В 50 Шамов Егор Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 90 Довбня Александр Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 88 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 90

З 92 Рассказов Николай Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 3 Сокол Артем Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 45

З 21 Кадири Абдул Мохаммед Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 5 Пасы: 79 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

П 70 Костадинов Георгий Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 90

П 7 Ломовицкий Александр Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 81

П 11 Ткачев Сергей Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 11 Точные навесы: 4 Выносы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 20 Чаушич Горан Фолов заработано: 2 Перехваты: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 62

Н 19 Джорджевич Лука Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 39

П 13 Панченко Кирилл Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 36 Левашов Михаил

З 5 Бурлак Тарас

З 8 Григалава Гиа

З 14 Хагуш Анри Фолов совершено: 3 Всего навесов: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 45

П 23 Горбатенко Игорь

П 18 Громыко Валерий Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 28

П 44 Кангва Кингс

П 10 Кангва Эванс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 51

П 28 Пантелеев Владислав

П 82 Хлусевич Даниил Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Минут сыграно: 9

Н 17 Аджоев Гурам