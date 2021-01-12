В 1 Тэтэрушану Чиприан Спасений: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 120

З 5 Далот Диогу Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 120

П 2 Калабрия Давиде Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 63

З 20 Калулу Пьер Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 120

З 22 Мусаккьо Матео Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 44 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 63

З 13 Романьоли Алессио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 75 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 120

П 7 Кастильехо Самуэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 45

П 8 Тонали Сандро Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 90 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 120

П 21 Диас Браим Ударов всего: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 105

Н 11 Ибрагимович Златан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

П 17 Леау Рафаэл Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 120

Запасные игроки

В 90 Доннарумма Антонио Желтые карточки: 1

В 99 Доннарумма Джанлуиджи Красные карточки: 1

З 14 Конти Андреа

З 19 Эрнандес Тео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 57

П 79 Кессье Франк Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 57

П 88 Мионич Антонио

П 81 Михелис Николаос

П 92 Ольцер Джакомо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 15

П 15 Хауге Йенс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 75

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 75