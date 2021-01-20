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2 : 1
завершен в доп. время
20 января 2021, 23:00
среда
Стартовый состав
Средний возраст: 29.2 - 25.4
Средний рост: 180.5 - 180.1
Легионеров: 1 - 6
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Серия побед: 2 - 0
|45’
|0:1
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Милитао Эдер
ассистент Марсело
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Сольбес Хосе
ассистент Лопес Рамон
|1:1
|80’
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Хуанан
ассистент Диаките Али
|2:1
|115’
|Санчес Хордан
|32’
|Хуанан
|34’
|58’
|Диас Мариано
|78’
|Одриосола Альваро
|Прими Феррис
|90+5’
|Лопес Рамон
|103’
|Лопес Рамон
|110’
|116’
|Лунин Андрей
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Серда Хули
|Санчес Хордан
|60’
|Сольбес Хосе
|Хонатан Руис Мехия
|60’
|Мольто
|Карбонелл Пабло
|60’
|67’
|Бензема Карим
|Диас Мариано
|Лопес Рамон
|Рубио Альберто
|72’
|Диаките Али
|Ньигес Хонатан
|78’
|91’
|Асенсио Марко
|Винисиус Жуниор
|98’
|Азар Эден
|Одриосола Альваро
|98’
|Кроос Тони
|Иско
|Антон Хавьер
|Дауди Морад
|106’
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|5
|Удары по воротам
|26
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|3
|Удары в створ
|11
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|28
|Фолы
|17
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|4
|Угловые
|9
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|3
|Офсайды
|4
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|27%
|Владение мячом
|73%
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|10
|Cэйвы
|1
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|5
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Дальше кто? Аталанта и хет-трик миранчука?))
Дальше кто? Аталанта и хет-трик миранчука?))
Испанский журналист Энрике Ортего (автор книг о «Реале», бывший главред ABC Sport) объяснил: фраза отражает боевой дух команды, который стал нарицательным в культуре. Обычно ее используют, когда хотят показать, что заведомый аутсайдер не сдается и идет до конца.
Существует сразу несколько версий, где и как конкретно родилась эта фраза.
По версии Ортего, дело было в 1943-м. «Алькояно» проигрывал матч за повышение «Эспаньолу» (1:7), и судья закончил избиение на несколько минут раньше – не видел смысла доигрывать. Игроки «Алькояно» рванули к рефери и потребовали добавить несправедливо отобранное время – якобы верили в камбэк.
Вторая версия очень похожа на первую, отличается только место и дата. В 1948-м команда проиграла «Кастельону» в Кубке (0:3) – но в конце матча тоже требовала от судьи добавить побольше, чтобы успеть отыграться.
Браво "Алькояно"!!!!!
Реал же....
Если команда в гостях обыгрывает Барселону но уступает команде 3-й Лиги - значит таковы приоритеты....у каждого свой путь...
Испанский журналист Энрике Ортего (автор книг о «Реале», бывший главред ABC Sport) объяснил: фраза отражает боевой дух команды, который стал нарицательным в культуре. Обычно ее используют, когда хотят показать, что заведомый аутсайдер не сдается и идет до конца.
Существует сразу несколько версий, где и как конкретно родилась эта фраза.
По версии Ортего, дело было в 1943-м. «Алькояно» проигрывал матч за повышение «Эспаньолу» (1:7), и судья закончил избиение на несколько минут раньше – не видел смысла доигрывать. Игроки «Алькояно» рванули к рефери и потребовали добавить несправедливо отобранное время – якобы верили в камбэк.
Вторая версия очень похожа на первую, отличается только место и дата. В 1948-м команда проиграла «Кастельону» в Кубке (0:3) – но в конце матча тоже требовала от судьи добавить побольше, чтобы успеть отыграться.
Браво "Алькояно"!!!!!
Реал же....
Если команда в гостях обыгрывает Барселону но уступает команде 3-й Лиги - значит таковы приоритеты....у каждого свой путь...
Не мешки ворочать
Не мешки ворочать