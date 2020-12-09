Текстовая онлайн трансляция матча Мидтьюлланд против Ливерпуль
Ставки на футбольные матчи
62' (1:1) Шольц Александр (14)
2
63'
Франк Огочукву (38) уходит с поля, Исаксен Густав (45) вышел на поле
63'
Мабил Авер (11) уходит с поля, Андерсон Микаэль (34) вышел на поле
76' Дрейер Андерс (36) уходит с поля, Систо Пионе (7) вышел на поле
81' Андерсон Микаэль (34)
2
90'
Эвандер (10) уходит с поля, Мадсен Николас (43) вышел на поле
90'
Каба Сори (9) уходит с поля, Пфайффер Лука (33) вышел на поле
1' (0:1) Салах Мохамед (11)
46' Фабиньо (3) уходит с поля, Куметьо Билли (89) вышел на поле
2
61'
Келлехер Куимхин (62)
61'
Цимикас Константинос (21) уходит с поля, Робертсон Эндрю (26) вышел на поле
62' Кейта Наби (8) уходит с поля, Хендерсон Джордан (14) вышел на поле
71' Ориги Дивок (27) уходит с поля, Фирмино Роберто (9) вышел на поле
87' Жота Диого (20) уходит с поля, Мане Садио (10) вышел на поле
Статистика
|
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20
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Удары по воротам
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7
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7
|
Удары в створ
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4
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|
|
7
|
Фолы
|
11
|
|
|
9
|
Угловые
|
3
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|
|
5
|
Офсайды
|
3
|
|
|
49%
|
Владение мячом
|
51%
|
|
|
3
|
Cэйвы
|
5
|
|
|
3
|
Предупреждения
|
1
|
Тем не менее, в плей-офф вышли в отличие от "невезучих" (за 60 км чуть восточнее).
Тем не менее, в плей-офф вышли в отличие от "невезучих" (за 60 км чуть восточнее).
Судя по фамилии, чистокровный датчанин. )
Судя по фамилии, чистокровный датчанин. )