ПСЖ хочет подписать пожизненный контракт с Луисом Энрике

22 декабря 2025, 16:49

Руководство французского клуба «Пари Сен-Жермен» хочет заключить пожизненный контракт с главным тренером команды Луисом Энрике. Об этом сообщает газета AS.

Нынешнее соглашение с испанским специалистом действует до 30 июня 2027 года.

Энрике 55 лет. Под его руководством ПСЖ по два раза стал чемпионом Франции, победителем кубка и суперкубка страны, по разу — Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. Ранее Энрике тренировал сборную Испании, итальянскую «Рому», испанские "Сельту и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Sergo81
Sergo81 ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 21:49
В основном, да. Но есть исключения, шпалыч в Локо 23года суммарно. Фергюсон в МЮ 27 лет.
Salo 37
Salo 37 ответ Salo 37 (раскрыть)
вчера в 19:23
Надо было - Мудрика
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:48
Натуральным продуктом.
Salo 37
Salo 37 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:25
Глупость - то Хвичу подписать.
y-ago
y-ago
вчера в 17:14, ред.
«Пожизненный контракт» для тренера ПСЖ — это красивая, но пустая декларация. В футболе, где увольняют после нескольких неудачных месяцев, разговоры о вечности выглядят наивно или лицемерно. Никакой реальной ценности такой договор не несёт — при первом серьёзном кризисе его разорвут так же быстро, как любой обычный контракт. На счет неустойки - да будут платить. Обычно - оклад до конца указанного срока. :))) Или по договоренности - интересно, сколько Луис себе жизни отмерил?
Sergo81
Sergo81 ответ Конь в лаптях и с клюшкой (раскрыть)
вчера в 15:54
Юридически это называется бессрочный договор( неопределённый срок). Это довольно распространённый трудовой договор. В других сферах деятельности.
Sergo81
Sergo81 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:42
Значит надо включить в пожизненный контракт пункт с мягким диваном прямо на сз( в силу возраста), и рядом поставить корзинку для грибов и удочку ))
Варвар7
Варвар7 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 15:15
Получать , то он будет, он и так получает, но на рыбалку или за грибами лишний раз хрен сходит ... на диванке вволю не полежит - надо будет идти парижан тренировать...)))
Sergo81
Sergo81 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:05
Более толковый, на ваш взгляд, тренер эмери тоже работал с псж. Посмотрите его результаты работы. Там были Мбаппе, Неймар, ди Мария Силва, дракслер, ибра, вератти … если кратко, то эмери около топ тренер, но не умеет работать с топ игроками. Частично сам это признавал. Энрике лч брал уже дважды и возьмёт скорее всего ещё. Через год, два, или в этом, не так важно. Думаю компани с Баварией самый реальный претендент на победу в лч. Хороший ход набирают.
Sergo81
Sergo81 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:38
Почему это? Есть понятие работающий пенсионер. Так что в любом случаи будет получать))
всё продинамил
всё продинамил ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:05
Да, жестко у них... Пенсионный возраст повысили до посмертного... А мы тут еще жалуемся...
Варвар7
Варвар7
вчера в 00:13
Эх не видать тебе пенсии Луис , как своих ушей...)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 00:03, ред.
Можно конечно и пожизненно, почему бы и нет? Лигу 1 они и так выигрывают конкурентов нету, Вообще не вижу заслуги Энрике в победе лч , Да на фоне спадов других команд ПСЖ выглядил монстром, кто скем играл ПСЖ в плове? Ливерпуль слот, лотерея им повезло, дальше кто? Разгромили Интер в финале это было и так ясно что Индзаги не тянет в лч, более толковый тренер его возил например Эмери с Астон виллой. Вряд ли Энрике еше раз выстрелит в лч.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
22 декабря в 23:32
... а мне то это зачем, ни хай тебе шлёт челобитную?!
VeniaminS
VeniaminS
22 декабря в 22:48
Это очень крутой контракт !
25процентный клоун
25процентный клоун
22 декабря в 22:23
Лучше с Хвичей продлить лет на десять
Comentarios
Comentarios
22 декабря в 22:17
Нашли друг друга
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
22 декабря в 20:19
Посмотрим посмотрим.))) Как по мне- глупость редкая, но им видней.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 20:17
Будут продолжать платить пенсию, заслужил)
AlanW 1
AlanW 1
22 декабря в 19:58
Если ПСЖ вдруг захочет расторгнуть контракт и чтобы не платить неустойку то дешевле будет нанять киллера?
Или они хотят в контракт пункт отступных в пару миллиардов впихнуть и ждать предложение из Саудовской Аравии?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
22 декабря в 19:55
Уважаемый в моем понимании это тот, который в первую очередь других уважает, а не демонстрирует снобизм и свою значимость и превосходство.. Я так себе представляю уважаемых людей, а не иначе. Спасибо за ответ и внимание.
g3jz3m8m3b4s
g3jz3m8m3b4s
22 декабря в 18:57
Глупое решение от парижан, да и Энрике кажется такое ни к чему
Alex_67
Alex_67
22 декабря в 18:53
Видимо речь идёт о готовности обеспечить пожизненное содержание человека, который вписал золотыми буквами название клуба в книгу истории футбола. Я так понимаю... И это не блажь, а действие, способное улучшить имидж клуба. Заодно гарантия, что Энрике не будет работать на конкурентов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
22 декабря в 18:49
ПСЖ было мало игры с Мбаппе?
Конь в лаптях и с клюшкой
Конь в лаптях и с клюшкой
22 декабря в 18:47
Чушь какая-то, это юридически невозможно.
Agamaga005
Agamaga005
22 декабря в 17:56
Два пожизненных! Как в США.
112910415
112910415
22 декабря в 17:43
нельзя такого делать ... никогда и ни с кем !
sv_1969
sv_1969
22 декабря в 17:36
Энрике и пожизненный контракт)))
sv_1969
sv_1969
22 декабря в 17:33
Самое тупое что можно сделать это подписать пожизненный контракт! Будь ты хоть семь пядей во лбу , но имея такой контракт на руках ты будешь внутренне расслабляться ! Да и надоесть может на одном месте!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 17:26
....по времени как то не совпало и не прочитал...!
