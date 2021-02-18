В 1 Городов Евгений Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Спасений: 6 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 4 Мартынович Александр Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 58 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 28 Смольников Игорь Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 18 Чернов Евгений Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 80

П 52 Вильена Тонни Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

Н 7 Кабелла Реми Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Пасы: 75 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 31 Кайо Пантелеао Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 5 Выносы: 3 Пасы: 60 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

П 16 Классон Виктор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

П 14 Олссон Кристоффер Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 62

Н 33 Берг Маркус Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 93 Сулейманов Магомед-Шапи Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 66 Адамов Денис

В 71 Ещенко Сергей

З 2 Сорокин Егор

П 8 Газинский Юрий Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 28

П 11 Ионов Алексей Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 10

П 77 Камболов Руслан

П 81 Сабуа Леон