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Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар против Динамо

Краснодар Логотип футбольный клуб Краснодар 2:3 Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб) Динамо
Краснодар
Динамо
2 : 3
завершен
18 февраля 2021, 20:55
четверг
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Лига Европы 2020/2021, 1/16 финала
Стадион Стадион ФК "Краснодар"
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 20:25
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    28' (1:1) Берг Маркус (33)
     
    46' Сулейманов Магомед-Шапи (93) уходит с поля, Вандерсон (10) вышел на поле
     
    62' Олссон Кристоффер (14) уходит с поля, Газинский Юрий (8) вышел на поле
     
    69' (2:2) Классон Виктор (16) (Берг Маркус (33))
     
    80' Чернов Евгений (18) уходит с поля, Ионов Алексей (11) вышел на поле
     
    15' (0:1) Петкович Бруно (21) (Мислав Оршич (99))
     
    54' (1:2) Петкович Бруно (21) (Мислав Оршич (99))
     
    64' Майер Ловро (10) уходит с поля, Атимвен Ияйи (80) вышел на поле
     
    75' (2:3) Атимвен Ияйи (80) (Иванушец Лука (17))
     
    78' Иванушец Лука (17) уходит с поля, Франьич Бартол (38) вышел на поле
     
    2
    90' Франьич Бартол (38)
    90+4' Мислав Оршич (99) уходит с поля, Мишич Йосип (27) вышел на поле
    Голы
    15’ 0:1 Петкович Бруно
    ассистент Мислав Оршич
    Берг Маркус 1:1 28’
    54’ 1:2 Петкович Бруно
    ассистент Мислав Оршич
    Классон Виктор
    ассистент Берг Маркус     		2:2 69’
    75’ 2:3 Атимвен Ияйи
    ассистент Иванушец Лука
    Наказания
    90’ Франьич Бартол
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Вандерсон Сулейманов Магомед-Шапи 46’
    Газинский Юрий Олссон Кристоффер 62’
    64’ Атимвен Ияйи Майер Ловро
    78’ Франьич Бартол Иванушец Лука
    Ионов Алексей Чернов Евгений 80’
    90+4’ Мишич Йосип Мислав Оршич
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 17
    		4 Удары в створ 9
    		7 Фолы 18
    		7 Угловые 8
    		4 Офсайды 0
    		66% Владение мячом 34%
    		6 Cэйвы 2
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ safari-05 (раскрыть)
    20 февраля в 19:52
    Я не конкретно об этом матче.Тут не спорю,Городов накосячил.А в общем Мусаев сырой совсем для Краснодара
    Южный93Ветер
    Южный93Ветер
    19 февраля в 16:31
    Две банки пустил Городов из за нехватки роста, третий и рост и мастерство, и карлик может тянуть ближний по низу, но он страховался и стоял чуть от ближнего угла. Тут явный косяк руководства, разве Городов виноват что он уровень ФНЛ а играет в ЛЕ на вылет? Защитник нужен как только покинули нас Гранквист и Сигурдсон, где достойная замена?! Кайо мне нравится, но скажите где Кайо и где Гранквист с Сигурдсоном? Просто я опечален результатом, ну не прёт нам невероятно, то травмы, то ошибки руководителей, итог конечно мог быть совсем другой. Мне кажется даже если стоял Матвей на воротах то выйграли бы.
    safari-05
    safari-05 ответ Евгений Быстров (раскрыть)
    19 февраля в 10:28
    Да причём тут Мусаев? Длятакик , как вы и Зидан физрук и Гвардиола и т. д. Он , что ли виноват, что Городов под мышку пропустил?
    galem72
    galem72
    19 февраля в 10:24
    Кирьяков: "краснодар уровнем выше. Поэтому...он должен проходить своего соперника на классе..."

    хехе
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    19 февраля в 08:04
    Большое спасибо краснодарским шведам за голы и за то, что интрига немного, но жива! Два пропущенных гола быками, конечно, на совести их вратаря. Жаль, что даже вничью не удалось сыграть...
    ABir
    ABir
    19 февраля в 06:06
    Родные стены не помогли
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    19 февраля в 05:09
    Городов сделал результат(((.
    Нет слов...
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    19 февраля в 04:37
    Галицкий Мусаеву жизнью обязан чтоли?Другого объяснения нет,почему он до сих пор на посту ГТ....
    амурец
    амурец ответ Хуторянин 84 (раскрыть)
    19 февраля в 02:33
    как с Челси?
    амурец
    амурец
    19 февраля в 02:33
    жаль, ну будем надеяться на удачу в ответке
    протон1
    протон1
    19 февраля в 00:34
    пока мусавеа не уволят не жди побед
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ LOpp (раскрыть)
    19 февраля в 00:08, ред.
    Кристиан Рамирес простой рабочий парень. Сколько книжек прочитал Рамирес? Он великий тактик? Великий игрок? Зачем вы обращаете на это внимание, есть граждане в российском футболе влиятельнее Рамиреса и говорят они такое, что Рамирес отдыхает
    LOpp
    LOpp
    19 февраля в 00:02
    Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.

    Хуторянин 84
    Хуторянин 84
    18 февраля в 23:58
    Вратарь - дырка. Был бы Матвей, была б минимум ничья. Может и что лучше
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ протон1 (раскрыть)
    18 февраля в 23:51
    ну в принципе где то так
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ ivspartak (раскрыть)
    18 февраля в 23:51, ред.
    а всегда так получается вопрос не к футболистам. В Спартаке вопрос не к Кононову. в ЦСКА не к Гончаренко. В Зените не к Семаку и т. д. А Федуны и Миллеры говорят, "что сразу мы". Никто не виноват.
    протон1
    протон1
    18 февраля в 23:49
    честно не смотрел игру. думал товарняк
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ сканер (раскрыть)
    18 февраля в 23:49
    пусть выступают лучше. Лучше будет для болельщиков, не для меня. Пусть Галицкий подумает о них.
    ivspartak
    ivspartak ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    18 февраля в 23:49
    хуже не будет, даже если просто доп. полевого выпустят, все равно что в ворота летит все туда залетает. Очень обидно, что нормальная игра команды перечеркивается игрой одного человека, наверное он то и не виноват, играл как умеет, вопрос не к нему.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ сканер (раскрыть)
    18 февраля в 23:48
    так мне только что написали, что в триэсерии игроки были лучше. Денег не было, а игроки были. Так надо признать, деньги не решают все. или наоборот. Но в любой из этих логик нынешняя система футбола у вас в стране идет вразнос, и не только у вас в стране.
    сканер
    сканер ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    18 февраля в 23:46
    Так,если денег нет,то значит деградируют получается,ведь игроки без денег покинут клуб-правильно?Это и есть деградация,ведь на одном энтузиазме долго не поиграешь.Я лично вижу позитив ,по сравнению с прошлыми ЕК,где наши клубы вообще лишились плейоффа.В следующем сезоне российские клубы лучше выступят увидите
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ ivspartak (раскрыть)
    18 февраля в 23:45
    ну я надеюсь они вас услышат и на следующую игру поставят другого. тогда наверно будет победа.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    18 февраля в 23:43
    ее в чемпионате такое будет, что лучше при пустых трибунах матчи проводить
    ivspartak
    ivspartak ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    18 февраля в 23:43
    вовсе нет, сейчас как раз среди вратарей все ок, я потому и говорю, что бывшие вратари Краснодара Крицюк и Синицын если бы и пропустили, то макс первый, а Сафонов бы скорее всего ни одного, вот и вопрос зачем оставили Городова, уровень которого ПФЛ ну или ФНЛ нижняя часть. Сафонов же и травмироваться может...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    18 февраля в 23:42
    Феерия и кураж наших команд в евротурнирах не прекращается...))
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ ivspartak (раскрыть)
    18 февраля в 23:40
    сейчас времена такие. полагаться не на кого
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ сканер (раскрыть)
    18 февраля в 23:39
    нет, я имею ввиду другие донбасские команды. Не Шахтер, а фк Васюки. А украинские команды не деградируют. Денег нет. А там ЛИга из двенадцати команд. а по ффакту в чемпионате Украины надо оставлять восемь команд. Но олигархи-бандюки из 90х на это не пойдут, также как газпремовские интеллектуалы.
    ivspartak
    ivspartak ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    18 февраля в 23:36
    я как раз оцениваю не строго, Акинфеев косячил конечно, но 1-2 раза за сезон и то не каждый и так на протяжении почти 20 лет что он играет, а тут все три косяка вратарские в одном матче, да и раньше он надежностью мягко говоря не отличался
    сканер
    сканер ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    18 февраля в 23:35
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук ответ Крикун (раскрыть)
      18 февраля в 23:35
      из Казахстана он привезет тренера. Все остальные нормальные из-за санкций мараться не будут.
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