|Саутгемптон
|1:0
|Арсенал
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1 : 0
завершен
23 января 2021, 15:15
суббота
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Стадион Сент-Мэри
|Габриэль
|1:0(А)
|24’
|Стефенс Джек
|56’
|Бертранд Райан
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|58’
|Партей Томас
|Эль-Нени Мохамед
|58’
|Сака Бакайо
|Мартинелли Габриэл
|72’
|Ляказетт Александр
|Бельерин Эктор
|Нлундулу Дэн
|Че Адамс
|78’
|Лонг Шейн
|Ингс Дэнни
|85’
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|11
|Удары по воротам
|11
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|2
|Удары в створ
|2
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|9
|Фолы
|7
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|7
|Угловые
|5
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|3
|Офсайды
|5
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|2
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|0
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Есть команды посильнее Астон Виллы, только они не могут обыграть Ливерпуль с более крупным счётом.
Есть команды посильнее Астон Виллы, только они не могут обыграть Ливерпуль с более крупным счётом.
Соареш непонятно что делает на левом фланге, это вообще не его. Нужно Найлза или Сака выпускать.
Соареш непонятно что делает на левом фланге, это вообще не его. Нужно Найлза или Сака выпускать.