|Вольфсберг
|1:4
|Тоттенхэм
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1 : 4
завершен
18 февраля 2021, 20:55
четверг
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Стадион Ференц Пушкаш
|13’
|0:1
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Сон Хын-Мин
ассистент Бэйл Гарет
|28’
|0:2
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Бэйл Гарет
ассистент Доэрти Мэтт
|34’
|0:3
|Моура Лукас
|Линдль Михаэль
|1:3(П)
|55’
|88’
|1:4
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Винисиус
ассистент Ламела Эрик
|42’
|Алли Деле
|54’
|Сиссоко Мусса
|Шпранглер Свен
|62’
|86’
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Хенрикссон Густав
|Тафернер Маттеус
|46’
|Штратцниг Кай
|Визингер Дарио
|46’
|46’
|Винисиус
|Сон Хын-Мин
|65’
|Ламела Эрик
|Бэйл Гарет
|65’
|Бергвейн Стевен
|Моура Лукас
|Дьенг Шейку
|Йовелич Деян
|66’
|Гиорбелидзе Гурам
|Шпранглер Свен
|66’
|78’
|Н'Домбеле Тангай
|Алли Деле
|78’
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|Сиссоко Мусса
|Павелич Марио
|Новак Михаэль
|81’
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|9
|Удары по воротам
|20
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|4
|Удары в створ
|9
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|16
|Фолы
|15
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|2
|Угловые
|3
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|4
|Офсайды
|0
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|5
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|3
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