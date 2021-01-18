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Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри против Милан

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Мелбет 5.74 4.10 1.63
Лига ставок 5.00 4.20 1.71
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    57' Перейро Гастон (20) уходит с поля, Соттил Риккардо (33) вышел на поле
     
    68' Данкан Альфред (32) уходит с поля, Олива Кристиан (21) вышел на поле
     
    79' Дзаппа Габриэле (25) уходит с поля, Паволетти Леонардо (30) вышел на поле
     
    80' Симеоне Джованни (9) уходит с поля, Черри Альберто (27) вышел на поле
     
    83' Годин Диего (2)
     
    88' Чеппителли Лука (23)
     
    7' (0:1) Ибрагимович Златан (11)
     
    39' Романьоли Алессио (13)
     
    46' Кьер Симон (24) уходит с поля, Калулу Пьер (20) вышел на поле
     
    52' (0:2) Ибрагимович Златан (11) (Калабрия Давиде (2))
     
    66' Хауге Йенс (15) уходит с поля, Салемакерс Алексис (56) вышел на поле
     
    68' Салемакерс Алексис (56)
     
    72' Тонали Сандро (8) уходит с поля, Мейте Суалихо (18) вышел на поле
     
    74' Салемакерс Алексис (56)
     
    83' Диас Браим (21) уходит с поля, Конти Андреа (14) вышел на поле
    Голы
    7’ 0:1(П) Ибрагимович Златан
    52’ 0:2 Ибрагимович Златан
    ассистент Калабрия Давиде
    Наказания
    39’ Романьоли Алессио
    68’ Салемакерс Алексис
    74’ Салемакерс Алексис
    Годин Диего 83’
    Чеппителли Лука 88’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Калулу Пьер Кьер Симон
    Соттил Риккардо Перейро Гастон 57’
    66’ Салемакерс Алексис Хауге Йенс
    Олива Кристиан Данкан Альфред 68’
    72’ Мейте Суалихо Тонали Сандро
    Паволетти Леонардо Дзаппа Габриэле 79’
    Черри Альберто Симеоне Джованни 80’
    83’ Конти Андреа Диас Браим
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 10
    		2 Удары в створ 6
    		9 Фолы 13
    		7 Угловые 4
    		0 Офсайды 4
    		44% Владение мячом 56%
    		4 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 3
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    сегодня в 02:58
    Дайте Ибре золотой мяч,он заслужил......Все эти месси и Рони в 40 будут на яхте в окружении близких,а Ибра это боец....если он притянет Милан к чемпионству только попробуйте не дать ему золотой мяч!!!!!!
    протон1
    протон1
    сегодня в 02:11
    там меся и роналка мутят. этот долбит ворота молотом
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 01:37
    Это вам не гномы с кристинками, это великий и ужасный Ибра-кадабра!
    creamboy
    creamboy
    сегодня в 01:21
    Впервые за десять лет Милан серьёзно претендует на Скудетто,во многом благодаря Златану Ибрагимовичу,о крутости которого говорить нет смысла,мужику сорок лет,а он играет в футбол на топ уровне!
    goalaktika
    goalaktika
    сегодня в 01:20
    Кальяри-Милан: Победил Ибра
    vastudio
    vastudio ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:03
    liverpool-today
    liverpool-today
    сегодня в 00:58
    Даже офсайд боится Ибрагимовича)
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    сегодня в 00:57
    Милан красавцы, с победой!
    Milаn-f
    Milаn-f ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
    сегодня в 00:57, ред.
      vastudio
      vastudio
      сегодня в 00:55
      Бабулю из Португалии на пенсию отправляйте, и тогда,если фартанёт, может быть,чудеса случаются.....иногда)))).....тогда за 4 место зацепиться будут шансы....может быть, чем чёрт не шутит)))
      Milаn-f
      Milаn-f ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
      сегодня в 00:55
        vastudio
        vastudio
        сегодня в 00:52
          Milаn-f
          Milаn-f ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
          сегодня в 00:52
          И тебе тоже хахахаххахаххазазвзаз млять
          Milаn-f
          Milаn-f ответ juvenale (раскрыть)
          сегодня в 00:51
          Хахахахахахв
          Князь Всея Турина
          Князь Всея Турина
          сегодня в 00:51, ред.
            vastudio
            vastudio
            сегодня в 00:50
              Интер Рулит
              Интер Рулит ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
              сегодня в 00:50
              да хоть и 1;3,но они на первом месте в таблице находятся,а не на пятом.Аха-ха
              Шах и мат тебе Князь
              Князь Всея Турина
              Князь Всея Турина
              сегодня в 00:49
              в следующем матче Миранчук вам отгрузит,больше чем Златан забил в этом году,вот и будет вам 1 место в одном.
              juvenale
              juvenale ответ Milаn-f (раскрыть)
              сегодня в 00:49
              ухахахахах у Ювентуса первое место было 9 лет хахаха и 13 пеналей за пол сезона не ставили)
              Milаn-f
              Milаn-f
              сегодня в 00:49
              С победой, друзья, опять удаление у нас. Кажется мне, не очегь то и справедливое.. Следующий тур, Аналанта. Удачи
              Князь Всея Турина
              Князь Всея Турина ответ Milаn-f (раскрыть)
              сегодня в 00:48, ред.
              в пушкУ ваше место... давай считай сколько пенальтей вы уже пробили и сколько мы и в обратку. А вот когда помощи нет,то и результаты соответсвующие 1:3 на родном стадионе. ахаха!
              Интер Рулит
              Интер Рулит ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
              сегодня в 00:47
              дау тебя в каждой игре,если не в пользу Ювентуса то везде виноваты судьи.Ты реально считаешь что супер клуб должен зависеть только от судей?
              Федор Паршунин
              Федор Паршунин
              сегодня в 00:46
              Не буду даже пытаться анализировать то что происходило на поле, просто напишу: "Златан рулит!!!" Удивительный человек, чем у него больше травм - тем он эффективнее.
              Князь Всея Турина
              Князь Всея Турина
              сегодня в 00:45
              Главное на СанЗироу отхватили Три мяча от наших, на Альянсе и места мокрого не оставим на вашей форме,это вам не с Кальяри полуживым играть при Скомине.
              Интер Рулит
              Интер Рулит
              сегодня в 00:44
                Milаn-f
                Milаn-f ответ juvenale (раскрыть)
                сегодня в 00:44
                Интору замало юаней давали, раз так вышло или что?
                Milаn-f
                Milаn-f ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
                сегодня в 00:43
                Ахаха. Следующий юморист
                Milаn-f
                Milаn-f ответ juvenale (раскрыть)
                сегодня в 00:41
                У нас пока что чистое 1 место. Как там твой юве?
                Князь Всея Турина
                Князь Всея Турина
                сегодня в 00:41
                  juvenale
                  juvenale ответ Milаn-f (раскрыть)
                  сегодня в 00:26
                  юани у кузенов,а у вас доллары))))
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