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Аталанта - Реал
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Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Реал

Аталанта Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) 0:1 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) Реал
Аталанта
Реал
0 : 1
завершен
24 февраля 2021, 23:00
среда
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Лига чемпионов 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Гевисс (Бергамо)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:45
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Мелбет 2.22 3.77 3.16
Лига ставок 2.29 3.50 3.35
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    17' Фройлер Ремо (11)
     
    30' Сапата Дуван (91) уходит с поля, Пашалич Марио (88) вышел на поле
     
    56' Муриэль Луис (9) уходит с поля, Иличич Йосип (72) вышел на поле
     
    71' Госенс Робин (8)
     
    85' Мехле Йоаким (3) уходит с поля, Паломино Хосе Луис (6) вышел на поле
     
    86' Иличич Йосип (72) уходит с поля, Малиновский Руслан (18) вышел на поле
     
    23' Каземиро (14)
     
    55' Менди Ферлан (23)
     
    57' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Диас Мариано (24) вышел на поле
     
    2
    76' Асенсио Марко (11) уходит с поля, Аррибас Серхио (30) вышел на поле
    76' Иско (22) уходит с поля, Дуро Хьюго (34) вышел на поле
     
    86' (0:1) Менди Ферлан (23) (Модрич Лука (10))
    Голы
    86’ 0:1 Менди Ферлан
    ассистент Модрич Лука
    Наказания
    Фройлер Ремо 17’
    23’ Каземиро
    55’ Менди Ферлан
    Госенс Робин 71’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Пашалич Марио Сапата Дуван 30’
    Иличич Йосип Муриэль Луис 56’
    57’ Диас Мариано Винисиус Жуниор
    76’ Аррибас Серхио Асенсио Марко
    76’ Дуро Хьюго Иско
    Паломино Хосе Луис Мехле Йоаким 85’
    Малиновский Руслан Иличич Йосип 86’
    Статистика
    		 2 Удары по воротам 19
    		0 Удары в створ 4
    		8 Фолы 13
    		1 Угловые 7
    		2 Офсайды 1
    		31% Владение мячом 69%
    		3 Cэйвы 0
    		1 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    28 февраля в 00:12
    Реалу только удачи👍
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    25 февраля в 18:15
    Молодцы, королевичи! Сделали то, что и должны были сделать. Конечно, удаление сказалось на игре бергамасков, но это только их проблемы) Менди с победным голом, а всех преданных мадридистов с непростой победой!
    ManUnited28
    ManUnited28
    25 февраля в 14:12
    Как всегда. Спорные судейские решения в сторону Реала Рефери весь матч испортил
    Ravshan878
    Ravshan878
    25 февраля в 12:49
    Спагетти редиска не хороший человек.Если честно Антон должен серьёзно поговорить руководством фиалки.Та ли ?
    truffagldino
    truffagldino
    25 февраля в 12:26
    У меня больше претензий к Фройлеру, чем к судье. Игрок прокинул мяч ну и гнал бы его к угловому флажку,зачем цеплять.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    25 февраля в 12:09
    Помню Аякс дома проиграл Реалу 1:2, зато в Мадриде 4:1 выиграл.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Мessi 10 (раскрыть)
    25 февраля в 12:05
    Удаление - это не липовый пенальти, Реал хоть не проиграл.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    25 февраля в 10:30
      Project Pandora
      Project Pandora ответ Gelious (раскрыть)
      25 февраля в 10:19
      Сейчас скажут, что не ворота же мяч катился ))
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      25 февраля в 10:13
      Да уж очень не однозначный матч вышел, вроде бы и Реал победил по делу и во всех компонентах переиграл, но как-то натужно плюс у соперника удаление в самом начале игры. Много вопросов еще к судье будет.
      BOSSHUGOBOSS
      BOSSHUGOBOSS
      25 февраля в 09:52
      красная спорная конечно
      Мessi 10
      Мessi 10
      25 февраля в 09:04
      Классика жанра, судьи похоронили шансы заведомого аутсайдера уже на 17 минуте. Пике был прав.
      DXTK
      DXTK
      25 февраля в 08:45
      знаете все же было или не было удаления, но победил сильнейший клуб. отмечу.....лучше в 1/4 стадии увидеть большой клуб такой как Реал, интерес больше, чем карлика......... на подобие Аталанты которая станет легкой мишенью.
      Фара Миркасимов
      Фара Миркасимов
      25 февраля в 08:29
      Здесь удаления не было но когда в начале игри вратарь выходил напрямую с ногой на Винисиуса и ударил ему ногой тогда 100% удаления было
      eleven LC
      eleven LC ответ ESPANOL (раскрыть)
      25 февраля в 08:19
      Как это нет слабее,а как же Барселона? !
      Как сине-гранатовых в этом турнире громили только Спартак или Андерерлехт
      ESPANOL
      ESPANOL
      25 февраля в 07:10
        Incredulous
        Incredulous ответ vastudio (раскрыть)
        25 февраля в 07:09
        И всё же чудеса случаются. Месси сегодня забил два гола, и оба не с пенальти!
        112910415
        112910415
        25 февраля в 06:51
        Аталанта ещё имеет шансы !
        Kosmos58
        Kosmos58
        25 февраля в 06:02
        Ха! Нет Мира - нет победы.
        ФанГалактикоса
        ФанГалактикоса ответ NOVA (раскрыть)
        25 февраля в 05:33
        С Иско в роли ЦФ и Винисиусом в атаке мы должны быть рады хотя бы 1 голу :D

        Плюс Варан не накосячил и не привез
        NOVA
        NOVA
        25 февраля в 05:15
        еле-еле, но заслуженно!! столько бить по воротам и не забивать, минимум 3-0 должны были выигрывать!!!
        Maksat Karanov
        Maksat Karanov
        25 февраля в 04:38
        Реал Мадрид молодцы! А где новости из Парижа?????😂
        Timur132
        Timur132 ответ Тео Джонс (раскрыть)
        25 февраля в 03:52
        Ребят, оставьте этот инфантильный максимализм. Какая к чёрта натяжка? Жёлтая стопроцентная, а красная спорная, и как по мне - вполне на усмотрение судьи. Я когда увидел фол тоже в первую же секунду подумал, что будет красная.
        рус фан
        рус фан
        25 февраля в 02:34
        Игра Реала в большинстве не понравилась, мало создали моментов, непонятные фантомные навесы на отсутствующего в команде Криштиану уже надоели, розыгрыша в ситуации большинства было мало!, гол Менди отличный положил, но если бы не он, скорее всего ничейка маячила. По удалению скажу что желтая могла быть, но судейка увидел в этом выходе фол последней надежды, это конечно на усмотрение немца, хотя игру на мой взгляд это подпортило.
        Болел Реала с победой поздравлю, но игра прямо говорит не быть нам в этом сезоне обладателями ЛЧ к сожалению.
        амурец
        амурец
        25 февраля в 02:19
        Реал молодцы дожали Аталанту, хотя конечно состояние игры немного плачевное, даже играя в большинстве, Фройлер конечно фолили и не хило фолил и за такое надо наказывать, но красная конечно очень жёстко, в такой ситуации больше уместен был бы горчичник, ну и удачи Реалу в ответке
        gentlewolf
        gentlewolf ответ ColdSun1995 (комментарий удален) (раскрыть)
        25 февраля в 01:39
        Это ты о ком? Ну ка ну ка?
        Gelious
        Gelious
        25 февраля в 01:39
        Если у кого-то остались сомнения
        Hamman
        Hamman
        25 февраля в 01:38
        С победой мадридисты!
        Учитывая колоссальные потери основного состава, результат первой игры можно назвать более чем удовлетворительным.
        Andrey YarmolenkoUA
        Andrey YarmolenkoUA ответ vastudio (раскрыть)
        25 февраля в 01:35
          1bear
          1bear
          25 февраля в 01:32
          на 17-й минуте продажная судья убила игру....
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