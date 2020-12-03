В 1 Шлагер Александер Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 6 Вайсингер Филипп Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 26 Ранфтль Рейнхолд Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 30 Андраде Андрес Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 7 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 21 Мадсен Мадс Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 10 Михорль Петер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 7 Реннер Рене Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 25 Холланд Джеймс Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

Н 27 Гоигингер Томас Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 69

Н 17 Грубер Андреас Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 69

Н 13 Эггештайн Йоханес Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 36 Гебауэр Томас

З 16 Потцман Марвин

З 15 Рамсебнер Кристиан

З 22 Чеберко Евгений

П 23 Гаудум Штефан

П 11 Рейтер Доминик Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 21

Н 9 Карамоко Мамуду Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 21