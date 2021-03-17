В 13 Бадиа Эдгар Голов пропущено: 2 Спасений: 6 Пасы: 26 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 5 Верду Гонсало Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 36 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

З 12 Кальво Дани Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 18 Паласиос Элибелтон Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 24 Санчес Хосема Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 77

П 14 Гути Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 84

П 4 Марконе Иван Хосе Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 17 Фернандес Хосан Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 69

П 16 Фидель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 77

Н 9 Бойе Лукас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

Н 21 Каррильо Гуидо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 69

Запасные игроки

В 45 Андреу Льюис

В 1 Газзанига Пауло

З 2 Гонсалес Диего

З 25 Мохика Хоан Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 13

З 23 Чифуэнтес Анхель Мигель

П 15 Луисми

П 6 М'Фулу Оменуке

П 20 Пьятти Пабло Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 13

П 8 Родригес Виктор Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 10

Н 11 Моренте Тете Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 21