ПСЖ хочет подписать пожизненный контракт с Луисом Энрике

22 декабря 2025, 16:49

Руководство французского клуба «Пари Сен-Жермен» хочет заключить пожизненный контракт с главным тренером команды . Об этом сообщает газета AS.

Нынешнее соглашение с испанским специалистом действует до 30 июня 2027 года.