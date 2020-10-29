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Текстовая онлайн трансляция матча Антверпен против Тоттенхэм

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    Голы
    Рафаэлов Лиор
    ассистент Мбокани Дьемерси     		1:0 29’
    Наказания
    Сек Абдулайе 20’
    Рафаэлов Лиор 50’
    Верстрат Биргер 84’
    Мбокани Дьемерси 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Хейбьерг Пьер-Эмиль Ло Чельсо Джовани
    46’ Ламела Эрик Алли Деле
    46’ Моура Лукас Бергвейн Стевен
    46’ Сон Хын-Мин Винисиус
    Бута Мийоси Кодзи 58’
    58’ Кейн Харри Бэйл Гарет
    Верстрат Биргер Хонгла Мартин 69’
    Бенавенте Кристиан Рафаэлов Лиор 88’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 10
    		3 Удары в створ 2
    		9 Фолы 5
    		5 Угловые 3
    		1 Офсайды 2
    		45% Владение мячом 55%
    		2 Cэйвы 2
    		4 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    сегодня в 22:50, ред.
    достойней "проиграть" Барсе 0-2,чем какому то андердогу из Бельгии. ахаха!
    даже с оффсайда не забили.
    milan-f
    milan-f
    сегодня в 22:36
    А хахаха блин, если куры проиграют, то маура нужно менять
    Ахах
    Дрючик 76
    Дрючик 76
    сегодня в 22:24
    Грёбаный Тотенхэм,такой экспресс запороли!!!!!💩
    TSG HOFFENHEIM
    TSG HOFFENHEIM
    сегодня в 22:02
    Курятина забивать собирается?
    DEIVID
    DEIVID
    сегодня в 21:57
    Я просто о...ваю от шпор. Они от любого го... пропускают.
    milan-f
    milan-f
    сегодня в 21:49
    Лол. Жозе наверное полыхает.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 21:42
    Во курятина дает уже Антверпенам проигрывают.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 19:09
    гости
    David Young
    David Young
    вчера в 22:57
    Победа Тоттенхэма или ничья.
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