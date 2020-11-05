В 1 Мерет Алекс Голов пропущено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 22 Ди Лоренцо Джованни Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 26 Кулибали Калиду Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 127 Точность пасов: 119 Минут сыграно: 90

З 19 Максимович Никола Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 110 Точность пасов: 104 Минут сыграно: 90

З 6 Мариу Руй Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 102 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 80

П 4 Демме Диего Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 139 Точность пасов: 133 Минут сыграно: 90

П 68 Лоботка Станислав Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 59

П 7 Элмас Эльхиф Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 59

П 14 Мертенс Дрис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

Н 37 Петанья Андреа Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 80

П 21 Политано Маттео Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 69

Запасные игроки

В 16 Контини Никита

В 25 Оспина Давид

З 31 Гулям Фаузи Всего навесов: 4 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 10

З 44 Манолас Константинос

З 33 Ррахмани Амир

З 23 Хисай Эльсеид

П 5 Бакайоко Тьему

П 20 Зелински Петр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 10

П 8 Руис Фабиан Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 31

Н 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 31