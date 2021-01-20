ГлавнаяВсе матчи
Матчи Испания. Кубок Испании 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-01-20
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-23
2020-12-30
2021-01-05
2021-01-06
2021-01-07
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04
2021-02-10
2021-02-11
2021-03-03
2021-03-04
2021-04-17
Алькойано - Реал
Кордоба - Реал Сосьедад

Текстовая онлайн трансляция матча Алькойано против Реал

Алькойано Логотип футбольный клуб Алькойано (Алкой) 2:1 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) Реал
Алькойано
2 : 1
завершен в доп. время
20 января 2021, 23:00
среда
Стартовый состав
Средний возраст: 29.2 - 25.4
Средний рост: 180.5 - 180.1
Легионеров: 1 - 6
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 2 - 0
Смотреть трансляцию
Реал
Смотреть трансферы
Испания. Кубок 2020/2021, 1/16 финала
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
15.927.331.16
Лига Ставок 15.00 7.40 1.18
Фонбет Live! 19.00 1.32 4.15
 
32' Санчес Хордан (16)
 
34' Хуанан (8)
 
3
60' Санчес Хордан (16) уходит с поля, Серда Хули (7) вышел на поле
60' Хонатан Руис Мехия (9) уходит с поля, Сольбес Хосе (3) вышел на поле
60' Карбонелл Пабло (18) уходит с поля, Мольто (19) вышел на поле
 
72' Рубио Альберто (14) уходит с поля, Лопес Рамон (11) вышел на поле
 
78' Ньигес Хонатан (6) уходит с поля, Диаките Али (22) вышел на поле
 
80' (1:1) Сольбес Хосе (3) (Лопес Рамон (11))
 
5
90+5' Прими Феррис (2)
103' Лопес Рамон (11)
106' Дауди Морад (12) уходит с поля, Антон Хавьер (17) вышел на поле
110' Лопес Рамон (11)
115' (2:1) Хуанан (8) (Диаките Али (22))
 
45' (0:1) Милитао Эдер (3) (Марсело (12))
 
58' Диас Мариано (24)
 
67' Диас Мариано (24) уходит с поля, Бензема Карим (9) вышел на поле
 
78' Одриосола Альваро (19)
 
4
91' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
98' Одриосола Альваро (19) уходит с поля, Азар Эден (7) вышел на поле
98' Иско (22) уходит с поля, Кроос Тони (8) вышел на поле
116' Лунин Андрей (13)
Голы
45’ 0:1 Милитао Эдер
ассистент Марсело
Сольбес Хосе
ассистент Лопес Рамон 		1:1 80’
Хуанан
ассистент Диаките Али 		2:1 115’
Наказания
Санчес Хордан 32’
Хуанан 34’
58’ Диас Мариано
78’ Одриосола Альваро
Прими Феррис 90+5’
Лопес Рамон 103’
Лопес Рамон 110’
116’ Лунин Андрей
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Серда Хули Санчес Хордан 60’
Сольбес Хосе Хонатан Руис Мехия 60’
Мольто Карбонелл Пабло 60’
67’ Бензема Карим Диас Мариано
Лопес Рамон Рубио Альберто 72’
Диаките Али Ньигес Хонатан 78’
91’ Асенсио Марко Винисиус Жуниор
98’ Азар Эден Одриосола Альваро
98’ Кроос Тони Иско
Антон Хавьер Дауди Морад 106’
Статистика
 5 Удары по воротам 26
3 Удары в створ 11
28 Фолы 17
4 Угловые 9
3 Офсайды 4
27% Владение мячом 73%
10 Cэйвы 1
5 Предупреждения 3
1 Удаления 0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
21 января в 21:47
Реал крут !
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
21 января в 12:01
Ну ничего страшного тяу тяу тяу
Санчо Панса
Санчо Панса ответ Smoke Buddah (раскрыть)
21 января в 11:35
Спасибо, Будда! Приятно:)
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ Санчо Панса (раскрыть)
21 января в 11:04
Поздравляю с днюшкой!) Здоровья!
FeelGood
FeelGood
21 января в 10:34
да, сенсации не получилось. третья мадридская команда предсказуемо огребает от сильного середняка.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Little Caprice (раскрыть)
21 января в 10:13
Надо чтоб Бильбао еще отвалился аххах
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
21 января в 10:12, ред.
    Егор Бобиков
    Егор Бобиков
    21 января в 10:01
    Алькояно играл с позиции силы.
    NOVA
    NOVA
    21 января в 09:57
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      21 января в 09:42
      Эх, как же так, королевичи...Печально, что это случилось в практически мой день рожденье:( Неприятный подарок преподнесли они мне, мда. Ладно, теперь в Ла Лиге и в ЛЧ нужно выступить мощно, по - реаловски!
      Garrincha58
      Garrincha58
      21 января в 09:41
      где вы видите Реал это второй состав
      Егор Бобиков
      Егор Бобиков
      21 января в 09:35
      Команда Алькояно крепкий соперник,переиграли Реал достаточно уверенно.
      Честный Зритель
      Честный Зритель
      21 января в 09:34
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin
        21 января в 09:28
        Почему не играл Эдегор? Раз такая пляска пошла и дубль вышел
        Ali barca
        Ali barca
        21 января в 08:58
        Неожиданно я в шоке я конечно рад этому не буду скрывать но эту команду первый раз слышу.За Реал стыдно конечно ладно было-бы Осасуна я бы ничего не говорил.
        ОРЛОВЕЦ
        ОРЛОВЕЦ
        21 января в 08:38
        Алькоркон....Алькойано...нельзя играть реалу в кубке с городами с арбскими названиями.
        Colchoneros
        Colchoneros
        21 января в 08:35
        Браво Алькойано!
        LOpp
        LOpp
        21 января в 08:13
        Интересная эмблема у Алькойано, на эмблему Валенсии похоже
        нечитайло
        нечитайло
        21 января в 08:07
        Так бывает
        sihafazatron
        sihafazatron
        21 января в 07:57
        Почти как шахтёр))
        Дальше кто? Аталанта и хет-трик миранчука?))
        ШМЕЛЬ-258
        ШМЕЛЬ-258
        21 января в 07:55
        Реал периодически обыгрывают все, кому не лень.
        Nischtyachok
        Nischtyachok
        21 января в 07:32
        Сила, воля, победа!
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        21 января в 06:59, ред.
        В испанском уже 75 лет есть устойчивое выражение "Tener más moral que el Alcoyano" – что-то вроде «Ты сильнее духом, чем «Алькояно».

        Испанский журналист Энрике Ортего (автор книг о «Реале», бывший главред ABC Sport) объяснил: фраза отражает боевой дух команды, который стал нарицательным в культуре. Обычно ее используют, когда хотят показать, что заведомый аутсайдер не сдается и идет до конца.

        Существует сразу несколько версий, где и как конкретно родилась эта фраза.

        По версии Ортего, дело было в 1943-м. «Алькояно» проигрывал матч за повышение «Эспаньолу» (1:7), и судья закончил избиение на несколько минут раньше – не видел смысла доигрывать. Игроки «Алькояно» рванули к рефери и потребовали добавить несправедливо отобранное время – якобы верили в камбэк.

        Вторая версия очень похожа на первую, отличается только место и дата. В 1948-м команда проиграла «Кастельону» в Кубке (0:3) – но в конце матча тоже требовала от судьи добавить побольше, чтобы успеть отыграться.

        Браво "Алькояно"!!!!!

        Реал же....
        Если команда в гостях обыгрывает Барселону но уступает команде 3-й Лиги - значит таковы приоритеты....у каждого свой путь...
        Legend 6
        Legend 6 ответ Little Caprice (раскрыть)
        21 января в 06:57
          ybesfq56q566
          ybesfq56q566 ответ ksepylo_7070 (комментарий удален) (раскрыть)
          21 января в 06:55
          ...
          Не мешки ворочать
          ABir
          ABir
          21 января в 05:53
          Или им не нужен был этот кубок, или не дооценили соперника
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          21 января в 05:11
          Какой позор!!! То что происходит с Реалом, после ухода Роналду, подтверждает, что самую большую роль в тех больших победах, играл именно Роналду!!! До недавнего времени я не признавал Криштиану лучшим в истории, но теперь я передумал, и считаю его самым лучшим в истории футбола!!! Если б не травмы, то конечно бразилец Роналдо вне конкуренции!!! Зидан вообще ничего не может. С победой Алькойано!!! Хорошо, что вы опозорили наш клуб. Надеюсь, что теперь хотя бы сделают что-нибудь с этими некчемными стариками! Я конечно благодарен всем за их вклад в победы и развитие мадридского Реала. Но надо уметь уходить в своё время!
          Остапчук 67
          Остапчук 67
          21 января в 04:49
          Интересно, что дальше?
          Little Caprice
          Little Caprice
          21 января в 04:46
          Оба мадриских клуба синхронно вышли из кубка, чтобы Барселоне в этом сезоне хоть что-то обломилось.
          Против ЦСКА
          Против ЦСКА
          21 января в 04:42
          Это просто жесть.
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100