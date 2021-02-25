В 1 Мерет Алекс Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 22 Ди Лоренцо Джованни Офсайды: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 26 Кулибали Калиду Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 19 Максимович Никола Ударов всего: 1 Блоки: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 45

З 33 Ррахмани Амир Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 71 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

П 5 Бакайоко Тьему Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 6 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 20 Зелински Петр Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 8 Руис Фабиан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 7 Элмас Эльхиф Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 60

Н 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голевые передачи: 2 Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

Н 21 Политано Маттео Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 46 Идасиак Хуберт

В 16 Контини Никита

З 31 Гулям Фаузи Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Перехваты: 3 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 45

З 3 Зедадка Карим

З 38 Констанцо Давиде

З 6 Мариу Руй

П 61 Лабриола Валерио

П 68 Лоботка Станислав

Н 56 Д'Агостино Джузеппе

Н 14 Мертенс Дрис Ударов всего: 1 Офсайды: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 30