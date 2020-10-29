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1 : 0
завершен
сегодня, 20:55
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Стадион Босюилстадион (Дёрне)
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Рафаэлов Лиор
ассистент Мбокани Дьемерси
|1:0
|29’
|Сек Абдулайе
|20’
|Рафаэлов Лиор
|50’
|Верстрат Биргер
|84’
|Мбокани Дьемерси
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|Ло Чельсо Джовани
|46’
|Ламела Эрик
|Алли Деле
|46’
|Моура Лукас
|Бергвейн Стевен
|46’
|Сон Хын-Мин
|Винисиус
|Бута
|Мийоси Кодзи
|58’
|58’
|Кейн Харри
|Бэйл Гарет
|Верстрат Биргер
|Хонгла Мартин
|69’
|Бенавенте Кристиан
|Рафаэлов Лиор
|88’
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|12
|Удары по воротам
|10
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|3
|Удары в створ
|2
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|9
|Фолы
|5
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|5
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|2
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|2
|Cэйвы
|2
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|4
|Предупреждения
|0
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даже с оффсайда не забили.
даже с оффсайда не забили.
Ахах
Ахах