Месси догнал Пеле по числу голов со штрафных

сегодня, 08:34

Аргентинский форвард оформил дубль в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС против «Орландо Сити», принеся «Интер Майами» волевую победу 4:2.

Один из голов 38-летний нападающий забил прямым ударом со штрафного — этот мяч стал для него 70‑м в карьере со стандартов, что позволило ему сравняться с трёхкратным чемпионом мира Пеле на второй строчке списка бомбардиров со штрафных. Лидером остаётся экс-полузащитник сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано, на счету которого 77 таких точных ударов.

Для действующего чемпиона MLS «Интер Майами» это первая победа в новом сезоне после разгромного выездного поражения от «Лос-Анджелеса» 0:3 в стартовом туре. «Орландо» же потерпел второе подряд поражение, ранее дома команда уступила «Нью-Йорк Ред Буллз» со счётом 1:2.