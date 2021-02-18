|
0 : 2
завершен
18 февраля 2021, 23:00
четверг
|
Стадион Блумфилд (Тель-Авив)
|31’
|0:1
|
Патрик Алан
ассистент Матвиенко Николай
|90+3’
|0:2
|
Тете
ассистент Фернандо
|41’
|Марлос
|Глазер Дан
|64’
|75’
|Тайсон
|Перец Дор
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Хозез Матан
|Битон Дан
|46’
|Блэкмэн Ник
|Бен-Хаим Таль
|63’
|Голаса Эйял
|Рикан Авраам
|63’
|73’
|Тете
|Соломон Манор
|77’
|Майкон
|Марлос
|77’
|Коноплянка Евгений
|Тайсон
|Герреро Эдуардо
|Пешич Александар
|85’
|88’
|Антонио Маркос
|Патрик Алан
|89’
|Фернандо
|Мораес Жуниор
|
|11
|Удары по воротам
|10
|
|
|3
|Удары в створ
|6
|
|
|12
|Фолы
|8
|
|
|5
|Угловые
|3
|
|
|4
|Офсайды
|1
|
|
|32%
|Владение мячом
|68%
|
|
|4
|Cэйвы
|3
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|