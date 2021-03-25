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3 : 3
завершен
25 марта 2021, 22:45
четверг
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Стадион Ференц Пушкаш
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Саллай Роланд
ассистент Фиола Аттила
|1:0
|6’
|Салаи Адам
|2:0
|53’
|60’
|2:1
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Пёнтек Кшиштоф
ассистент Крыховяк Гжегож
|61’
|2:2
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Юзвяк Камиль
ассистент Зелински Петр
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Орбан Вилли
ассистент Ланг Адам
|3:2
|78’
|83’
|3:3
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Левандовски Роберт
ассистент Берешиньски Бартош
|Фиола Аттила
|8’
|34’
|Гелик Михал
|49’
|Берешиньски Бартош
|Ланг Адам
|73’
|Надь Адам
|80’
|Салаи Аттила
|87’
|Фиола Аттила
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|58’
|Глик Камил
|Гелик Михал
|59’
|Пёнтек Кшиштоф
|Модер Якуб
|59’
|Юзвяк Камиль
|Шиманьски Себастьян
|Ланг Адам
|Хангья Шилвештер
|66’
|Него Лоик
|Ловренчич Герго
|66’
|Варга Кевин
|Саллай Роланд
|72’
|79’
|Рыбус Мацей
|Реца Аркадиуш
|Шигер Давид
|Кальмар Жолт
|81’
|84’
|Гросицки Камил
|Милик Аркадиуш
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|9
|Удары по воротам
|10
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|4
|Удары в створ
|3
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|20
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|5
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|35%
|Владение мячом
|65%
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|0
|Cэйвы
|1
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|5
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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