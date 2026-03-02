«Спартак» одержал победу над «Сочи» в перенесенном матче РПЛ

1772460226

сегодня, 17:03

Футболисты московского «Спартака» со счётом 3:2 переиграли «Сочи» в перенесённом матче 19-го тура РПЛ , который состоялся в Сочи. Игра изначально планировалась на 1 марта, но была отложена из-за режима беспилотной опасности в регионе.

Голы красно-белых забили Эсекьель Барко (22-й минуте, пенальти), Маркиньос (79) и Пабло Солари (90+2). У хозяев отличились Александр Солдатенков (61) и Владимир Ильин (90+10, пенальти).

Это первый официальный матч «Спартака» под руководством испанского тренера Хуана Карседо. Москвичи прервали неудачную выездную серию против «Сочи» в РПЛ (1 ничья, 4 поражения ранее). Команда набрала 32 очка и поднялась на 6-е место, «Сочи» с 9 очками осталось на последней 16-й строчке.

В следующем туре 9 марта «Спартак» примет тольяттинский «Акрон», «Сочи» 7 марта сыграет на выезде с «Пари НН».