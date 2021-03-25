В 1 Гулачи Петер Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 14 Ловренчич Герго Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 66

З 6 Орбан Вилли Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 4 Пасы: 27 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 4 Салаи Аттила Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 6 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

З 5 Фиола Аттила Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 5 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 4 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

П 3 Хангья Шилвештер Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 66

П 13 Кальмар Жолт Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 81

П 15 Кляйнхайслер Ласло Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 8 Надь Адам Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

Н 20 Саллай Роланд Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 72

Н 9 Салаи Адам Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 12 Дибус Денеш

В 22 Тот Балаж

З 21 Ботка Эндре

З 2 Ланг Адам Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 24

З 7 Него Лоик Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 24

П 11 Варга Кевин Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 18

П 16 Газдаг Даниэль

П 10 Чери Тамаш

П 19 Шафер Андрас

П 18 Шигер Давид Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 9

Н 17 Варга Роланд