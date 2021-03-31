В 1 Поуп Ник Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

З 6 Магуайр Харри Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 85 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

З 5 Стоунз Джон Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 73 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

З 2 Уокер Кайл Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

З 3 Чилуэлл Бенжамин Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 11 Маунт Мэйсон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 4 Райс Деклан Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 66 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 8 Филлипс Кельвин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

Н 7 Фоден Фил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 86

Н 9 Кейн Харри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 89

Н 10 Стерлинг Рахим Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 22 Джонстон Сэм

В 13 Хендерсон Дин

З 16 Джеймс Рис Выносы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 9

З 15 Коуди Конор

З 19 Мингс Тайрон

З 12 Триппьер Киран

З 20 Шоу Люк

П 23 Беллингхэм Джуд

П 17 Дайер Эрик

П 14 Лингард Джесси Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 1

Н 18 Калверт-Льюин Доминик Офсайды: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 1