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Ювентус - Порту
Боруссия - Севилья

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Порту

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 3:2 Логотип футбольный клуб Порту Порту
Ювентус
Порту
3 : 2
завершен в доп. время
вчера, 23:00
1 - 2
Первый матч
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Лига чемпионов 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:45
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    49' (1:1) Кьеза Федерико (22) (Роналду Криштиану (7))
     
    63' (2:1) Кьеза Федерико (22) (Куадрадо Хуан (16))
     
    2
    75' Бонуччи Леонардо (19) уходит с поля, де Лигт Матийс (4) вышел на поле
    75' Рэмзи Аарон (8) уходит с поля, МакКенни Уэстон (14) вышел на поле
     
    7
    90+3' Кьеза Федерико (22)
    92' Куадрадо Хуан (16)
    102' Рамос Артур (5) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
    102' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Бернардески Федерико (33) вышел на поле
    103' Бернардески Федерико (33)
    114' Рабьо Адриен (25)
    117' (3:2) Рабьо Адриен (25) (Бернардески Федерико (33))
     
    19' (0:1) Оливейра Сержиу (27)
     
    45+2' Отавио (25)
     
    52' Тареми Мехди (9)
     
    54' Тареми Мехди (9)
     
    62' Отавио (25) уходит с поля, Сарр Маланг (32) вышел на поле
     
    71' Сануси Заиду (12) уходит с поля, Диас Луис (7) вышел на поле
     
    7
    90' Урибе Матеус (8) уходит с поля, Груич Марко (16) вышел на поле
    97' Оливейра Сержиу (27)
    106' Марега Мусса (11) уходит с поля, Мартинес Тони (29) вышел на поле
    115' (2:2) Оливейра Сержиу (27)
    118' Оливейра Сержиу (27) уходит с поля, Ндиайе Мамаду (6) вышел на поле
    118' Корона Хесус (17) уходит с поля, Лейте Диого (4) вышел на поле
    120+2' Мбемба Шансель (19)
    Голы
    19’ 0:1(П) Оливейра Сержиу
    Кьеза Федерико
    ассистент Роналду Криштиану     		1:1 49’
    Кьеза Федерико
    ассистент Куадрадо Хуан     		2:1 63’
    115’ 2:2 Оливейра Сержиу
    Рабьо Адриен
    ассистент Бернардески Федерико     		3:2 117’
    Наказания
    45+2’ Отавио
    52’ Тареми Мехди
    54’ Тареми Мехди
    Кьеза Федерико 90+3’
    Куадрадо Хуан 92’
    97’ Оливейра Сержиу
    Бернардески Федерико 103’
    Рабьо Адриен 114’
    120+2’ Мбемба Шансель
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    62’ Сарр Маланг Отавио
    71’ Диас Луис Сануси Заиду
    де Лигт Матийс Бонуччи Леонардо 75’
    МакКенни Уэстон Рэмзи Аарон 75’
    90’ Груич Марко Урибе Матеус
    Кулусевски Деян Рамос Артур 102’
    Бернардески Федерико Кьеза Федерико 102’
    106’ Мартинес Тони Марега Мусса
    118’ Ндиайе Мамаду Оливейра Сержиу
    118’ Лейте Диого Корона Хесус
    Статистика
    		 32 Удары по воротам 14
    		13 Удары в створ 7
    		21 Фолы 13
    		19 Угловые 2
    		7 Офсайды 1
    		68% Владение мячом 32%
    		5 Cэйвы 10
    		4 Предупреждения 5
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 04:58
    судья был норм заряжен на победу Ювентуса, чуть чуть не хватило )
    Ozabot
    Ozabot
    сегодня в 04:52
    «Порту» хорош. Играли в меньшинстве целый час и все-таки вырвали себе путь дальше. «Ювентус» ответил за то, что в гостевом первом матче попросту недооценили соперника.
    Camellot
    Camellot
    сегодня в 03:41
    Такое позорище, из 5 добавленных минут играют 7, в дом время из 3 играют 5. Вторую жёлтую дают просто так.
    Теперь позору из Турина нужно за зону лч бороться
    ColdSun1995
    ColdSun1995
    сегодня в 03:40
    Порту - красавцы
    калач
    калач
    сегодня в 03:32
    давай до свидания
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
    сегодня в 03:14
    самое сладкое поражение Порту
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответ XL-965 (раскрыть)
    сегодня в 03:14
    самое обидное что рон со штрафного за юве тоже один раз забил
    XL-965
    XL-965
    сегодня в 03:05
    Португальцам просто повезло отскочили гол с пенальти и случайный гол с штрафного, при том что Юве такие моменты не реализовывал.
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 03:05
    Для всех кто думает что вторая жёлтая в плэйофф-ЛЧ за отброс мяча это "обычное дело":

    Последний и единственный раз когда произошло подобное, был 10 (!!!) лет назад. Тогда "под горячую руку" попал Робин Ван Перси... Как-то в других случаях арбитры соображали что удаление в подобной ситуации это перебор... Тем более через две минуты после первой жёлтой...
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 03:00
    Набор игроков вроде хороший у Ювентуса.. но чет не то. Может надо уйти от схемы 4-4-2 . Пограть допустим в 4-1-2--1-2
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ iBragim2102 (раскрыть)
    сегодня в 02:50
    Не услышал свистка при пустом стадионе?!!!!!!!!!Он что-глухой или кантуженный ?!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))Просто голландец необьективен в этом матче был!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))
    iBragim2102
    iBragim2102 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 02:47
    в доп время другая ситуация была, он не услышал свистка, а в моменте с иранцем, тот кинул взор на судью прошло 5сек и тот выбил мяч на луну
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ iBragim2102 (раскрыть)
    сегодня в 02:44
    ))))))))))))))))))Да ладно?!!!!!!!!!!!!!!))))))))))Куча таких ситуаций(1Жк-без вопросов,но вторую нет)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))Да чего далеко ходить то за примерами то?!!!!!!!!!)))))))Доп.время в этом матче ,игрок Порту выбивает мяч за пределы поля,после останоки игры,однако судья даже устного предупреждения ни сделал!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))Этот судья просто не уровень ЛЧ,вот и всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!Может предвзятости с его стороны и не было(но 2-й гол Юве с оффсайда и 2Жк за вынос, не за разговоры или оскорбления,а за вынос,заставляют немного поразмышлять),но пусть с такой квалификацией,едет обслуживать наше шапито или английское-разницы нет,там как раз его место а ни в плейофф и даже ни в групповой стадии ЛЧ!!!!!!!!!!!!!
    iBragim2102
    iBragim2102 ответ Dima salev (раскрыть)
    сегодня в 02:35
    За что ты так ненавидишь МС и ПСЖ?!
    van pedro
    van pedro
    сегодня в 02:23
    Что за чудесный матч получился...
    Valeron112
    Valeron112
    сегодня в 02:23
    Упора́та́я́ си́стема⚽
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 02:22
    Жаль Роналду. Ему надо пройти на более крепкий клуб ПСЖ или Ман. сити
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 02:22, ред.
    Судья все сделал, чтобы итальянцы могли выйти в 1/4 (пенальти поставил+игрока удалил), но Оливейра был категорически против)
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:16
    молодцы Порто, хоть и Ювентус наседал но отбились, хотя Ювентус сами виноваты столько растранжирить моментов, но сказать надо ещё про Роналду, много задора, много борьбы, много желания, но нет результата, всё таки возраст, наверное ему пора задуматься над предложением Бекхема
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 02:14
    Роналду наверное уже жалеет, что перешёл в бестро4ейник
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 02:14
    Хуже играть кажется уже просто не возможно но Ювентус продолжает раз за разом удивлять. Даже в бальшенстве уже не могут третюю команду Португалий пройти это не в какие ворота не лезет.
    Хет трик Дзюбы
    Хет трик Дзюбы
    сегодня в 02:06
    Да толку уже писать , первый матч пенальти не дали и в этом роде , игра сделана результат есть , порту с выходом в след стадию , Ювентус три года отлетает от середняков , есть над чем задуматься , в этом сезоне ещё и скудетто профукают примерно
    iBragim2102
    iBragim2102 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 02:06
    в таких ситуациях всегда дают жк, просто таких ту*х как иранец ещё не было.
    allemz
    allemz ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    сегодня в 02:06
    Угу
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 02:05
    Агамага, я тренеров сравнил.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 02:05
    А точно. Ещё Оливейра с Короной шикарно сыграли
    allemz
    allemz ответ dimagas2 (раскрыть)
    сегодня в 02:04
    Разница минимальная, одна иберо-романская языковая подгруппа) Оба варианта используются
    Тасманский дьявол
    Тасманский дьявол ответ DEIVID_888 (раскрыть)
    сегодня в 02:04
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      сегодня в 02:03
      Альваро- это тот же Кокорин, но только хуже)
      dimagas2
      dimagas2 ответ allemz (раскрыть)
      сегодня в 02:02
      Наверно Диас,он испаноговорящий.
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