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3 : 2
завершен в доп. время
вчера, 23:00
1 - 2
Первый матч
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:45
|19’
|0:1(П)
|Оливейра Сержиу
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Кьеза Федерико
ассистент Роналду Криштиану
|1:1
|49’
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Кьеза Федерико
ассистент Куадрадо Хуан
|2:1
|63’
|115’
|2:2
|Оливейра Сержиу
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Рабьо Адриен
ассистент Бернардески Федерико
|3:2
|117’
|45+2’
|Отавио
|52’
|Тареми Мехди
|54’
|Тареми Мехди
|Кьеза Федерико
|90+3’
|Куадрадо Хуан
|92’
|97’
|Оливейра Сержиу
|Бернардески Федерико
|103’
|Рабьо Адриен
|114’
|120+2’
|Мбемба Шансель
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Сарр Маланг
|Отавио
|71’
|Диас Луис
|Сануси Заиду
|де Лигт Матийс
|Бонуччи Леонардо
|75’
|МакКенни Уэстон
|Рэмзи Аарон
|75’
|90’
|Груич Марко
|Урибе Матеус
|Кулусевски Деян
|Рамос Артур
|102’
|Бернардески Федерико
|Кьеза Федерико
|102’
|106’
|Мартинес Тони
|Марега Мусса
|118’
|Ндиайе Мамаду
|Оливейра Сержиу
|118’
|Лейте Диого
|Корона Хесус
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|32
|Удары по воротам
|14
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|13
|Удары в створ
|7
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|21
|Фолы
|13
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|19
|Угловые
|2
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|7
|Офсайды
|1
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|68%
|Владение мячом
|32%
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|5
|Cэйвы
|10
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|4
|Предупреждения
|5
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|0
|Удаления
|1
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