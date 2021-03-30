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3 : 0
завершен
30 марта 2021, 21:45
вторник
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Стадион Ружевица
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Перишич Иван
ассистент Баришич Борна
|1:0
|62’
|Модрич Лука
|2:0(П)
|76’
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Брекало Йосип
ассистент Перишич Иван
|3:0
|90’
|Вида Домагой
|81’
|Влашич Никола
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Нвоко Кириан
|Сатариано Александр
|Модрич Лука
|Бадель Милан
|54’
|Перишич Иван
|Будимир Анте
|54’
|Брекало Йосип
|Пашалич Марио
|54’
|Баришич Борна
|Мелняк Дарио
|57’
|62’
|Греч Джейк
|Пизани Стив
|67’
|Мускат Зак
|Борг Стив
|67’
|Корбалан Хуан
|Мбонг Джозеф Эссьен
|Ловрич Кристиан
|Оршич Мислав
|78’
|81’
|Гамбин Люк
|Кристенсен Бьорн
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|17
|Удары по воротам
|2
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|6
|Удары в створ
|1
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|11
|Фолы
|12
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|6
|Угловые
|0
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|3
|Офсайды
|0
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|67%
|Владение мячом
|33%
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|1
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|0
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