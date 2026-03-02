Финалиссима может быть перенесена из Катара

Королевская испанская федерация футбола и Ассоциация футбола Аргентины обсуждают перенос с Национального стадиона в Лусаиле (Катар) Финалиссимы, запланированной на 27 марта. Об этом сообщила журналистка Вероника Брунати в соцсети X.
Матч между чемпионом Европы-2024 Испанией и обладателем Кубка Америки-2024 Аргентиной должен пройти на арене финала ЧМ-2022, где аргентинцы обыграли Францию (3:3, 4:2 по пенальти).
Однако из-за эскалации на Ближнем Востоке проведение игры в Катаре находится под вопросом.
28 февраля США и Израиль атаковали крупные города Ирана, включая Тегеран, погибли аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры иранской власти. Иран ответил ударами по базам США в регионе и Израилю. Воздушное пространство 10 стран закрыто, авиарейсы приостановлены.