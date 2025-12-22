Батраков предположил, когда сможет перебраться в европейский клуб

1766391382

22 декабря 2025, 11:16

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» не загадывает срок, в который он сможет перебраться в команду из Европы. Об этом Батраков рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Я просто стараюсь не забивать этим голову, — сказал Батраков. — Все так говорят, как будто я уже в Европе. Но никто не знает, где я буду через полгода. Даже я сам. Говорят о » ПСЖ «, „Монако“, „Интере“ или „Барселоне“, а на самом деле до этого еще далеко».

Батракову 20 лет, за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.