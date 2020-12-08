В 1 Аррисабалага Кепа Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 95

З 28 Аспиликуэта Сезар Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 95

З 4 Кристенсен Андреас Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 95

З 2 Рюдигер Антонио Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 88 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 95

З 33 Эмерсон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 4 Всего навесов: 12 Точные навесы: 5 Перехваты: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 95

Н 55 Анджорин Фаустино Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Пасы: 45 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 80

П 23 Гилмор Билли Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 83 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 95

П 5 Жоржиньо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 95

П 17 Ковачич Матео Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 74

Н 29 Хаверц Кай Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 74

Н 9 Абрахам Тэмми Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 13 Кабальеро Вилли

В 40 Цигер Карло

З 3 Алонсо Маркос

З 24 Джеймс Рис

З 15 Зума Курт

З 14 Томори Фикайо

З 21 Чилуэлл Бенжамин

П 7 Канте Нголо Отборы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 21

П 19 Маунт Мэйсон

П 10 Пулишич Кристиан

Н 11 Вернер Тимо Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 21