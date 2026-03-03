1772489043

сегодня, 01:04

В матче 26-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» дома уступил «Хетафе» со счетом 0:1.

Гол забил Мартин Сатриано на 39-й минуте.

«Реал» имеет 60 очков и идет 2-м, отставая от «Барселоны» на 4 балла. «Хетафе» находится в середине таблицы с 32 очками.

Следующий матч в Ла Лиге «Реал» проведет 7 марта против «Сельты». «Хетафе» в тот же день сыграет с «Бетисом».