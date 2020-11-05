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1 : 2
завершен
вчера, 20:55
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Стадион Ружевица
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Мурич Роберт
ассистент Куленович Сандро
|1:0
|13’
|43’
|1:1
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Демме Диего
ассистент Мертенс Дрис
|62’
|1:2(А)
|Браут Филип
|22’
|Политано Маттео
|Смолчич Хрвое
|30’
|Браут Филип
|44’
|45+2’
|Кулибали Калиду
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ятеке Стерлинг
|Мурич Роберт
|24’
|59’
|Руис Фабиан
|Элмас Эльхиф
|60’
|Инсинье Лоренцо
|Лоботка Станислав
|Штефуль Даниэль
|Браут Филип
|64’
|Распович Момчило
|Ятеке Стерлинг
|65’
|69’
|Лосано Ирвинг
|Политано Маттео
|80’
|Гулям Фаузи
|Петанья Андреа
|80’
|Зелински Петр
|Мариу Руй
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|7
|Удары по воротам
|20
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|3
|Удары в створ
|5
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|11
|Фолы
|11
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|3
|Угловые
|8
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|1
|Офсайды
|1
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|24%
|Владение мячом
|76%
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|4
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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