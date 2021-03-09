В 1 Щесны Войцех Голов пропущено: 2 Отборы: 1 Спасений: 5 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 120

З 19 Бонуччи Леонардо Отборы: 1 Блоки: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 75

З 28 Демирал Мерих Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 87 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 120

З 12 Сандро Алекс Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 96 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 120

З 16 Куадрадо Хуан Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Отборы: 6 Всего навесов: 32 Точные навесы: 15 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 97 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 120

П 25 Рабьо Адриен Ударов всего: 6 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 104 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 120

П 5 Рамос Артур Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 108 Точность пасов: 104 Минут сыграно: 102

П 8 Рэмзи Аарон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 75

П 22 Кьеза Федерико Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Офсайды: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 102

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 120

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 120

Запасные игроки

В 77 Буффон Джанлуиджи

В 31 Пинсольо Карло

З 4 де Лигт Матийс Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 45

З 36 Ди Пардо Алессандро

З 37 Дрэгушин Раду

З 3 Кьеллини Джорджо

З 38 Фработта Джанлука

П 44 Кулусевски Деян Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 18

П 14 МакКенни Уэстон Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

Н 33 Бернардески Федерико Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 18