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0 : 0
5 : 4 по пенальти
12 января 2021, 22:45
вторник
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Стадион Джузеппе Меацца
|27’
|Ринкон Томас
|29’
|Линетти Кароль
|47’
|Дзадза Симоне
|Доннарумма Джанлуиджи
|72’
|Доннарумма Джанлуиджи
|72’
|Тонали Сандро
|85’
|101’
|Лукич Саша
|Кессье Франк
|112’
|115’
|Лянко
|118’
|Гояк Амер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Хауге Йенс
|Кастильехо Самуэль
|46’
|Чалханоглу Хакан
|Ибрагимович Златан
|46’
|Кессье Франк
|Мусаккьо Матео
|63’
|Эрнандес Тео
|Калабрия Давиде
|63’
|63’
|Синго Вильфрид
|Линетти Кароль
|63’
|Мурру Никола
|Ансальди Кристиан
|84’
|Лянко
|Бремер Глейсон
|84’
|Лукич Саша
|Войвода Мергим
|90+2’
|Белотти Андреа
|Дзадза Симоне
|Ольцер Джакомо
|Диас Браим
|106’
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|23
|Удары по воротам
|9
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|9
|Удары в створ
|3
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|24
|Фолы
|22
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|7
|Угловые
|3
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|0
|Офсайды
|2
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|3
|Cэйвы
|9
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|3
|Предупреждения
|6
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|1
|Удаления
|0
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Весь сезон с пенальти)
Весь сезон с пенальти)
С победой какой-никакой)
С победой какой-никакой)
Тут уже без шансов, хотя «Торино» сопротивлялся.
Тут уже без шансов, хотя «Торино» сопротивлялся.
Кубок, конечно, приятно забрать себе, но и силы надо сберечь для чемпионата и Лиги Европы. С текущим состоянием состава, когда ряд игроков продали, а некоторые травмированы, наверное, все же будут играть молодежью, ну, и Златана выпустят, чтобы он развлекся как следует.
Кубок, конечно, приятно забрать себе, но и силы надо сберечь для чемпионата и Лиги Европы. С текущим состоянием состава, когда ряд игроков продали, а некоторые травмированы, наверное, все же будут играть молодежью, ну, и Златана выпустят, чтобы он развлекся как следует.