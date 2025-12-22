ПСЖ хочет подписать пожизненный контракт с Луисом Энрике

Руководство французского клуба «Пари Сен-Жермен» хочет заключить пожизненный контракт с главным тренером команды Луисом Энрике. Об этом сообщает газета AS.
Нынешнее соглашение с испанским специалистом действует до 30 июня 2027 года.
Энрике 55 лет. Под его руководством ПСЖ по два раза стал чемпионом Франции, победителем кубка и суперкубка страны, по разу — Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. Ранее Энрике тренировал сборную Испании, итальянскую «Рому», испанские "Сельту и «Барселону», с которой дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Или они хотят в контракт пункт отступных в пару миллиардов впихнуть и ждать предложение из Саудовской Аравии?
