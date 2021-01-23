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Саутгемптон - Арсенал
Брайтон энд Хоув Альбион - Блэкпул
Шеффилд Юнайтед - Плимут Аргайл
Вест Хэм - Донкастер Роверс
Суонси Сити - Ноттингем Форест
Барнсли - Норвич Сити
Миллуолл - Бристоль Сити
Челтенхэм - Манчестер Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон против Арсенал

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56' Стефенс Джек (5)
 
78' Че Адамс (10) уходит с поля, Нлундулу Дэн (40) вышел на поле
 
83' Бертранд Райан (3)
 
85' Ингс Дэнни (9) уходит с поля, Лонг Шейн (7) вышел на поле
 
24' (1:0) Автогол Габриэль (6)
 
2
58' Эль-Нени Мохамед (25) уходит с поля, Партей Томас (18) вышел на поле
58' Мартинелли Габриэл (35) уходит с поля, Сака Бакайо (7) вышел на поле
 
72' Бельерин Эктор (2) уходит с поля, Ляказетт Александр (9) вышел на поле
Голы
Габриэль 1:0(А) 24’
Наказания
Стефенс Джек 56’
Бертранд Райан 83’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
58’ Партей Томас Эль-Нени Мохамед
58’ Сака Бакайо Мартинелли Габриэл
72’ Ляказетт Александр Бельерин Эктор
Нлундулу Дэн Че Адамс 78’
Лонг Шейн Ингс Дэнни 85’
Статистика
 11 Удары по воротам 11
2 Удары в створ 2
9 Фолы 7
7 Угловые 5
3 Офсайды 5
38% Владение мячом 62%
2 Cэйвы 2
2 Предупреждения 0
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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 19:34
жалко команду
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ youtomee (раскрыть)
23 января в 21:07
На счёт Тоттенхема согласен, лондонские дерби, все будет зависеть от жеребьевки.
youtomee
youtomee ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
23 января в 20:56
я не говорю, что это приоритетная цель на сезон для них, но тот же Моуриньо брал ЛЕ с МЮ если не ошибаюсь, может и с Тоттенхемом взять, а вот нужен или не нужен им этот трофей это будет виднее дальше, смотря как будет складываться ситуация в АПЛ, тоже самое касается и всех остальных и не только английских команд, они может не выкладываются на 100% на первых порах, но когда уже доходишь до 1/4, то чего бы и не побороться
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ youtomee (раскрыть)
23 января в 20:42, ред.
Тем более Арсенал в АПЛ обыграл МЮ и Челси, значит прогресс есть.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ youtomee (раскрыть)
23 января в 20:40
Английским командам не нужен такой трофей, они все силы отдадут на попадание в топ 4 национального первенства, Рома слабее стала, Аякс в последнее время сливается.
youtomee
youtomee ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
23 января в 20:35
ну Арсенал проигрывал там Атлетико Мадрид, потом Челси, нужна же им была Лига Европы, в этом сезоне тоже кому-нибудь пригодится, там помимо Арсенала еще 3 английских команды, потом Милан, Рома, Наполи, да тот же Аякс еще - что ему мешает побороться, это еще если Асенал Бенфику пройдет...
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
23 января в 20:22, ред.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ youtomee (раскрыть)
    23 января в 20:18
    Кому нужна эта Лига Европы? Наполи поборется если в Серии А дела пойдут на спад. На прошлый сезон не обращай внимание, команда была не на ходу.
    fanliverpoolfan23
    fanliverpoolfan23 ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    23 января в 19:47
    В ле есть команды по сильнее саутгемптона
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    23 января в 19:15
    А что на это скажет иксперт Шавка ?
    На своей волне
    На своей волне
    23 января в 19:08
    НЕ важно это.
    youtomee
    youtomee ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    23 января в 19:04
    в смысле нет конкурентов? да там половина команд могут спокойно ушатать Арсенал
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    23 января в 18:49
    Вот вам и Артета, мастер кубковых встречь.
    DXTK
    DXTK
    23 января в 18:47
    просто повезло.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
    23 января в 18:10
    Самое главное - Арсеналу надо выиграть ЛЕ, в этом сезоне конкурентов нет.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ mphuZ (раскрыть)
    23 января в 17:28
    подожди немного....осталось еще из ле вылететь, вот тогда уже точно будет провален
    ermak6848
    ermak6848
    23 января в 17:24
    это вам не шапками закидать - слабых команд в Англии нет
    Timeless
    Timeless
    23 января в 17:22
    Святых с победой и продолжением участия в КА
    Liver1892
    Liver1892
    23 января в 17:17
    тоска, жаль команду, золотые времена, которые были с пуховиком — не скоро наступят.
    Тристан
    Тристан
    23 января в 17:17
    Есть в этом вылете большой плюс - теперь Арсеналу не нужна глубина состава и можно со спокойной совестью избавляться от балласта. Интересно только кого Артета посчитает балластом. тренер он никудышный, а значит велика вероятность оставления Виллиана, Беллерина, Джаки и пр.днарей. Жаль.
    A.S.A
    A.S.A
    23 января в 17:14
    Надеюсь в игре АПЛ отыграются
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    23 января в 17:11
    Ой стыдоба....
    mphuZ
    mphuZ
    23 января в 17:09
    Вот теперь сезон полностью провален.
    Варвар7
    Варвар7
    23 января в 17:09
    Какие же бестолковые игроки Арсенала!
    mphuZ
    mphuZ
    23 января в 16:06
    Опять без креатива в середине. Полузащита создаёт опасные моменты только у своих ворот, что и привело к голу.

    Соареш непонятно что делает на левом фланге, это вообще не его. Нужно Найлза или Сака выпускать.
    Владимир Потапов
    Владимир Потапов
    22 января в 20:07
    вперед за южан
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