РФС обновил правила подачи мячей в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) ввёл новый протокол подачи мячей в матчах Кубка России для ускорения игры и равных условий. Изменения начнут действовать с полуфиналов «пути РПЛ» и 1/4 финала «пути регионов».
Мячи разместят на земле по периметру поля в 11 точках: по 2 за воротами, 2 у скамеек запасных, 5 у дальней линии. Игроки сами будут брать их, также один мяч будет у резервного арбитра, а болл-бои будут возвращать снаряд на места.
Нет, не смотрю и давно, с тех пор, как закончился настоящий итальянский футбол- с настоящими тренерами и футболистами. И почему надо постоянно на кого-то смотреть? Или ты думаешь, что в Европе всё правильно?))) А если мяч укатился далеко, то что, уставший футболист должен за ним бежать? А не лучше ли вернуть пацанов, чтобы мячи подавали, как в советское время. Меньше будут по подворотням шастать или наркоту искать...
Далеко не всё, что тут творится- правильно, пусть и в футболе.
