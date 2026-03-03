В матче 26-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» дома уступил «Хетафе» со счетом 0:1.
Гол забил Мартин Сатриано на 39-й минуте.
«Реал» имеет 60 очков и идет 2-м, отставая от «Барселоны» на 4 балла. «Хетафе» находится в середине таблицы с 32 очками.
Следующий матч в Ла Лиге «Реал» проведет 7 марта против «Сельты». «Хетафе» в тот же день сыграет с «Бетисом».
Черновую работу он делает ? Он эту работу создаёт !
Ну и...? Всё на этом, реаловцы ? Сдулся очередной поводырь команды. Молча сдулся. Без истерик, но основательно. Стоит на бровке как мумия, нихрена не рулит процессом во время матча. Безучастный по*уист. Рядом с Алонсо, Арбелоа просто Вовочка из анекдотов.
Всем доброй ночи.
итак, главное в Реале, что Винисиус счастлив, борьба против расизма успешно идет по всему фронту, поскорей продлите с ним контракт с трехкратным увелч. з\п
По сути обыграли Реал на Барнабеу в пол ноги , особо не напрягаясь.
А как они хозяйничали в последние минут 10, так это вообще песня 😂
Победа по делу , судья отработал практически идеально, вот только Рюдигера нужно было удалять за удам коленом.
Кстати весело было , когда в конце подгорело у Карераса, Вини и Эминема ))) вот только игрок хетафе получил глупую вторую желтую.
В общем Хетафе с победой, а Реалу желаю продолжать в том же духе!
5-ять лет назад ушёл из жизни Юрий Розанов,светлая память!!!
Реал впервые за 18 лет уступил Хетафе.
кто следующий?
ну вот, последняя победа Эльче над Реалом в марте 1978 году.
и как по заказу, в 14 марта на Бернабеу матч с Эльче.
хорошо, что не в понедельник)))))))))
сделаем ставки!!!
