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Лестер Сити - Челси
Вест Хэм - Вест Бромвич

Текстовая онлайн трансляция матча Лестер Сити против Челси

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    6' (1:0) Ндиди Вилфрид (25) (Барнс Харви (15))
     
    41' (2:0) Мэддисон Джеймс (10) (Олбрайтон Марк (11))
     
    76' Мэддисон Джеймс (10) уходит с поля, Перес Айосе (17) вышел на поле
     
    77' Олбрайтон Марк (11) уходит с поля, Перейра Рикарду (21) вышел на поле
     
    85' Фофана Уэсли (3)
     
    88' Варди Джейми (9) уходит с поля, Ихеаначо Келечи (14) вышел на поле
     
    29' Хаверц Кай (29)
     
    51' Ковачич Матео (17)
     
    67' Хаверц Кай (29) уходит с поля, Зиеш Хаким (22) вышел на поле
     
    68' Хадсон-Одои Каллум (20) уходит с поля, Вернер Тимо (11) вышел на поле
     
    89' Зиеш Хаким (22)
    Голы
    Ндиди Вилфрид
    ассистент Барнс Харви     		1:0 6’
    Мэддисон Джеймс
    ассистент Олбрайтон Марк     		2:0 41’
    Наказания
    29’ Хаверц Кай
    51’ Ковачич Матео
    Фофана Уэсли 85’
    89’ Зиеш Хаким
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    67’ Зиеш Хаким Хаверц Кай
    68’ Вернер Тимо Хадсон-Одои Каллум
    Перес Айосе Мэддисон Джеймс 76’
    Перейра Рикарду Олбрайтон Марк 77’
    Ихеаначо Келечи Варди Джейми 88’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 9
    		6 Удары в створ 5
    		7 Фолы 16
    		6 Угловые 3
    		1 Офсайды 3
    		35% Владение мячом 65%
    		5 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 01:59
    заслуженная победа Лестера, Роджерс хорош - хорошую команду сделал!
    L.Hamilton
    L.Hamilton ответ Stalker-ato (раскрыть)
    сегодня в 01:53
    От ненависти можно много чего написать.. С Месси Барселона достигла всех высот и была самой сильной за всю историю.
    Как язык поворачивается говорить, что Барса с ним стала худшим? Всё же очевидно. На глазах у всех он сотворил историю. Сам Фергюсон признался, что самая сильная команда, которая его обыграла была Барса, поэтому руки тряслись. Никогда такого не было!!!
    Из-за одной красной чего только не пишут хейтеры.
    Лучший игрок всех времён!!!
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 01:48
    Да уж, а недавно считали, что Френки может снять Артету на Эмирейтс. С тех пор у "Арсенала" пять побед и одна ничья, а Френки так и не может пульс нащупать.
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ L.Hamilton (раскрыть)
    сегодня в 01:46
    Ну он и с МЮ болтался в средине таблицы и что,кто то с МЮ добился большего?
    А где сейчас Барса,жалкий позор и присмыкаются под мессии....а я помню барсу времен Стоичкова,как играл Христов.....парни ваш месси в стороне курит,это ваши кумиры из инстонграмма я смотрел как стоичков тянул барсу к чемпионству по обзорам и видео касетам.
    поэтому для вас Сэр Алекс не уровень а видел МЮ когда он был 9й в премер лиги, а мой Батька видел как в Киев привезли Кубок Кубков второй раз и как по союзы слали телеграммы(это не наш дуровский телеграмм)что кубок в союзе!!!
    Поэтому для меня есть 2 тренера Лобановский и сэр Алекс,что обещали сделали!!!!И Нагельсманн приведет Челси к чемпионству.Он то й же породы,породы тренеров таких победителй и созидателей.
    а вы барса.....барса умерла когда там месси стал главным......
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 01:36
    Так держать Лисы!
    L.Hamilton
    L.Hamilton ответ Stalker-ato (раскрыть)
    сегодня в 01:35
      L.Hamilton
      L.Hamilton ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 01:32
      Итальянский физрук в юве
      Иван Пойлов
      Иван Пойлов
      сегодня в 01:31
      Выкиньте этого Лэмпарда на улицу
      Разуйте глаза, хватит ему давать шансы за прошлые заслуги
      На эту беззубую команду без слёз не взглянешь
      Stalker-ato
      Stalker-ato
      сегодня в 01:30
      Челси нужен Нагельсманн.....Для меня всегда гением футбола будут Это Лобановский, Валерий Васильевич и Сэр Алекс....вот чувствую что Нагельсманн их школа,не надо Холанда нужен тренер и заиграют.
      allemz
      allemz ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 01:25
      Пирло в Челси, а Джампаоло в Юве))
      ТТ
      ТТ
      сегодня в 01:24
      Умный всегда уходить до секунды до того,как станет ясно, что он лишний! Френки пора стать умницей!
      juvenale
      juvenale
      сегодня в 01:24
      английский физрук походу все....ждем итальянского
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      сегодня в 01:23
      прощай лэмпард
      Akatsuki72
      Akatsuki72
      сегодня в 01:18
      Да уж... Лестер выиграл... на классе. Уверенная победа! А Фрэнк упёрся в стену, ничего больше придумать не может. С организацией проблемы, с мотивацией у некоторых игроков проблемы... Первый гол показал, насколько всё плохо организовано в обороне, куча игроков Синих в штрафной, при этом помимо того, что перекрыли обзор Менди, так ещё и не мешали игрокам Лестера. Это фиаско... Я с самого начала был за Фрэнка, он несомненно заслужил шанс, но что-то он поплыл. Нет прогресса, нет изменений. Да чёрт возьми, можно проиграть 5 матчей подряд по 5-0, но виде прогресс в игре надеяться на светлое будущее, но игра команды - одно сплошное уныние, Фрэнки уже научились читать и нужно что-то менять в своём подходе, менять стиль.
      dzvinka
      dzvinka ответ Сантус (раскрыть)
      сегодня в 01:16
      в том то и дело, ИИ нормально бы рисовал эти линии... а так эти криворукие ставят там их как хотят, а нам на крупных планах фиг что там видно куда он воткнул.. там запросто пару см туда-сюда можно двинуть фиг кто тут что разглядит. пускай бы ИИ и ставил - вопросов не было б, ну при условии что ИИ не багует.
      Stalker-ato
      Stalker-ato
      сегодня в 01:12
      эпоха Лэбборда не пришла и Слава Богу....ну не ему руководить таким клубом как Челси....ну с его 4-3-3 это тупик.
      я за Челси с времён Родда и Виалии но такой челси безвольной я не видел и в конце 90х......всё френк пока.
      allemz
      allemz
      сегодня в 01:11
      Пулишич не в ту команду пошел, уж сильно выделяется по игре. Почти тоже самое можно сказать про Зиеша.
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      сегодня в 01:10
      Чую, пе3да Леопарду
      allemz
      allemz
      сегодня в 01:08
      Уверенно обыграли, причем без особого напряга
      Stalker-ato
      Stalker-ato
      сегодня в 01:08
      всё крах 4-3-3 Френк ты игрок но не тренер!!!!!!
      Сантус
      Сантус ответ dzvinka (комментарий удален) (раскрыть)
      сегодня в 01:05
      Они бы искусственный интеллект туда подключили,и высчитывалось бы всё до мм моментом..)
      dimagas2
      dimagas2
      сегодня в 01:04, ред.
      Лестер с победой!
      Как же плохо играло Челси во втором тайме,просто Лестер возит как команду середняк.
      azkan
      azkan
      сегодня в 01:03
      Со справедливой победой лис! Челси позорники, за своего тренера не смогли постоять.
      С завтрашнего дня РА точно будет думать о замене Лэмпарда. Если уже не подумал.
      Всем спокойной ночи!
      Foxes
      Foxes
      сегодня в 01:00
      Это победа!
      azkan
      azkan
      сегодня в 00:56
      В прошлом году без Менди, Сильва, Вернера, Хаверца, Зиеша, вроде играли. С полумертвыми Виллианом, Аспи, Кепой.
      Не думал, что в середине января Челси будет на 10+ месте! И проигрывая в два мяча, не могут вняную атаку создать на ворота Лестера. Тьфу...
      Сантус
      Сантус
      сегодня в 00:55
      Мне противно, что я стал хейтером Лэмпарда...но удовлетворяться тем что я вижу я не могу.Терпеть,давать поработать, это популярные лозунги,но я не верю.Буду надеяться на лучшее,но пока-без вариантов...
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      сегодня в 00:51
      Фрэнки, Фрэнки....твоя песенка спета
      Evgeny Moreman
      Evgeny Moreman
      сегодня в 00:47
      Это катастрофа ,Лэмпарда даже жаль,но команды нет,какие то бараны на поле бегают,если по именам не знать,со стороны ,какие то дурачки деревенские мячик пинают,для провождения времени
      dzvinka
      dzvinka
      сегодня в 00:45
      тут брал нулевую фору на Лэстер, постеснялся взять больше, но был почти уверен что Лестер выиграет... и самое интересное, что эта уверенность пришла когда посмотрел пару последних пресс-конференций Френка... он как бы говорил много слов, но передавалось ощущение, что он нифига не владеет ситуацией и вагон уже целиком покатился с горы, а Френк не знает как его остановить теперь... А лисы Роджерса они такие, може не впечетлят там где ждеш сильной игры против сильного, но против слабого они свое подедают.. Так и тут вышло судя по всему
      Viduka
      Viduka ответ dimagas2 (раскрыть)
      сегодня в 00:45
      Тевесу незнание английского не помешало 7 лет отыграть в Англии на высшем уровне:)
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