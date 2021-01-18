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0 : 2
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Сардиния Арена
|7’
|0:1(П)
|Ибрагимович Златан
|52’
|0:2
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Ибрагимович Златан
ассистент Калабрия Давиде
|39’
|Романьоли Алессио
|68’
|Салемакерс Алексис
|74’
|Салемакерс Алексис
|Годин Диего
|83’
|Чеппителли Лука
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Калулу Пьер
|Кьер Симон
|Соттил Риккардо
|Перейро Гастон
|57’
|66’
|Салемакерс Алексис
|Хауге Йенс
|Олива Кристиан
|Данкан Альфред
|68’
|72’
|Мейте Суалихо
|Тонали Сандро
|Паволетти Леонардо
|Дзаппа Габриэле
|79’
|Черри Альберто
|Симеоне Джованни
|80’
|83’
|Конти Андреа
|Диас Браим
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|17
|Удары по воротам
|10
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|2
|Удары в створ
|6
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|9
|Фолы
|13
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|7
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|4
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|4
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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