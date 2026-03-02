РФС обновил правила подачи мячей в Кубке России

1772470368

сегодня, 19:52

Российский футбольный союз ( РФС ) ввёл новый протокол подачи мячей в матчах Кубка России для ускорения игры и равных условий. Изменения начнут действовать с полуфиналов «пути РПЛ » и 1/4 финала «пути регионов».

Мячи разместят на земле по периметру поля в 11 точках: по 2 за воротами, 2 у скамеек запасных, 5 у дальней линии. Игроки сами будут брать их, также один мяч будет у резервного арбитра, а болл-бои будут возвращать снаряд на места.