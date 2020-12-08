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1 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Стэмфорд Бридж
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|24’
|0:1
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Кабелла Реми
ассистент Классон Виктор
|Жоржиньо
|1:1(П)
|28’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Канте Нголо
|Ковачич Матео
|74’
|Вернер Тимо
|Хаверц Кай
|74’
|74’
|Сорокин Егор
|Кайо Пантелеао
|Жиру Оливье
|Анджорин Фаустино
|80’
|80’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Кабелла Реми
|80’
|Камболов Руслан
|Олссон Кристоффер
|80’
|Чернов Евгений
|Вандерсон
|90’
|Марков Евгений
|Берг Маркус
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|18
|Удары по воротам
|7
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|5
|Удары в створ
|2
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|19
|Фолы
|10
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|6
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|1
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|64%
|Владение мячом
|36%
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|1
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|0
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