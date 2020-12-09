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Мидтьюлланд - Ливерпуль
Пари Сен-Жермен - Истанбул Башакшехир
Аякс - Аталанта
Бавария - Локомотив
Ред Булл Зальцбург - Атлетико
Реал - Боруссия
Интер - Шахтёр
Манчестер Сити - Марсель
Олимпиакос - Порту

Текстовая онлайн трансляция матча Мидтьюлланд против Ливерпуль

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    9' Франк Огочукву (38)
     
    31' Коолс Дион (2)
     
    62' (1:1) Шольц Александр (14)
     
    2
    63' Франк Огочукву (38) уходит с поля, Исаксен Густав (45) вышел на поле
    63' Мабил Авер (11) уходит с поля, Андерсон Микаэль (34) вышел на поле
     
    76' Дрейер Андерс (36) уходит с поля, Систо Пионе (7) вышел на поле
     
    81' Андерсон Микаэль (34)
     
    2
    90' Эвандер (10) уходит с поля, Мадсен Николас (43) вышел на поле
    90' Каба Сори (9) уходит с поля, Пфайффер Лука (33) вышел на поле
     
    1' (0:1) Салах Мохамед (11)
     
    46' Фабиньо (3) уходит с поля, Куметьо Билли (89) вышел на поле
     
    2
    61' Келлехер Куимхин (62)
    61' Цимикас Константинос (21) уходит с поля, Робертсон Эндрю (26) вышел на поле
     
    62' Кейта Наби (8) уходит с поля, Хендерсон Джордан (14) вышел на поле
     
    71' Ориги Дивок (27) уходит с поля, Фирмино Роберто (9) вышел на поле
     
    87' Жота Диого (20) уходит с поля, Мане Садио (10) вышел на поле
    Голы
    1’ 0:1 Салах Мохамед
    Шольц Александр 1:1(П) 62’
    Наказания
    Франк Огочукву 9’
    Коолс Дион 31’
    61’ Келлехер Куимхин
    Андерсон Микаэль 81’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Куметьо Билли Фабиньо
    61’ Робертсон Эндрю Цимикас Константинос
    62’ Хендерсон Джордан Кейта Наби
    Исаксен Густав Франк Огочукву 63’
    Андерсон Микаэль Мабил Авер 63’
    71’ Фирмино Роберто Ориги Дивок
    Систо Пионе Дрейер Андерс 76’
    87’ Мане Садио Жота Диого
    Мадсен Николас Эвандер 90’
    Пфайффер Лука Каба Сори 90’
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 7
    		7 Удары в створ 4
    		7 Фолы 11
    		9 Угловые 3
    		5 Офсайды 3
    		49% Владение мячом 51%
    		3 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    773sergeytank
    773sergeytank ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    вчера в 23:53
    Сам ляпнул, теперь подумал и дописал за первое место. Срамота))
    Государю пофиг бан
    Государю пофиг бан ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    вчера в 23:52
    Тебя почитаешь, так можно подумать, что кроме меня тут других пользователей и нет. Аха-ха)
    juvenale
    juvenale ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    вчера в 23:51
    главное что Аталанта на Энфилде победила,а вы ни разу по воротам не ударили хахаха
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ 773sergeytank (раскрыть)
    вчера в 23:37, ред.
    А ничего, что в случаи победы над датами у Аталанты было бы 10 очков, а у Ливерпуля 12, и матч с Аяксом для Бергамо был бы за первое место, а не за втроем, умник)))
    Migelito
    Migelito
    вчера в 23:24
    Кто вообще ожидал, что здесь будут жилы рвать? И так уже весь лазарет битком, еще помещение арендовать придется. Задача выполнена, резерв гимн ЛЧ послушал, некоторые игроки для тонуса в матче поучаствовали.
    773sergeytank
    773sergeytank ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    вчера в 23:18
    Победа ничего не давала, всё равно решающий матч был бы в Амстердаме. Стыдно не знать свою портовскую таблицу.
    санек002
    санек002
    вчера в 23:15
    ставки пролетели !
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 23:14
    Мидтьюлланд достойно сыграл
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    вчера в 23:13
    Да, все норм проверили ближайший резера в ничего не значившем матче. А фанаты юве опять веселят))) Лучше вспомните, как Аталанта дома не сумела победить этот Мидтьюлланд)))) И это в матче где Аталанте нужна была только победа)))
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 23:12
    А почему князь с двух разных акк пишет один и тот же комментарии?
    матос
    матос
    вчера в 23:11
    Ничего страшного. Ливерпуль с выходом в плей-офф ЛЧ.
    1asss
    1asss
    вчера в 23:09
      allemz
      allemz
      вчера в 23:04
      Бывает..
      Тем не менее, в плей-офф вышли в отличие от "невезучих" (за 60 км чуть восточнее).
      sergsudak
      sergsudak
      вчера в 23:01
      Привычно ооочень плохо и сумбурно на выезде в этом сезоне....
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
      вчера в 23:00
      без Скамины и Мидтьюланд обыграть не могут.А вот Юве вчера разгромила Барселону с Месси.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 22:59
      Датчане набрали больше очков, чем чемпион рпл))
      shlifen
      shlifen
      вчера в 22:59
      Матч в котором толком ничего не решалось, подарил Ливерпулю самый быстрый их гол в ЛЧ, а датчанам - призовые за ничью. При этом Ливер начинал играть вторым составом, а Мидтьюланд добился своей цели - ещё разок "показать своих на продажу", ещё и заработал немного.
      Kirgudu
      Kirgudu
      вчера в 22:58
      Сыграть вничью с великим Мидтьюлландом на его поле дорогого стоит.Браво)
      Государю пофиг бан
      Государю пофиг бан
      вчера в 22:56
      Вот что значит Скамина не подстраховал. Сразу ливерпуль становится одного уровня с Митьюландом.)
      1asss
      1asss
      вчера в 22:33
        Хет трик Дзюбы
        Хет трик Дзюбы
        вчера в 22:21
        теперь ждем как Менхенгладбах выбьет Реал из ЛЧи вообще в ажуре день прошел
        1asss
        1asss
        вчера в 22:19
        ну что за хрень? проиграть колхозу срамота
        Правдин Семён
        Правдин Семён
        вчера в 21:15
        Святченко сын харьковского эмигранта Сергея Святченко. Даже играл немного за сборную Дании.
        dzvinka
        dzvinka
        вчера в 21:14, ред.
        Жота, Келлехер, Рис Вильямс, Кларксон - все топари на поле, а значит Ливерпуль побеждает!
        Правдин Семён
        Правдин Семён
        вчера в 21:11
        Klaus S, он не просто "датчанин",но и капитан команды ))
        Gahi
        Gahi
        вчера в 20:39
        Победа Ливерпуля, в каком бы состоянии команда не была, но в Лиги Чемпионов Ливерпуль будет стараться побеждать. Мидтьюлланд команда дисциплинированная,  будет стараться проявить себя и забить, но этого пока не достаточно, чтобы конкурировать с такими большими командами как Ливерпуль. Удачи и хорошего футбола.
        Klaus-S
        Klaus-S
        вчера в 20:27
        Ничего себе. А что это за Святченко играет за Мидтьюланд?
        Судя по фамилии, чистокровный датчанин. )
        Georgy Cherdantsev
        Georgy Cherdantsev
        вчера в 20:05
        Думаю, Ливерпуль выпустит молодежь на этот матч и проиграет его. Обычно красные несерьезно относятся к матчам не имеющим турнирного значения. Они позволили себе проиграть домашний матч Аталанте 0:2, но все равно финишировали первыми. Также можно вспомнить, как в позапрошлом году они уступили на выезде Црвене Звезде с таким же счетом 0:2, но это не помешало им выйти из группы. В игре с Мидтьюлландом ожидаю примерно такого же сценария, тем более что датчане уже набрались лигочемпионского опыта, окрепли и стали значительно сильнее, что подтверждает матч прошлого тура против Аталанты. После четырех поражений подряд на старте, в пятом туре они сумели сыграть вничью. Теперь пришла пора им одержать первую победу в Лиге Чемпионов. 2:0
        -CaНиTaр_Лeсa-_5
        -CaНиTaр_Лeсa-_5
        вчера в 17:45
        Если Ливер вату катать не станет, то и 0-4 мало
        David Young
        David Young ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
        вчера в 17:44
        Не думаю, что здесь будет разгром Мидтьюлланда, но он не исключен.
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