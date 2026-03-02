Top.Mail.Ru
Месси догнал Пеле по числу голов со штрафных

сегодня, 08:34
Орландо СитиЛоготип футбольный клуб Орландо Сити2 : 4Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Аргентинский форвард Лионель Месси оформил дубль в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС против «Орландо Сити», принеся «Интер Майами» волевую победу 4:2.

Один из голов 38-летний нападающий забил прямым ударом со штрафного — этот мяч стал для него 70‑м в карьере со стандартов, что позволило ему сравняться с трёхкратным чемпионом мира Пеле на второй строчке списка бомбардиров со штрафных. Лидером остаётся экс-полузащитник сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано, на счету которого 77 таких точных ударов.

Для действующего чемпиона MLS «Интер Майами» это первая победа в новом сезоне после разгромного выездного поражения от «Лос-Анджелеса» 0:3 в стартовом туре. «Орландо» же потерпел второе подряд поражение, ранее дома команда уступила «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 1:2.

В следующем туре «Интер Майами» сыграет на выезде с «Ди-Си Юнайтед» в ночь на 8 марта по московскому времени, а «Орландо» 7 марта отправится в гости к «Нью-Йорк Сити». Ранее сообщалось, что 5 марта чемпионы МЛС во главе с Месси могут посетить Белый дом.

Capral
Capral
сегодня в 11:04
Если Господь не дал чувства юмора, то жизнь становится неинтересной...
Haizenberg
Haizenberg ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:35
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    сегодня в 10:34
    Приветствую, Володя!!!
    Да, оба они друг друга стоят. Но как только уйдет один, тут же уйдет и другой...
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    sv_1969
    sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 10:33
    Приветствую Виктор! Думаю Рон не менее тщеславен! Иначе бы ушел давно! Ведь он Велик и с этим трудно спорить! Так же как и Лео! А вапще тщеславие грех!
    bmtygs3mxjp9
    bmtygs3mxjp9
    сегодня в 10:32
    Есть шанс еще 7 забить...
    STVA 1
    STVA 1 ответ a9tc4t8cmr5r (раскрыть)
    сегодня в 10:31
    Ну точно также нужна и верблюжья лига))))
    Nenash
    Nenash
    сегодня в 10:29
    Мессия выполнена. Теперь можно и Белый дом "проигнорировать".. 😄
    Capral
    Capral
    сегодня в 10:12
    Даже такое считают. Кому это надо? Наверно, личная просьба пистона, в силу его тщеславия...
    🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 10:08
    Догнал, теперь надо перегнать и войти в историю как чемпионом по забитым со штрафных.
    99nzd2kkthud
    99nzd2kkthud
    сегодня в 10:06
    Теперь точно и перегонит.
    a9tc4t8cmr5r
    a9tc4t8cmr5r
    сегодня в 09:57
    Вот для этого ковбой-лига и нужна
