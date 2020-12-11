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1 : 0
завершен
11 декабря 2020, 19:00
пятница
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Стадион Арена-Химки (Химки)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Кухарчук Илья
ассистент Трошечкин Александр
|1:0
|12’
|18’
|Сокол Артем
|Глушаков Денис
|47’
|Тихий Дмитрий
|64’
|90+1’
|Громыко Валерий
|Идову Брайан
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|39’
|Кангва Эванс
|Джорджевич Лука
|Конате Мохамед
|Долгов Александр
|46’
|46’
|Хагуш Анри
|Сокол Артем
|62’
|Громыко Валерий
|Чаушич Горан
|Логашов Арсений
|Боженов Кирилл
|73’
|81’
|Пантелеев Владислав
|Ломовицкий Александр
|81’
|Луценко Евгений
|Панченко Кирилл
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|7
|Удары по воротам
|17
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|2
|Удары в створ
|5
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|15
|Фолы
|16
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|2
|Угловые
|9
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|1
|Офсайды
|2
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|35%
|Владение мячом
|65%
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|5
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|2
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А Аджоев старший пусть кусает локти или ногти, что ему больше по вкусу! Расстаться с одним из самых прогрессивных молодых отечественных тренеров под руководством которого Арсенал в прошлом году финишировал в первой половине ТТ - верх легкомыслия. Что сегодня в очередной раз доказал Игорь Геннадиевич, одержав шестую победу в последних десяти матчах.
А Аджоев старший пусть кусает локти или ногти, что ему больше по вкусу! Расстаться с одним из самых прогрессивных молодых отечественных тренеров под руководством которого Арсенал в прошлом году финишировал в первой половине ТТ - верх легкомыслия. Что сегодня в очередной раз доказал Игорь Геннадиевич, одержав шестую победу в последних десяти матчах.