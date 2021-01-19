|Лестер Сити
|2:0
|Челси
|
2 : 0
завершен
вчера, 23:15
|
Стадион Кинг Пауэр
|
Ндиди Вилфрид
ассистент Барнс Харви
|1:0
|6’
|
Мэддисон Джеймс
ассистент Олбрайтон Марк
|2:0
|41’
|29’
|Хаверц Кай
|51’
|Ковачич Матео
|Фофана Уэсли
|85’
|89’
|Зиеш Хаким
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|67’
|Зиеш Хаким
|Хаверц Кай
|68’
|Вернер Тимо
|Хадсон-Одои Каллум
|Перес Айосе
|Мэддисон Джеймс
|76’
|Перейра Рикарду
|Олбрайтон Марк
|77’
|Ихеаначо Келечи
|Варди Джейми
|88’
|
|8
|Удары по воротам
|9
|
|
|6
|Удары в створ
|5
|
|
|7
|Фолы
|16
|
|
|6
|Угловые
|3
|
|
|1
|Офсайды
|3
|
|
|35%
|Владение мячом
|65%
|
|
|5
|Cэйвы
|4
|
|
|1
|Предупреждения
|3
|