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2 : 1
завершен
25 февраля 2021, 20:55
четверг
0 - 2
Первый матч
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Стадион Диего Марадона (Неаполь)
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Зелински Петр
ассистент Бакайоко Тьему
|1:0
|3’
|25’
|1:1
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Монторо Анхель
ассистент Фулкье Димитри
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Руис Фабиан
ассистент Инсинье Лоренцо
|2:1
|59’
|37’
|Кенеди
|Политано Маттео
|37’
|39’
|Монторо Анхель
|40’
|Дуарте Домингуш
|Максимович Никола
|41’
|Инсинье Лоренцо
|42’
|55’
|Санчес Герман
|62’
|Эррера Янхель
|Бакайоко Тьему
|88’
|90’
|Фулкье Димитри
|Кулибали Калиду
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|45+2’
|Диас Виктор
|Гоналон Максим
|Гулям Фаузи
|Максимович Никола
|46’
|46’
|Перес Неуэн
|Диас Виктор
|56’
|Эррера Янхель
|Санчес Герман
|Мертенс Дрис
|Элмас Эльхиф
|60’
|83’
|Вальехо Хесус
|Монторо Анхель
|83’
|Сольдадо Роберто
|Молина Хорхе
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|22
|Удары по воротам
|6
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|7
|Удары в створ
|2
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|14
|Фолы
|18
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|8
|Угловые
|4
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|7
|Офсайды
|2
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|1
|Cэйвы
|5
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|5
|Предупреждения
|6
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Гранада силён в этом сезоне..
Гранада силён в этом сезоне..