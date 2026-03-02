«Спартак» одержал победу над «Сочи» в перенесенном матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» со счётом 3:2 переиграли «Сочи» в перенесённом матче 19-го тура РПЛ, который состоялся в Сочи. Игра изначально планировалась на 1 марта, но была отложена из-за режима беспилотной опасности в регионе.
Голы красно-белых забили Эсекьель Барко (22-й минуте, пенальти), Маркиньос (79) и Пабло Солари (90+2). У хозяев отличились Александр Солдатенков (61) и Владимир Ильин (90+10, пенальти).
Это первый официальный матч «Спартака» под руководством испанского тренера Хуана Карседо. Москвичи прервали неудачную выездную серию против «Сочи» в РПЛ (1 ничья, 4 поражения ранее). Команда набрала 32 очка и поднялась на 6-е место, «Сочи» с 9 очками осталось на последней 16-й строчке.
В следующем туре 9 марта «Спартак» примет тольяттинский «Акрон», «Сочи» 7 марта сыграет на выезде с «Пари НН».
P. S . Можно много говорить о качестве игры , качестве судейства , о пресловутом ВАРе , но не буду своим ворчанием омрачать победу любимого клуба...
Но вот мимо трансляции на МатчТВ пройти не могу - в каком это веке решил посмотреть футбол по большому экрану , всё таки первый матч после перерыва любимой команды ( обычно трансляции смотрю по компу).
И , что я увидел примерно четверть трансляции - реклама ( то Петроов летает , то кто то булочки "хавает" , то кто то какие то проценты "втюхиват". Четверть трансляцие смотришь как четверо мужиков футбол смотрят - им бы ещё пивка по бокалу в каждую руку, а особенно ведущиий с огромной головой и окладистой бородой на пол экрана , когда переключают на футбол - а там все с задумчивыми лицами решение ВАР ждут ...))) Кошмар!)))
Ну ладно - чёрт с ними; Ещё раз Спартак с тяжёлой победой!!!
