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2 : 3
завершен
18 февраля 2021, 20:55
четверг
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Стадион Стадион ФК "Краснодар"
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 20:25
|15’
|0:1
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Петкович Бруно
ассистент Мислав Оршич
|Берг Маркус
|1:1
|28’
|54’
|1:2
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Петкович Бруно
ассистент Мислав Оршич
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Классон Виктор
ассистент Берг Маркус
|2:2
|69’
|75’
|2:3
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Атимвен Ияйи
ассистент Иванушец Лука
|90’
|Франьич Бартол
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Вандерсон
|Сулейманов Магомед-Шапи
|46’
|Газинский Юрий
|Олссон Кристоффер
|62’
|64’
|Атимвен Ияйи
|Майер Ловро
|78’
|Франьич Бартол
|Иванушец Лука
|Ионов Алексей
|Чернов Евгений
|80’
|90+4’
|Мишич Йосип
|Мислав Оршич
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|11
|Удары по воротам
|17
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|4
|Удары в створ
|9
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|7
|Фолы
|18
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|7
|Угловые
|8
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|4
|Офсайды
|0
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|6
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|1
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Буду ждать ответной встречи. Не все безнадежно и в футболе всякое было и будет.
Спасибо парням за игру. Что бились, старались. Удачи в ответном матче. И да. На арене болелы молодцы! Пустующие трибуны в Европе и болельщики на Арене. красавце). Здорово!
Буду ждать ответной встречи. Не все безнадежно и в футболе всякое было и будет.
Спасибо парням за игру. Что бились, старались. Удачи в ответном матче. И да. На арене болелы молодцы! Пустующие трибуны в Европе и болельщики на Арене. красавце). Здорово!