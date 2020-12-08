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Барселона - Ювентус
Динамо - Ференцварош
Пари Сен-Жермен - Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Краснодар

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Лига ставок 1.31 6.40 9.80
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    28' (1:1) Жоржиньо (5)
     
    2
    74' Ковачич Матео (17) уходит с поля, Канте Нголо (7) вышел на поле
    74' Хаверц Кай (29) уходит с поля, Вернер Тимо (11) вышел на поле
     
    80' Анджорин Фаустино (55) уходит с поля, Жиру Оливье (18) вышел на поле
     
    82' Аспиликуэта Сезар (28)
     
    24' (0:1) Кабелла Реми (7) (Классон Виктор (16))
     
    74' Кайо Пантелеао (31) уходит с поля, Сорокин Егор (2) вышел на поле
     
    3
    80' Кабелла Реми (7) уходит с поля, Сулейманов Магомед-Шапи (93) вышел на поле
    80' Олссон Кристоффер (14) уходит с поля, Камболов Руслан (77) вышел на поле
    80' Вандерсон (10) уходит с поля, Чернов Евгений (18) вышел на поле
     
    90' Берг Маркус (33) уходит с поля, Марков Евгений (20) вышел на поле
    Голы
    24’ 0:1 Кабелла Реми
    ассистент Классон Виктор
    Жоржиньо 1:1(П) 28’
    Наказания
    Аспиликуэта Сезар 82’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Канте Нголо Ковачич Матео 74’
    Вернер Тимо Хаверц Кай 74’
    74’ Сорокин Егор Кайо Пантелеао
    Жиру Оливье Анджорин Фаустино 80’
    80’ Сулейманов Магомед-Шапи Кабелла Реми
    80’ Камболов Руслан Олссон Кристоффер
    80’ Чернов Евгений Вандерсон
    90’ Марков Евгений Берг Маркус
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 7
    		5 Удары в створ 2
    		19 Фолы 10
    		6 Угловые 2
    		1 Офсайды 1
    		64% Владение мячом 36%
    		1 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    sher_84
    sher_84
    сегодня в 04:46
    Только Краснодар достойно выступил,Локо и Зенит опозорились на всю страну! Семак физрук менять пора.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 03:16
    Молодцы, черно - зеленые быки! Да, в этом сезоне они по - сути плохо сыграли только в одном матче в еврокубках - против Челси дома. А в остальном они выглядели более чем достойно! Интересно будет за ними понаблюдать в Лиге Европы)
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:32
    молодцом быки, хоть матч конечно и ничего не решал, но Краснодар дал бой Челси, успехов быкам в ЛЕ
    Ruslan7797
    Ruslan7797
    сегодня в 02:25
    И почему наши за негров должны на колени вставать? Я крутить хотел ихние разборки,передайте это кто придумал
    Ruslan7797
    Ruslan7797
    сегодня в 02:23
    Краснодар,удачи вам весенних еврокубковых играх,молодцы,не проиграли сопернику,не то что бомжи,даже у себя дома не смогли вничью сыграть,за что Семака держат непонятно,с ничьей быки, молодца хоть не выиграли
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea
    сегодня в 02:14
    Спасибо роману Обрамовичу скажите
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 01:50
    Сойдет и так.
    УрсХох
    УрсХох ответ Alexnvr (раскрыть)
    сегодня в 01:47
    Подпишусь под каждым словом .
    УрсХох
    УрсХох
    сегодня в 01:46
    Самой капельки фарта и немного собранности не хватило Быкам для плэй-офф ЛЧ(((
    rparamonov
    rparamonov
    сегодня в 01:41
    Дебютант выступил лучше всех наших представителей. Мои поздравления!!! И пусть не получилось громко хлопнуть дверью на Stamford Bridge, но завершили осеннюю кампанию вполне достойно. А учитывая, что некоторым нашим командам и за ручки этой двери не дали подержаться, то первый блин далеко не комом. Кстати, легендарный Manchester United выступил ни чуть не лучше быков, которым я желаю встретить максимально грандовых соперников в дальнейшей борьбе. О победе в ЛЕ никто не мечтает сейчас, а опыта наберутся богатейшего.
    4RT
    4RT
    сегодня в 01:37
    Кайо уже задрал своими привозами
    -Хостинский-
    -Хостинский- ответ За адекватность (раскрыть)
    сегодня в 01:34
    Да там Вильена пошел в обводку на линии штрафной и потерял мяч , вина его , а Кайо уже действовал по ситуации , его винить нет смысла в пенальти
    Николай Еремеев
    Николай Еремеев
    сегодня в 01:27
    Краснодар как луч света в темном царстве нашего футбола !
    feris1
    feris1
    сегодня в 01:23
    Краснодар красавчики!
    С выходом в ЛЕ!
    Alexnvr
    Alexnvr
    сегодня в 01:21
    Взбесило вставание на колено. С какого х ???? При чём здесь наши команды? То что там уголовника задушили при чём здесь спорт? Краснодар красавцы. Игра понравилась. Не то что ранее игравшая команда. Надеюсь весной тоже порадуют.
    Юрниекс1
    Юрниекс1
    сегодня в 01:19
    Достойно.Мужчины.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    сегодня в 01:18
    Спасибо Краснодар, достойно!
    andrefino13
    andrefino13
    сегодня в 01:14
    Краснодар молодцы, заработали деньги на выезде, против самого Челси. Молодцы!
    Indian
    Indian
    сегодня в 01:14
    Резюмируя выступление Краснодара в ЛЧ - хорошо сыграли первый матч с Ренном, и последний с Челси в силу того, что бритиши отбывали номер. Остальное - позорище.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Faustello (раскрыть)
    сегодня в 01:14
    Вернее сказать,что он вовремя заменился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))А мог бы в концовочке и 2-й привезти,правда Рамирез в этом матче тоже привез,но Городов выручил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hypnoz
    Hypnoz
    сегодня в 01:11
    Челси покатали мячик, Краснодар побегал рядом.
    В ЛЧ ему делать нечего, да и он туда нескоро попадёт !
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 01:11
    Краснодар молодцы.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ SPARTAK_SPARTAK (раскрыть)
    сегодня в 01:11
    Ну не то что бы приятно,матч то вышел довольно скучным,но результат хороший для Краснодара!!!!!!!!!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ санек002 (раскрыть)
    сегодня в 01:10
    Еще у Локо шансы есть,правда оооооочень маленькие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    SPARTAK_SPARTAK
    SPARTAK_SPARTAK
    сегодня в 01:09
    Быки просто красава, порадовали всю страну, самоотдачи и побед весной, реально приятно было смотреть сег игру и главное за страну не стыдно, МОЛОДЦЫ!!!
    санек002
    санек002
    сегодня в 01:09
    краснодар спасибо!единственная команда на весну!
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 01:08
    Ответственность за результат над командами не давлела, поиграли, скажем так, в свое удовольствие. Ну и "Краснодар" сегодня молодцы. И гол после хорошо разыгранной комбинации забили, да и в целом нормально отыграли. Кайо конечно "результативным" действием отметился, но куда уж без этого. Англичане владели преимуществом, не сказать, что прямо сильно давили, но в итоге ничья и наверное никто не в обиде. Ну а "Краснодар" дебют в ГЭ ЛЧ может занести себе в актив в плане итогового результата и ждать жеребьевку ЛЕ. Как обычно личное мнение.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 01:08
    Кудесники мяча из Краснодара показали что и в ослабленном составе они сила!
    С победой дорогой Краснодар! Сегодня для нас и ничья с Челси это победа! Я рад, отдельное спасибо Кайо за то что не привез второй пеналь!!!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 01:07
    Сыроват первый блин Краснодара в ЛЧ, но съедобен.
    Нормально.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 01:06
    Теперь осталось выиграть ЛЕ, чтобы на следующий сезон вновь попасть в лч))
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