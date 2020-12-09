В 1 Хансен Йеспер Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 42 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 100

З 2 Коолс Дион Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 100

З 29 Паулу Виктор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 100

З 28 Святченко Эрик Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 55 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 100

З 14 Шольц Александр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 100

П 36 Дрейер Андерс Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 76

П 40 Каюсте Йенс-Лис Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 100

П 11 Мабил Авер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 64

П 38 Франк Огочукву Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 63

П 10 Эвандер Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 10 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

Н 9 Каба Сори Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 30 Оттесен Оливер

В 16 Торсен Вальдемар

З 6 Андерссон Джоэль

З 44 Дюр Николас

З 46 Сери Яфет

З 5 Хег Даниэль

П 34 Андерсон Микаэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 36

П 45 Исаксен Густав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 37

П 43 Мадсен Николас Перехваты: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10

П 7 Систо Пионе Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 24

Н 26 Вибе Лассе