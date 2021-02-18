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Мольде - Хоффенхайм

Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсберг против Тоттенхэм

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46' Тафернер Маттеус (30) уходит с поля, Хенрикссон Густав (3) вышел на поле
46' Визингер Дарио (11) уходит с поля, Штратцниг Кай (17) вышел на поле
 
55' (1:3) Линдль Михаэль (10)
 
62' Шпранглер Свен (19)
 
2
66' Йовелич Деян (9) уходит с поля, Дьенг Шейку (8) вышел на поле
66' Шпранглер Свен (19) уходит с поля, Гиорбелидзе Гурам (2) вышел на поле
 
81' Новак Михаэль (27) уходит с поля, Павелич Марио (6) вышел на поле
 
13' (0:1) Сон Хын-Мин (7) (Бэйл Гарет (9))
 
28' (0:2) Бэйл Гарет (9) (Доэрти Мэтт (2))
 
34' (0:3) Моура Лукас (27)
 
42' Алли Деле (20)
 
46' Сон Хын-Мин (7) уходит с поля, Винисиус (45) вышел на поле
 
54' Сиссоко Мусса (17)
 
2
65' Бэйл Гарет (9) уходит с поля, Ламела Эрик (11) вышел на поле
65' Моура Лукас (27) уходит с поля, Бергвейн Стевен (23) вышел на поле
 
2
78' Алли Деле (20) уходит с поля, Н'Домбеле Тангай (28) вышел на поле
78' Сиссоко Мусса (17) уходит с поля, Хейбьерг Пьер-Эмиль (5) вышел на поле
 
86' Хейбьерг Пьер-Эмиль (5)
 
88' (1:4) Винисиус (45) (Ламела Эрик (11))
Голы
13’ 0:1 Сон Хын-Мин
ассистент Бэйл Гарет
28’ 0:2 Бэйл Гарет
ассистент Доэрти Мэтт
34’ 0:3 Моура Лукас
Линдль Михаэль 1:3(П) 55’
88’ 1:4 Винисиус
ассистент Ламела Эрик
Наказания
42’ Алли Деле
54’ Сиссоко Мусса
Шпранглер Свен 62’
86’ Хейбьерг Пьер-Эмиль
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Хенрикссон Густав Тафернер Маттеус 46’
Штратцниг Кай Визингер Дарио 46’
46’ Винисиус Сон Хын-Мин
65’ Ламела Эрик Бэйл Гарет
65’ Бергвейн Стевен Моура Лукас
Дьенг Шейку Йовелич Деян 66’
Гиорбелидзе Гурам Шпранглер Свен 66’
78’ Н'Домбеле Тангай Алли Деле
78’ Хейбьерг Пьер-Эмиль Сиссоко Мусса
Павелич Марио Новак Михаэль 81’
Статистика
 9 Удары по воротам 20
4 Удары в створ 9
16 Фолы 15
2 Угловые 3
4 Офсайды 0
38% Владение мячом 62%
5 Cэйвы 3
1 Предупреждения 3
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 февраля в 10:59
Я бы ТТХ ещё и Винисиуса Жуниора отдал бы в аренду.
матос
матос
19 февраля в 10:06
Тут без вариантов , сильнейший победил и идет дальше. С победой ТТХ.
матос
матос
18 февраля в 21:54
Австриякам хана , после 1го тайма шпоры дергают их 3-0 уже , боюсь что счет может быть и крупнее. Явно ТТХ классом выше и сейчас это они наглядно демонстрируют.
Foxes
Foxes
18 февраля в 21:49
Тоттенхэм пропусти пожалуйста.
DXTK
DXTK
18 февраля в 21:24
а вот и Бэйл.....
1bear
1bear
18 февраля в 20:14
верю в хозяев !!!
Gahi
Gahi
18 февраля в 20:02
Тоттенхем = 2.Х.
dok66
dok66
18 февраля в 18:19
П2
R0100V
R0100V
18 февраля в 16:32
1-3
ДСА
ДСА
18 февраля в 06:36
Тоттенхэм явный фаворит.
David Young
David Young
17 февраля в 11:40
Точный счёт - 0:2.
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