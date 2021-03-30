В 1 Ливакович Доминик Спасений: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

З 21 Вида Домагой Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

З 22 Мелняк Дарио Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 57

З 5 Чалета-Цар Дуе Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

З 20 Юранович Йосип Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 3 Пасы: 64 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

П 19 Бадель Милан Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 54

П 13 Влашич Никола Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 8 Ковачич Матео Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Пасы: 92 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

П 15 Пашалич Марио Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 54

Н 14 Будимир Анте Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 54

П 18 Оршич Мислав Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 78

Запасные игроки

В 12 Калинич Ловре

В 23 Слуга Симон

З 3 Баришич Борна Голевые передачи: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 33

З 2 Врсалько Шиме

З 6 Ловрен Деян

З 16 Уремович Филип

П 7 Брекало Йосип Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 36

П 11 Брозович Марцело

П 10 Модрич Лука Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 36

П 4 Перишич Иван Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 36