В 13 Лунин Андрей Голов пропущено: 2 Выносы: 4 Спасений: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 120

З 32 Виктор Чуст Фолов заработано: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 99 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 120

З 12 Марсело Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 101 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 120

З 3 Милитао Эдер Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Выносы: 4 Пасы: 108 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 120

З 19 Одриосола Альваро Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 98

П 15 Вальверде Федерико Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 82 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 120

Н 17 Васкес Лукас Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 11 Точные навесы: 5 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 120

П 22 Иско Фолов заработано: 7 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 96 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 98

П 14 Каземиро Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 107 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 120

Н 20 Винисиус Жуниор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 3 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

Н 24 Диас Мариано Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 67

Запасные игроки

В 26 Альтубе Диего

В 1 Куртуа Тибо

З 23 Менди Ферлан

П 31 Бланко Антонио

П 8 Кроос Тони Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 22

Н 7 Азар Эден Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 22

Н 11 Асенсио Марко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 30