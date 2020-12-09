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0 : 1
завершен
сегодня, 20:55
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Стадион Йохан Кройф Арена
|85’
|0:1
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Муриэль Луис
ассистент Фройлер Ремо
|Гравенберг Райан
|22’
|Тальяфико Николас
|52’
|60’
|Хатебур Ханс
|Гравенберг Райан
|79’
|82’
|Фройлер Ремо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Промес Квинси
|Бробби Брайан
|46’
|Хунтелар Клас-Ян
|Тальяфико Николас
|63’
|Эккеленкамп Юрген
|Лабиад Закария
|63’
|79’
|Муриэль Луис
|Сапата Дуван
|79’
|Паломино Хосе Луис
|Госенс Робин
|Мадуро Журрьен
|Мартинес Лисандро
|90+2’
|Альварес Эдсон
|Мадуро Журрьен
|90+6’
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|12
|Удары по воротам
|8
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|2
|Удары в створ
|2
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|20
|Фолы
|14
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|6
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|3
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|0
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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Поздравляю бергамасков с выходом в плей-офф ЛЧ.
Поздравляю бергамасков с выходом в плей-офф ЛЧ.
Не смотря на, мягко говоря, спорное удаление игрока Аякса (Гравенберг вроде спиной повернут к Гомесу и не мог его видеть), не могу отделаться от мысли, что Аякс всё таки не наиграл в этом матче на победу... Да, мяч контролировали, но что с ним делать как будто не придумали... Неоткуда взять победный гол, если наносишь 2 удара в створ, и почти не создаешь моментов против такой дисциплинированной команды как Аталанта... Ну а у бергамасков удачно вышел на замену Муриэль.
Трагедии никакой нет, Аякс способен ещё неплохо побороться в ЛЕ. Ну а Аталанта, хоть и в корзине "вторых команд" точно не подарок для любой команды из первой...
Не смотря на, мягко говоря, спорное удаление игрока Аякса (Гравенберг вроде спиной повернут к Гомесу и не мог его видеть), не могу отделаться от мысли, что Аякс всё таки не наиграл в этом матче на победу... Да, мяч контролировали, но что с ним делать как будто не придумали... Неоткуда взять победный гол, если наносишь 2 удара в створ, и почти не создаешь моментов против такой дисциплинированной команды как Аталанта... Ну а у бергамасков удачно вышел на замену Муриэль.
Трагедии никакой нет, Аякс способен ещё неплохо побороться в ЛЕ. Ну а Аталанта, хоть и в корзине "вторых команд" точно не подарок для любой команды из первой...