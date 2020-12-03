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3 : 3
завершен
03 декабря 2020, 20:55
четверг
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Михорль Петер
ассистент Гоигингер Томас
|1:0
|42’
|45+2’
|1:1(П)
|Бэйл Гарет
|56’
|1:2
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Сон Хын-Мин
ассистент Н'Домбеле Тангай
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Эггештайн Йоханес
ассистент Андраде Андрес
|2:2
|84’
|87’
|2:3(П)
|Алли Деле
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Карамоко Мамуду
ассистент Ранфтль Рейнхолд
|3:3
|90+3’
|25’
|Моура Лукас
|Михорль Петер
|33’
|Андраде Андрес
|45+1’
|Карамоко Мамуду
|80’
|Вайсингер Филипп
|86’
|88’
|Алли Деле
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|65’
|Сиссоко Мусса
|Моура Лукас
|65’
|Бергвейн Стевен
|Н'Домбеле Тангай
|Рейтер Доминик
|Грубер Андреас
|69’
|Карамоко Мамуду
|Гоигингер Томас
|69’
|71’
|Дайер Эрик
|Ло Чельсо Джовани
|81’
|Орье Серж
|Бэйл Гарет
|82’
|Алли Деле
|Сон Хын-Мин
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|14
|Удары по воротам
|8
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|5
|Удары в створ
|3
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|11
|Фолы
|5
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|3
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|3
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|0
|Cэйвы
|2
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|4
|Предупреждения
|2
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