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4 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Эмирейтс
|21’
|0:1
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Скельбред Эллингсен Мартин
ассистент Эйкрем Магнус
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Хауген Кристоффер
ассистент Нкетиа Эдвард
|1:1(А)
|45+1’
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Синян Шерифф
ассистент Уиллок Джозеф
|2:1(А)
|62’
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Пепе Николя
ассистент Сака Бакайо
|3:1
|69’
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Уиллок Джозеф
ассистент Пепе Николя
|4:1
|88’
|Луис Давид
|58’
|Сака Бакайо
|77’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Синян Шерифф
|Грегерсен Стиан
|Соареш Седрик
|Мэйтленд-Найлз Эйнсли
|63’
|Сака Бакайо
|Виллиан
|63’
|63’
|Кнудтзон Эрлинг
|Болли Матис
|74’
|Брунхильдсен Ола
|Эйкрем Магнус
|74’
|Джеймс Леке
|Омойжуанфо Охи
|Эль-Нени Мохамед
|Себальос Даниэль
|80’
|Тирни Киран
|Джака Гранит
|80’
|86’
|Мострем Маттиас
|Скельбред Эллингсен Мартин
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|16
|Удары по воротам
|6
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|5
|Удары в створ
|4
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|7
|Фолы
|8
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|7
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|1
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|3
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|0
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