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Текстовая онлайн трансляция матча Химки против Арсенал

Химки Логотип футбольный клуб Химки 1:0 Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) Арсенал
Химки
Арсенал
1 : 0
завершен
11 декабря 2020, 19:00
пятница
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 18 тур
Стадион Арена-Химки (Химки)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.353.313.22
BetCity 2.45 3.40 3.00
Fonbet 1.13 6.50 72.00
Мелбет 2.51 3.34 3.00
Лига ставок 2.46 3.40 3.15
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    12' (1:0) Кухарчук Илья (44) (Трошечкин Александр (5))
     
    46' Долгов Александр (47) уходит с поля, Конате Мохамед (45) вышел на поле
     
    47' Глушаков Денис (8)
     
    64' Тихий Дмитрий (6)
     
    73' Боженов Кирилл (87) уходит с поля, Логашов Арсений (2) вышел на поле
     
    90+3' Идову Брайан (4)
     
    18' Сокол Артем (3)
     
    39' Джорджевич Лука (19) уходит с поля, Кангва Эванс (10) вышел на поле
     
    46' Сокол Артем (3) уходит с поля, Хагуш Анри (14) вышел на поле
     
    62' Чаушич Горан (20) уходит с поля, Громыко Валерий (18) вышел на поле
     
    2
    81' Ломовицкий Александр (7) уходит с поля, Пантелеев Владислав (28) вышел на поле
    81' Панченко Кирилл (13) уходит с поля, Луценко Евгений (48) вышел на поле
     
    90+1' Громыко Валерий (18)
    Голы
    Кухарчук Илья
    ассистент Трошечкин Александр     		1:0 12’
    Наказания
    18’ Сокол Артем
    Глушаков Денис 47’
    Тихий Дмитрий 64’
    90+1’ Громыко Валерий
    Идову Брайан 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    39’ Кангва Эванс Джорджевич Лука
    Конате Мохамед Долгов Александр 46’
    46’ Хагуш Анри Сокол Артем
    62’ Громыко Валерий Чаушич Горан
    Логашов Арсений Боженов Кирилл 73’
    81’ Пантелеев Владислав Ломовицкий Александр
    81’ Луценко Евгений Панченко Кирилл
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 17
    		2 Удары в створ 5
    		15 Фолы 16
    		2 Угловые 9
    		1 Офсайды 2
    		35% Владение мячом 65%
    		5 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    12 декабря в 10:46
    Химки рвутся в ЛЕ !
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    12 декабря в 10:15
    Червяк хочет в Спартак !
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    12 декабря в 08:33
    Солидный результат....дебютанта лиги...
    5 побед в последних 7-ми матчах...

    Игорь Геннадьевич Черевченко - был отправлен Арсеналом в отставку 1 июля 2020 года.
    11 декабря 2020 - Обыграл Арсенал ....
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ particular (раскрыть)
    11 декабря в 23:57
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответ Mi6 (раскрыть)
      11 декабря в 23:20
      У нас два тура ещё - впереди Ростов! )))
      Mi6
      Mi6
      11 декабря в 23:16
      Во вам и роль тренера в истории. А нам достался Гончаренко...((
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответ LOpp (раскрыть)
      11 декабря в 23:09
      По-хозяйски
      EAGinLE
      EAGinLE ответ Шуnя771 (раскрыть)
      11 декабря в 22:51
      Согласен Олег .... Самому обидно ..... Одна ошибка , а Арсенал действительно играл лучше .
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      11 декабря в 22:42
      Хороший результат-
      Шуnя771
      Шуnя771
      11 декабря в 22:33
      Бывает и так - ставка зашла, но Арсенал смотрелся посолиднее.

      Химчан с победой!
      LOpp
      LOpp
      11 декабря в 21:59
      Подмосковных с победой!
      Химки приятно удивляют. Как избавились от физрука Гунько, так дела пошли резко в гору. Будь Черевченко с начала сезона, то щас бы Химки шли в зоне ЛЧ))
      ermak6848
      ermak6848
      11 декабря в 21:55
      Молодцы парни из фк " ХИМКИ " !!!
      С ППобедой!!!
      stanichnik
      stanichnik
      11 декабря в 21:24
      Поздравляю болельщиков Химок с победой над Арсеналом!
      А Аджоев старший пусть кусает локти или ногти, что ему больше по вкусу! Расстаться с одним из самых прогрессивных молодых отечественных тренеров под руководством которого Арсенал в прошлом году финишировал в первой половине ТТ - верх легкомыслия. Что сегодня в очередной раз доказал Игорь Геннадиевич, одержав шестую победу в последних десяти матчах.
      Дудинчанин
      Дудинчанин
      11 декабря в 21:22
      Вот что значит тренер!
      санек002
      санек002 ответ протон1 (раскрыть)
      11 декабря в 21:17
      нужен!еще как нужен!
      протон1
      протон1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
      11 декабря в 21:14
      да я не об этом. вы меня не поняли. модер нужен. я про интерфейс сайта. я веб дизайнер.
      я из Химок
      я из Химок
      11 декабря в 21:09, ред.
      А вообще, мне показалось, что играли на "раслабоне"!(и это не есть хорошо, рано расслабляться, подвал ещё близко) Арсенал выглядел выгоднее и шустрее! Если бы играли,как играли с ЦСКА, то счёт бы был побольше чем 1:0!
      я из Химок
      я из Химок ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      11 декабря в 21:04
      Привет!Спасибо!)))Победы нужны! И побольше бы их, побольше! Чем дальше от подвала, тем на душе спокойнее!
      нечитайло
      нечитайло
      11 декабря в 21:04
      С такими показателями арсенал не забил, чудо
      particular
      particular
      11 декабря в 21:00
      Пятиматчевая успешная серия Химок позволила им выровнять дыхание 📯️
      Кухарчук рвёт, мечет и забивает 👍
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответ я из Химок (раскрыть)
      11 декабря в 20:59
      Привет Максим, с так нужной победой !!!!
      Здоровья, удачи.
      mat73
      mat73
      11 декабря в 20:57
      А судя по статистике - преимущество у пряничников было,
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ протон1 (раскрыть)
      11 декабря в 20:54
      Извините конечно, но вы о чём? Черевченко Игорь и Парфёнов Дмитрий значатся в протоколе!
      протон1
      протон1
      11 декабря в 20:47
      почему где на правом блоке где состав . нет имен трнера клуба?. я про сайт. где модеры?. почему судьи сразу идут7. ты не можешь знать кто тренер клуба. е маё . внесите этот пункт
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Дима037 (раскрыть)
      11 декабря в 20:44
      А причём тут вратарь? Разве в правилах написано про определении вне игры место расположении вратаря?
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Gelious (раскрыть)
      11 декабря в 20:43
      Про второй эпизод говорить не буду, если честно уже отошёл, но в первом эпизоде игрок реально падал так как сказал бы Станиславский «Не верю!»
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      11 декабря в 20:30
      Боженов уже игрок Ростова
      Дима037
      Дима037 ответ Байкал-38 (раскрыть)
      11 декабря в 20:24, ред.
      Чистый гол. В воротах стоял защитник, а не вратарь. Судьи что то перепутали
      Gelious
      Gelious ответ Байкал-38 (раскрыть)
      11 декабря в 20:18
      Вообще, да. Но сейчас называть симуляцией то, где ест контакт - это почти все симуляцией называть. Так вот футбол. А речь изначально, на всякий напомню, про иной эпизод, который уже позднее случился. И вот там точно уж пенальти был. Хотя бы ВАР глянули б что ли судьи.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Gelious (раскрыть)
      11 декабря в 20:14
      Как тебя понимать? Если контакт был, то тогда и нарушение было, так? На повторе видно, что там чистая симуляция была, игрок очень красиво падал, даже через чур., а ты говоришь толчок слабый. С таким подходом в начале матча при рукопожатии надо сразу падать и просить удаления! Сам то понимаешь о чём говоришь?
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