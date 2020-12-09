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Аякс - Аталанта
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Мидтьюлланд - Ливерпуль
Бавария - Локомотив
Ред Булл Зальцбург - Атлетико
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Интер - Шахтёр
Манчестер Сити - Марсель
Олимпиакос - Порту

Текстовая онлайн трансляция матча Аякс против Аталанта

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    Еще
     
    22' Гравенберг Райан (8)
     
    46' Бробби Брайан (30) уходит с поля, Промес Квинси (11) вышел на поле
     
    52' Тальяфико Николас (31)
     
    2
    63' Тальяфико Николас (31) уходит с поля, Хунтелар Клас-Ян (9) вышел на поле
    63' Лабиад Закария (19) уходит с поля, Эккеленкамп Юрген (18) вышел на поле
     
    79' Гравенберг Райан (8)
     
    2
    90+2' Мартинес Лисандро (21) уходит с поля, Мадуро Журрьен (2) вышел на поле
    90+6' Мадуро Журрьен (2) уходит с поля, Альварес Эдсон (4) вышел на поле
     
    60' Хатебур Ханс (33)
     
    2
    79' Сапата Дуван (91) уходит с поля, Муриэль Луис (9) вышел на поле
    79' Госенс Робин (8) уходит с поля, Паломино Хосе Луис (6) вышел на поле
     
    82' Фройлер Ремо (11)
     
    85' (0:1) Муриэль Луис (9) (Фройлер Ремо (11))
    Голы
    85’ 0:1 Муриэль Луис
    ассистент Фройлер Ремо
    Наказания
    Гравенберг Райан 22’
    Тальяфико Николас 52’
    60’ Хатебур Ханс
    Гравенберг Райан 79’
    82’ Фройлер Ремо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Промес Квинси Бробби Брайан 46’
    Хунтелар Клас-Ян Тальяфико Николас 63’
    Эккеленкамп Юрген Лабиад Закария 63’
    79’ Муриэль Луис Сапата Дуван
    79’ Паломино Хосе Луис Госенс Робин
    Мадуро Журрьен Мартинес Лисандро 90+2’
    Альварес Эдсон Мадуро Журрьен 90+6’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 8
    		2 Удары в створ 2
    		20 Фолы 14
    		6 Угловые 4
    		3 Офсайды 3
    		63% Владение мячом 37%
    		0 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Kirgudu
    Kirgudu
    сегодня в 23:46
    Форма у Аталанты паршивая,напоминает одну мерзкую команду.
    vastudio
    vastudio ответ shlifen (раскрыть)
    сегодня в 23:20
    Да, в лиге Европы неплохая компашка собирается- Му Му, Риал, ТТХ,Милан,Наполи, Лестер, Динамо К)
    Juve14
    Juve14
    сегодня в 23:14
    Еслм Аталанта найдет свою игру, это будет конец всем командам кто подтних попадет. Надеюсь к тому времени Аталанта придет в себя, она и Баварию вперед ногами вынесет
    матос
    матос
    сегодня в 23:06
    Аякс жаль...
    Поздравляю бергамасков с выходом в плей-офф ЛЧ.
    goalaktika
    goalaktika
    сегодня в 23:00, ред.
    Столкнулись две молодые команды в одной группе и безумно жалко что одна не прошла дальше. Мне нравится как играют Аталанта и Аякс. Обе дерзкие, борзые по отношению к грандам и ничто не пугает их. Браво Аяксу и удачи Аталанте!
    Wolf77785
    Wolf77785
    сегодня в 22:58
    djaich
    djaich ответ Van Vanovich (раскрыть)
    сегодня в 22:57
    Может вылететь, а может выше головы прыгнуть.
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 22:55
    Был уверен в победе Аталанты, хотя поддерживал Аякс.
    djaich
    djaich
    сегодня в 22:55, ред.
    Гасперини, наверно, второй год дыры в бюджете Бергамо закрывает, как главная статья доходов города. Пора бы уж ему титул какой нибудь от муниципалитета дать, к примеру, "маркиза Карабаса".
    Государю пофиг бан
    Государю пофиг бан
    сегодня в 22:54
    По делом планокурам. Меньше нырять будут.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 22:53
    Как же хорош миранчук! Протащил аталанту в плей-офф))
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 22:52
    До матча ожидал что Аякс будет давить на всех участках поля, но реальность матча была такова, что Аталанта просто не позволила аяксидам много создать...
    Не смотря на, мягко говоря, спорное удаление игрока Аякса (Гравенберг вроде спиной повернут к Гомесу и не мог его видеть), не могу отделаться от мысли, что Аякс всё таки не наиграл в этом матче на победу... Да, мяч контролировали, но что с ним делать как будто не придумали... Неоткуда взять победный гол, если наносишь 2 удара в створ, и почти не создаешь моментов против такой дисциплинированной команды как Аталанта... Ну а у бергамасков удачно вышел на замену Муриэль.
    Трагедии никакой нет, Аякс способен ещё неплохо побороться в ЛЕ. Ну а Аталанта, хоть и в корзине "вторых команд" точно не подарок для любой команды из первой...
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 22:50
    Аякс это вечные школьники. К сожалению. Потом опять пол состава продадут
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 22:45
    Нынешняя аталанта в 1/8 может с треском вылететь.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 22:41, ред.
    Все таки ильянцы
    Хет трик Дзюбы
    Хет трик Дзюбы
    сегодня в 22:40
    до свидание Аякс
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 22:40
    А вот и развязка
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 22:39
    За такое желтую не дают. Позорник судья. Гравенберх был спиной к Гомесу и удара рукой такого не было, только касание.
    Государю пофиг бан
    Государю пофиг бан
    сегодня в 22:23
    Хунтелар симулянт. Позор Аяксу. Аталанта должна пройти.
    Государю пофиг бан
    Государю пофиг бан
    сегодня в 22:19
    Аталанта набирает обороты.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 22:15
    Интересный футбол.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 22:10
    Как же мне нравится обе команды.На кону стоит много,вот и осторожничают.Жаль одна команда останется за бортом плей офф.
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 21:38
    Пока матч толком без моментов, движения много, но хочется всё таки "искры"...
    Государю пофиг бан
    Государю пофиг бан
    сегодня в 21:30
    Хороший, динамичный матч. Качества мало, но темп запредельный. Мне нравится.
    Павел Владимирович
    Павел Владимирович
    сегодня в 21:06
    Про Шмурнова правильно.К сожалению, он скучно рассказывает. Наверное он не виноват.Просто нет актерских данных.
    Павел Владимирович
    Павел Владимирович
    сегодня в 20:53
    Аталанта победит с разницей в 2 мяча. Гасперини - супер. Сапата 2 гола минимум. Дети "Аякса" ещё не подросли.
    Z. Kramer
    Z. Kramer
    сегодня в 20:42
    Ещё до начала матча можно сказать что главный минус - Шмурнов
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 20:37
    ТМ3
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 20:36
    Хозяева
    Georgy Cherdantsev
    Georgy Cherdantsev
    сегодня в 19:41
    Думаю, Аякс полностью переиграет Аталанту. Голландцев устраивает только победа и они начнут матч с агрессивных атак, стараясь открыть счет как можно быстрее. Зная, насколько слабая оборона у бергамасков, полагаю, что забить быстрый гол хозяевам удастся. Дальше Аякс отдаст инициативу команде Гасперини, сделав ставку на контратаки, которая принесет им успех. Во втором тайме амстердамский клуб еще несколько раз огорчит гостей и сделает счет совсем неприличным для них. Сказка Аталанты заканчивается, пора им возвращаться в реальность. 3:0
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