В 1 Льорис Уго Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пасы: 21 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 4 Алдервейрелд Тоби Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 76 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

З 2 Доэрти Мэтт Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 33 Дэвис Бен Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 73 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

П 20 Алли Деле Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 78

З 15 Дайер Эрик Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 70 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

П 27 Моура Лукас Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 6 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 65

П 17 Сиссоко Мусса Фолов совершено: 6 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 78

П 8 Уинкс Харри Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 6 Выносы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

П 9 Бэйл Гарет Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Пасы: 16 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 64

Н 7 Сон Хын-Мин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 41 Уайтмен Альфи

В 12 Харт Джо

З 55 Лавиньер Марсель

З 6 Санчес Давинсон

З 25 Танганга Джафет

П 44 Боуден Джейми

П 11 Ламела Эрик Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 26

П 28 Н'Домбеле Тангай Ударов всего: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 12

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 12

Н 23 Бергвейн Стевен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 25

Н 45 Винисиус Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45