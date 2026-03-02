Top.Mail.Ru
«Спартак» одержал победу над «Сочи» в перенесенном матче РПЛ

сегодня, 17:03
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футболисты московского «Спартака» со счётом 3:2 переиграли «Сочи» в перенесённом матче 19-го тура РПЛ, который состоялся в Сочи. Игра изначально планировалась на 1 марта, но была отложена из-за режима беспилотной опасности в регионе.

Голы красно-белых забили Эсекьель Барко (22-й минуте, пенальти), Маркиньос (79) и Пабло Солари (90+2). У хозяев отличились Александр Солдатенков (61) и Владимир Ильин (90+10, пенальти).

Это первый официальный матч «Спартака» под руководством испанского тренера Хуана Карседо. Москвичи прервали неудачную выездную серию против «Сочи» в РПЛ (1 ничья, 4 поражения ранее). Команда набрала 32 очка и поднялась на 6-е место, «Сочи» с 9 очками осталось на последней 16-й строчке.

В следующем туре 9 марта «Спартак» примет тольяттинский «Акрон», «Сочи» 7 марта сыграет на выезде с «Пари НН».

Источник: itar-tass.com
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:04
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 20:00
    Можешь модератору вопрос задать он тебе подтвердит это.
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 20:00
    Исправить можно!!! Но там будет отметка ред. с указанием времени исправления.

    Я тебе дал ссылку на тему где мой комментарий и никаких отметок исправления его там нет.
    Capral
    Capral
    сегодня в 19:58
      Groboyd
      Groboyd
      сегодня в 19:53
      Мой коммент посвящён состав для очень слабой сербской лиги. Я даже Ференцварош там вспомнил с которым Станкович был чемпионом. Или они ЛЕ или тем более ЛЧ выигрывали???
      Хоть разделяй немного уровень турниров.
      Groboyd
      Groboyd
      сегодня в 19:52
      Я не понял, для тебя чемпионат Сербии и ЛЕ это один уровень что ли???

      У Станка сильнейший состав для слабой сербской лиги. Причём вообще тут ЛЕ?
      Capral
      Capral
      сегодня в 19:50, ред.
      А сейчас у него плохой состав?! Ты игру не видел!!! А этот коммент твой- посвящен как раз тому, о чем я и говорю!!!
      Ты же не зря его написал, не просто так!!
      Groboyd
      Groboyd
      сегодня в 19:45
      Имей мужество сам признать поражение, на моей стороне факты, на твоей домыслы.
      Groboyd
      Groboyd
      сегодня в 19:44
      Значит плохо ты помнишь мой комментарий. И запомни, его нельзя исправить без пометки ред.

      Вот мой комментарий дословно.
      Если у Станковича сильнейший состав в ЛИГЕ, то результат он даст. Это мы ещё по Ференцварошу поняли.

      Можешь зайти в тему Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» шесть матчей подряд
      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1422927/stankovich-deyan 22.02.2026

      И там нет пометки ред с указанием времени.
      Capral
      Capral
      сегодня в 19:41
      вот только не надо, снова темнить и выворачиваться на изнанку!!! Я хорошо запомнил твой коммент!!! У меня нет манеры, как у некоторых рыться в чужом архиве, но что надо- я хорошо помню... Конечно, ты сейчас можешь найти свой коммент, подправить его и выдать снова. Но меня ты не обманешь, слишком хорошо тебя знаю. Имей мужество признавать поражениe, коих, у тебя- предостаточно.................................
      матос
      матос ответ Groboyd (раскрыть)
      сегодня в 19:37
      Настя Янькова
      112910415
      112910415
      сегодня в 19:37
      нормальная победа
      дальше лучше будет
      sv_1969
      sv_1969 ответ derrik2000 (раскрыть)
      сегодня в 19:35
      Да это сарказм был)))
      2en5ch8e58f7
      2en5ch8e58f7
      сегодня в 19:33
      Сочи нужно готовиться к пердиву.
      Groboyd
      Groboyd ответ матос (раскрыть)
      сегодня в 19:31
      А кто на аватарке?
      матос
      матос
      сегодня в 19:26
      С победой Спартак! Удачи и далее!
      Groboyd
      Groboyd
      сегодня в 19:15, ред.
      Ах да, как я мог забыть восходящу звезду мирового футбола Арнаутовича! За ним очередь из грандов европейского футбола выстроилась. Это же новый Ибрагимович!
      Мне жаль команду, в которой тон задаёт Тикнизян, который никому не нужен в Европе, даже аутсайдерам из топ 5. Несмотря на деградацию в РПЛ, он явно ушёл на понижение в сербскую лигу. Эракович также никому не нужен.

      Теперь внесу коррективы в твою память. Во-первых, я не недавно узнал про серию из 6 побед, а следил за ней изначально. И во-вторых, речь про приличный состав относится к чемпионату Сербии, где у ЦЗ нет соперников. Партизан это насегдня фикция. Так причём тут ЛЕ и противостояние с Лиллем у которого в разы состав круче?
      derrik2000
      derrik2000 ответ sv_1969 (раскрыть)
      сегодня в 19:07, ред.
      "Судьи еще после отпуска не отошли)))"

      Не думаю.
      Скорее, здесь результат "дефективной работы" Мажича.
      При нём рефери стали придатком VAR.
      A VAR, как сам понимаешь, тоже арбитрами, но отдельными, обслуживается.
      Совершенно стало НЕВОЗМОЖНО СМОТРЕТЬ ФУТБОЛ КАК ИГРУ!!! ((
      sv_1969
      sv_1969
      сегодня в 18:50
      Судьи еще после отпуска не отошли)))
      Capral
      Capral
      сегодня в 18:37
      И кстати, недавно, ты, когда узнал про шесть побед Звезды, заявил: "Ну да, когда у Станковича приличный состав- он может дать результат."
      Ну как, хорошая у меня память?! А сейчас, ты говоришь, что состав у ЦЗ- так себе...
      lotsman
      lotsman
      сегодня в 18:26
      Порезвились на радость болельщиков. Болельщики любят когда много голов, да ещё с победой.
      Capral
      Capral
      сегодня в 18:18
      И не надо вспоминать состав 80-х. Давай вспомним еще состав киевского Динамо-70х!!!
      Capral
      Capral
      сегодня в 18:17
      Ты как обычно не видел игру и не ведаешь что говоришь, потому что состав у ЦЗ не самый плохой- Эракович, Технизян, Арнаутович!!! Эти люди задают тон!!! А играют очень очень прилично, я видел всю игру. В таком чемпионате как Сербия, возможно, у амбала чтото и получится, но в серьезном чемпионате- ничего..............................
      Groboyd
      Groboyd
      сегодня в 18:08
      И что это за приличный состав? Что-то я не вижу та ничего подобного, что было в конце 80-х. Придичный состав это 36 летний Арнаутович? Что-то я не вижу, что бы там были большие таланты, которыми бы интересовались ведущие клубы Европы.
      Дырявая оборона была и при предыдущем тренере.
      Лилль наголову выше по составу. Вполне логичный исход противостояния. Чудо, что ЦЗ в первой игре выиграла.
      58dwpwhz4af5
      58dwpwhz4af5
      сегодня в 18:07
      Сочи может уже потихоньку готовиться к пердиву
      Capral
      Capral
      сегодня в 18:03
      Позор в том, что имея очень неплохой состав, Деян позволяет старпёру Жиру забивать, при полном попустительстве обороны, а кроме всего, позволяет Жиру, в середине 2-го тайма, несколько раз убегать в контратаки на 40 метров!!! Прикинул?! И не только это. Та же дырявая оборона, которую он оставил Спартаку в наследство. И в целом, почти ничего в его работе не поменялось. А позиционные ошибки никуда не делись. Так это при том, что я не помню всех эпизодов...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 18:02, ред.
      Деян сколотил эту команду и честь и хвала ему.Уверен,Карседоо уважает его работу в клубе и его багаж.Что мы сегодня и увидели.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
      сегодня в 18:00
      В штрафной можно хватать друг друга за футболки ,открою секрет.Иногда их даже разрывают ,растягивают ,но пенальти не ставят.
      Представьте,такой пенальти в финале ЧМ на последних минутах.Там бы душили друг друга при подаче корнера,но не падали на камеру.
      Groboyd
      Groboyd
      сегодня в 17:58
      А в чём заключается позор вылета ЦЗ из слабого чемпионата от команды из Франции, которая входит в топ 5 Лиги 1?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Groboyd (раскрыть)
      сегодня в 17:57
      Да тот же Угальде сегодня сыграл в десять раз хуже Литвинова
      Ву тоже не особо умный. Максименко точно не умный. Много у нас не умных.
