В 1 Шмейхель Каспер Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 72

П 2 Джастин Джеймс Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 72

З 5 Морган Уэс Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 43 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 72

З 3 Фофана Уэсли Голевые передачи: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 72

З 28 Фукс Кристиан Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 45

П 10 Мэддисон Джеймс Ударов всего: 2 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 72

П 11 Олбрайтон Марк Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 16 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 72

П 8 Тилеманс Юри Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 72

П 20 Чудхури Хамза Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 66

П 19 Юндер Дженгиз Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 66

Н 9 Варди Джейми Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 12 Уорд Дэнни

В 35 Якупович Элдин

З 33 Томас Люк Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 27

П 15 Барнс Харви

П 24 Менди Нампалис Фолов совершено: 1 Минут сыграно: 6

П 26 Прат Деннис Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 6

Н 14 Ихеаначо Келечи Выносы: 1 Минут сыграно: 2