех. я просто видимо других мало смотрю кроме Италии)) казалось бы ввели и все. а тут оказывается комиссии специальные созываются. протоколы создаются, бурная деятельность кипит...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:24
Виктор, привет! Ты что, не смотришь итальянский футбол? Там именно так и поступают, и, скорее всего, что РФС подсмотрело это в серии А.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:12
А что в этом плохого? Сами игроки будут брать мячи. Не будет повода жаловаться на хозяев роля. Я думаю это нормально. Столько мячей потрериметру врлне достаточно, чтобы матч проходил без пауз. Одобряю
Capral
Capral
сегодня в 20:07
Маразм крепчал. Мало того, что кубок превратили в убогое г...о, так еще и придумали очередную х...ю. Нечего людям делать. Скоро, вероятно, снова подымут тему- пива на стадионах. Ну вобщем, всё что угодно, только, чтобы мозги людям з......ь.
