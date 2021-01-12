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Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Торино

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2
46' Кастильехо Самуэль (7) уходит с поля, Хауге Йенс (15) вышел на поле
46' Ибрагимович Златан (11) уходит с поля, Чалханоглу Хакан (10) вышел на поле
 
2
63' Мусаккьо Матео (22) уходит с поля, Кессье Франк (79) вышел на поле
63' Калабрия Давиде (2) уходит с поля, Эрнандес Тео (19) вышел на поле
 
2
72' Доннарумма Джанлуиджи (99)
72' Доннарумма Джанлуиджи (99)
 
85' Тонали Сандро (8)
 
2
106' Диас Браим (21) уходит с поля, Ольцер Джакомо (92) вышел на поле
112' Кессье Франк (79)
 
27' Ринкон Томас (88)
 
29' Линетти Кароль (77)
 
47' Дзадза Симоне (11)
 
2
63' Линетти Кароль (77) уходит с поля, Синго Вильфрид (17) вышел на поле
63' Ансальди Кристиан (15) уходит с поля, Мурру Никола (29) вышел на поле
 
2
84' Бремер Глейсон (3) уходит с поля, Лянко (4) вышел на поле
84' Войвода Мергим (27) уходит с поля, Лукич Саша (7) вышел на поле
 
4
90+2' Дзадза Симоне (11) уходит с поля, Белотти Андреа (9) вышел на поле
101' Лукич Саша (7)
115' Лянко (4)
118' Гояк Амер (10)
Наказания
27’ Ринкон Томас
29’ Линетти Кароль
47’ Дзадза Симоне
Доннарумма Джанлуиджи 72’
Доннарумма Джанлуиджи 72’
Тонали Сандро 85’
101’ Лукич Саша
Кессье Франк 112’
115’ Лянко
118’ Гояк Амер
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Хауге Йенс Кастильехо Самуэль 46’
Чалханоглу Хакан Ибрагимович Златан 46’
Кессье Франк Мусаккьо Матео 63’
Эрнандес Тео Калабрия Давиде 63’
63’ Синго Вильфрид Линетти Кароль
63’ Мурру Никола Ансальди Кристиан
84’ Лянко Бремер Глейсон
84’ Лукич Саша Войвода Мергим
90+2’ Белотти Андреа Дзадза Симоне
Ольцер Джакомо Диас Браим 106’
Статистика
 23 Удары по воротам 9
9 Удары в створ 3
24 Фолы 22
7 Угловые 3
0 Офсайды 2
50% Владение мячом 50%
3 Cэйвы 9
3 Предупреждения 6
1 Удаления 0
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Все комментарии
Интер Рулит
Интер Рулит ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
13 января в 13:25, ред.
    Интер Рулит
    Интер Рулит
    13 января в 09:18
    победа над Турином должна придать сил и уверенности команде
    Фрунзик Мкртчян
    Фрунзик Мкртчян
    13 января в 09:17
    Милан и тут прополз с пенальти)
    Весь сезон с пенальти)
    barcamilan
    barcamilan
    13 января в 08:01
    я бы отменил дополнительное время....Зачем играть еще 30 минут, если 90 сыграли вничью?
    КэП на МеСтЕ
    КэП на МеСтЕ ответ allemz (раскрыть)
    13 января в 07:47
    Как тебе три палки от Ювентуса?)
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ allemz (раскрыть)
    13 января в 07:22
    Ага недавно уже били....
    allemz
    allemz
    13 января в 01:39
    Один туринский клуб бит, следующий на очереди.
    С победой какой-никакой)
    Ozabot
    Ozabot
    13 января в 01:32
    Лол. Ни одна команда не может бить пенальти так же хорошо, как «Милан». Уж очень много практики получали едва ли не каждую игру. )))
    Тут уже без шансов, хотя «Торино» сопротивлялся.
    DEIVID_Rivera
    DEIVID_Rivera
    13 января в 00:19, ред.
    Я просто знаю, что дальше будет. Опять выдумают пенальти за попадание мяча в руку, спиной стоящему игроку.
    Milаn-f
    Milаn-f ответ DEIVID_Rivera (раскрыть)
    12 января в 23:51
      DEIVID_Rivera
      DEIVID_Rivera ответ Оппозиционер ресурса (комментарий удален) (раскрыть)
      12 января в 23:34
      Пускай Юве забирает.
      Ozabot
      Ozabot
      12 января в 22:48
      Ну, как и ожидалось. «Милан» играет глубоким дублем с Иброй во главе. Даже Мусаккьо вышел спустя год полировки лавки.
      R0100V
      R0100V
      12 января в 22:37
      2-0
      Ozabot
      Ozabot
      12 января в 22:18
      Мне кажется, «Милан» тут будет играть в полсилы и смотреть по ходу игры на действия «Торино».
      Кубок, конечно, приятно забрать себе, но и силы надо сберечь для чемпионата и Лиги Европы. С текущим состоянием состава, когда ряд игроков продали, а некоторые травмированы, наверное, все же будут играть молодежью, ну, и Златана выпустят, чтобы он развлекся как следует.
      RUPRICHT
      RUPRICHT
      12 января в 22:03
      Кубок Италии. Здесь на мой взгляд нужно отталкиваться от Милана. Милан играет в каждых матчах только на победу, и видно как игроки выкладываются в каждом матче. Недавно Милан принимал Торино у себя дома в серии А и на классе обыграл их со счетом 2-0 не имея в основе ряд ключевых игроков в центре поля и нападении. Думаю и в этом матче мы увидим уверенную победу великого Милана.
      VeniaminS
      VeniaminS
      12 января в 21:55
      Милан!!!
      Эдип на Ганимеде
      Эдип на Ганимеде
      12 января в 13:58
      Без Анчелотти хана Милану, а мы его не вернём.
      Voron392
      Voron392
      12 января в 10:44
      милан
      ОПС
      ОПС
      12 января в 04:36
      Милан победит.
      David Young
      David Young
      11 января в 01:06
      Победа Милана.
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