«Реал» дома уступил «Хетафе»

сегодня, 01:04
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

В матче 26-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» дома уступил «Хетафе» со счетом 0:1.

Гол забил Мартин Сатриано на 39-й минуте.

«Реал» имеет 60 очков и идет 2-м, отставая от «Барселоны» на 4 балла. «Хетафе» находится в середине таблицы с 32 очками.

Следующий матч в Ла Лиге «Реал» проведет 7 марта против «Сельты». «Хетафе» в тот же день сыграет с «Бетисом».

y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:33
!!!
u5dpb8ktnpzb
u5dpb8ktnpzb ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:32, ред.
Тупой он, как валенок. Ни мяч отдать, ни атаку начать, ни защиту страховать не умеет. Бревно.
Черновую работу он делает ? Он эту работу создаёт !
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:32
Не знаю, что думает о себе Арбелоа, знает ли он что он временный тренер. Там команда проигрывает, заменяет Тчуамени на 85 минуте...И что сделает Браим за 5 минут+
Comentarios
Comentarios ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 01:32
Тяжелая штуковина не помню чтобы ЛА лиге судьи были темнокожие. Тут уже сразу виновен
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:31
След.матч с Сестрой. Хенсен, Каррерас, Мастантуоно пропустят матч. Как и Мбаппе с Беллингэмлм
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 9k34afadr3hm (раскрыть)
сегодня в 01:30
Тчуамени один из лучших игроков Реала. Универсальный солдат. Любую черновую работу без саботажа выполнить
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:29
хлопцы с пригорода столицы приехали в центр на дискотеку. и погнали городских)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 01:29
я думаю,что и за жёлтую ,рефери могут отстранить на несколько матчей,за расизм.
9k34afadr3hm
9k34afadr3hm ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 01:27
Тчуамени - пятое колесо в телеге. Беллингем, Вальверде и Диас. Эти да, что-то могут.
Dauletbek
Dauletbek ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 01:27
Там весь матч Извинисиус спорил с судьей, ему с трудом дали жёлтую. А Мастантуоно сразу красную. Нельзя так, это расизм))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:22
разве что лидер по скандалам.
Маг_тм
Маг_тм ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 01:22
Белленгем, Вальверде и Тчуамени, отличная полузащита. Им просто нужен тренер, который поставит хорошую игру.
Groboyd
Groboyd ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 01:20
Он вседа был затычкой в любой перепалке.
Маг_тм
Маг_тм ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 01:19
Я бы сказал он самый забавный и добрый в Реале) как бы то не было, соперник сам неудачно подстелился под него.
Capral
Capral
сегодня в 01:19
Грязное болото- это кто, позволь осведомиться?
Groboyd
Groboyd ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 01:19
За то, что рот рукой не прикрыл.
wfq7sh776uds
wfq7sh776uds
сегодня в 01:18, ред.
Нервишки у Реала не чемпионские. Ребята просто не могут взять себя в руки, собраться. А Хетафе то и надо. Парни из провинции всегда так играют и славятся своим быковатым нравом во все времена. И Арбелоа прекрасно это знал. Знал, как играет Хетафе, и ничего не предпринял в перерыве.

Ну и...? Всё на этом, реаловцы ? Сдулся очередной поводырь команды. Молча сдулся. Без истерик, но основательно. Стоит на бровке как мумия, нихрена не рулит процессом во время матча. Безучастный по*уист. Рядом с Алонсо, Арбелоа просто Вовочка из анекдотов.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:17
За что получил аргентинец красную?
Groboyd
Groboyd ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 01:16
На повторе возникло ощущение, что всё там было умышленно. Этот негр очень грязный.
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:16
Попытки были от него опять подзакосить. Похоже настрой уже другой у судей на его выходки
Маг_тм
Маг_тм ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 01:15
Рюдигер просто неудачно упал на соперника, который сам спровоцировал этот момент
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:14
Винни с убойной позиции не забил... В остальном оказался бесполезным бегунком по бровке. совершая бесхитростные кроссы. Ну хоть на своём стадионе играл,никто его не оскорблял. Рюдигера надо было удалять однозначно.за то что спецом коленом заехал в лицо. в АПЛе за такое КК.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:14
Молодец Перес! Реалу не нужны приобретения итак всё замечательно. Он думал, что взяв детишек Хейсена и Мастантуоно Реал будет всех рвать? Этим пацанам ещё расти и расти. Ещё он видимо думал, что тупорылая легенда Ливерпуля, взятая почти бесплатно, легко заменит пикового Карвахаля. Ну и центр поля, если с Модричем Кроосом это был островок интеллекта, то сейчас это грязное болото.
Capral
Capral
сегодня в 01:12
Скажу только одно- это карма Пересу за увольнения Анчи. Комментировать нечего, всё всё видели. Давно не видел такого бесхребетного Реала. А впрочем, кто знает, возможно, с МС сыграют удачно... Сити тоже сейчас не супер-клуб. В Примере Реалу ничего уже не надо, поэтому остается ЛЧ, хотя и призрачная.
Всем доброй ночи.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:11
Арбелоа: Виннисиус настоящий лидер, мне нужно чтобы он был счастлив.
итак, главное в Реале, что Винисиус счастлив, борьба против расизма успешно идет по всему фронту, поскорей продлите с ним контракт с трехкратным увелч. з\п
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 01:11
Никогда не думал, что это скажу, но Хетафе просто красавчики)
По сути обыграли Реал на Барнабеу в пол ноги , особо не напрягаясь.
А как они хозяйничали в последние минут 10, так это вообще песня 😂
Победа по делу , судья отработал практически идеально, вот только Рюдигера нужно было удалять за удам коленом.
Кстати весело было , когда в конце подгорело у Карераса, Вини и Эминема ))) вот только игрок хетафе получил глупую вторую желтую.
В общем Хетафе с победой, а Реалу желаю продолжать в том же духе!
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 01:10, ред.
Проиграли 2 матча подряд 14 и 10-ой команде, сезон можно завершать. Как я и говорил, это худший Реал за последние 14 лет. 100 % вылет от МС обеспечен. Надо просто спокойно завершать сезон,и искать хорошего тренера, которыц наконец поставит норм игру. Пол года уже не могут норм комбинационный футбол показать, топчатся на месте. Почти все голы: либо на ровном месте Вини создает, либо Мбапе, или контратака.
shur
shur
сегодня в 01:10
...."Хетафе" теперь Я надолго запомню название этого Клуба!
5-ять лет назад ушёл из жизни Юрий Розанов,светлая память!!!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:09
Как грится без труда не выловишь и рыбку из пруда
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:05
Реал впервые за 15 лет уступил Осасуне.
Реал впервые за 18 лет уступил Хетафе.
кто следующий?
ну вот, последняя победа Эльче над Реалом в марте 1978 году.
и как по заказу, в 14 марта на Бернабеу матч с Эльче.
хорошо, что не в понедельник)))))))))
сделаем ставки!!!
