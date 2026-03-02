Месси догнал Пеле по числу голов со штрафных

Аргентинский форвард Лионель Месси оформил дубль в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС против «Орландо Сити», принеся «Интер Майами» волевую победу 4:2.
Один из голов 38-летний нападающий забил прямым ударом со штрафного — этот мяч стал для него 70‑м в карьере со стандартов, что позволило ему сравняться с трёхкратным чемпионом мира Пеле на второй строчке списка бомбардиров со штрафных. Лидером остаётся экс-полузащитник сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано, на счету которого 77 таких точных ударов.
Для действующего чемпиона MLS «Интер Майами» это первая победа в новом сезоне после разгромного выездного поражения от «Лос-Анджелеса» 0:3 в стартовом туре. «Орландо» же потерпел второе подряд поражение, ранее дома команда уступила «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 1:2.
В следующем туре «Интер Майами» сыграет на выезде с «Ди-Си Юнайтед» в ночь на 8 марта по московскому времени, а «Орландо» 7 марта отправится в гости к «Нью-Йорк Сити». Ранее сообщалось, что 5 марта чемпионы МЛС во главе с Месси могут посетить Белый дом.
Да, оба они друг друга стоят. Но как только уйдет один, тут же уйдет и другой...
