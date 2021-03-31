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2 : 1
завершен
31 марта 2021, 21:45
среда
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Стадион Уэмбли
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:35
|Кейн Харри
|1:0(П)
|19’
|58’
|1:1
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Модер Якуб
ассистент Милик Аркадиуш
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Магуайр Харри
ассистент Стоунз Джон
|2:1
|85’
|46’
|Милик Аркадиуш
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Милик Аркадиуш
|Швидерски Карол
|54’
|Юзвяк Камиль
|Гелик Михал
|76’
|Августиняк Рафал
|Пёнтек Кшиштоф
|Джеймс Рис
|Фоден Фил
|86’
|86’
|Реца Аркадиуш
|Рыбус Мацей
|86’
|Гросицки Камил
|Зелински Петр
|Калверт-Льюин Доминик
|Кейн Харри
|89’
|Лингард Джесси
|Стерлинг Рахим
|90’
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|10
|Удары по воротам
|4
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|4
|Удары в створ
|1
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|11
|Фолы
|17
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|7
|Угловые
|0
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|3
|Офсайды
|1
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|0
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|1
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