|
2 : 0
завершен
17 марта 2021, 21:00
среда
|
Стадион Рамон Санчес Писхуан
|
Эн-Несери Юссеф
ассистент Сусо
|1:0
|43’
|
Васкес Франко
ассистент Торрес Оливер
|2:0
|89’
|Гомес Серхи
|10’
|Оскар
|39’
|78’
|Мохика Хоан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Эль-Хаддади Мунир
|Оскар
|62’
|69’
|Моренте Тете
|Каррильо Гуидо
|69’
|Пере Милья
|Фернандес Хосан
|77’
|Пьятти Пабло
|Фидель
|77’
|Мохика Хоан
|Санчес Хосема
|Рекик Карим
|Сусо
|78’
|84’
|Родригес Виктор
|Гути
|Васкес Франко
|Эль-Хаддади Мунир
|87’
|Де Йонг Люк
|Эн-Несери Юссеф
|87’
|Гомес Алехандро
|Акунья Маркос
|88’
|
|13
|Удары по воротам
|11
|
|
|8
|Удары в створ
|5
|
|
|9
|Фолы
|8
|
|
|4
|Угловые
|1
|
|
|66%
|Владение мячом
|34%
|
|
|5
|Cэйвы
|6
|
|
|2
|Предупреждения
|1
|