|АЕК
|1:2
|Лестер Сити
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1 : 2
завершен
сегодня, 20:55
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Стадион Олимпийский стадион
|18’
|0:1(П)
|Варди Джейми
|39’
|0:2
|Чудхури Хамза
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Танкович Муамер
ассистент Манталос Петрос
|1:2
|49’
|Манталос Петрос
|21’
|Крстичич Ненад
|59’
|Инсуа Эмануэль
|73’
|78’
|Томас Люк
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Танкович Муамер
|Ливайя Марко
|46’
|Оливейра Нельсон
|Ансарифард Карим
|46’
|46’
|Томас Люк
|Фукс Кристиан
|66’
|Менди Нампалис
|Чудхури Хамза
|66’
|Прат Деннис
|Юндер Дженгиз
|70’
|Ихеаначо Келечи
|Варди Джейми
|74’
|Барнс Харви
|Мэддисон Джеймс
|Василантонопулос Ставрос
|Бакакис Михалис
|86’
|Шабанаджович Анел
|Инсуа Эмануэль
|86’
|Мачерас Теодосис
|Шахов Евгений
|86’
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|6
|Удары по воротам
|11
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|2
|Удары в створ
|7
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|12
|Фолы
|10
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|4
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|0
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|5
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|1
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