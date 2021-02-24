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0 : 1
завершен
24 февраля 2021, 23:00
среда
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Стадион Гевисс (Бергамо)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:45
|86’
|0:1
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Менди Ферлан
ассистент Модрич Лука
|Фройлер Ремо
|17’
|23’
|Каземиро
|55’
|Менди Ферлан
|Госенс Робин
|71’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пашалич Марио
|Сапата Дуван
|30’
|Иличич Йосип
|Муриэль Луис
|56’
|57’
|Диас Мариано
|Винисиус Жуниор
|76’
|Аррибас Серхио
|Асенсио Марко
|76’
|Дуро Хьюго
|Иско
|Паломино Хосе Луис
|Мехле Йоаким
|85’
|Малиновский Руслан
|Иличич Йосип
|86’
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|2
|Удары по воротам
|19
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|0
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|13
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|1
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|1
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|31%
|Владение мячом
|69%
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|3
|Cэйвы
|0
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|1
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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Удаление конечно спорное но Аталанта и в полных составах играла только в защите!
Удаление конечно спорное но Аталанта и в полных составах играла только в защите!
Многие хоронят Реал даже в этом противостоянии на Бернабеу, но как по мне, этот Реал может и мюнхенцев пройти, если будет его день.
Многие хоронят Реал даже в этом противостоянии на Бернабеу, но как по мне, этот Реал может и мюнхенцев пройти, если будет его день.