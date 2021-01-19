В 1 Шмейхель Каспер Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 31 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 94

З 2 Джастин Джеймс Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 35 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 94

З 27 Кастань Тимоти Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 94

З 3 Фофана Уэсли Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 8 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 94

З 6 Эванс Джонни Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 5 Выносы: 3 Пасы: 45 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 94

П 15 Барнс Харви Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 94

П 10 Мэддисон Джеймс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 76

П 25 Ндиди Вилфрид Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 94

П 11 Олбрайтон Марк Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 77

П 8 Тилеманс Юри Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 94

Н 9 Варди Джейми Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 88

Запасные игроки

В 12 Уорд Дэнни

З 18 Амарти Даниэль

З 21 Перейра Рикарду Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 17

З 4 Союнджу Чаглар

З 33 Томас Люк

П 20 Чудхури Хамза

П 19 Юндер Дженгиз

Н 14 Ихеаначо Келечи Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 6