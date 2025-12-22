Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Батраков предположил, когда сможет перебраться в европейский клуб

22 декабря 2025, 11:16

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Батраков не загадывает срок, в который он сможет перебраться в команду из Европы. Об этом Батраков рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Я просто стараюсь не забивать этим голову, — сказал Батраков. — Все так говорят, как будто я уже в Европе. Но никто не знает, где я буду через полгода. Даже я сам. Говорят о »ПСЖ«, „Монако“, „Интере“ или „Барселоне“, а на самом деле до этого еще далеко».

Батракову 20 лет, за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.

Подписывайся в ВК
Все новости
Зырянов рассказал, что у «Зенита» уже есть кандидаты для приобретения
19 декабря
ЦСКА не ведет переговоры с «Пари НН» о переходе Боселли
17 декабря
Агент Сауся допустил уход футболиста из «Балтики» этой зимой
17 декабря
Слухи«Ботафого» должен «Зениту» около €3 млн за трансфер Артура — портал
16 декабря
Кисляк оценил слухи о возможном трансфере зимой
15 декабря
Слухи«Флуминенсе» хочет купить защитника «Зенита» Нино
13 декабря
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
22 декабря в 18:04
Будут нормальные запросы тогда и надо будет думать. А сейчас надо играть и желательно не снижать достигнутого уровня.
lazzioll
lazzioll
22 декабря в 15:38
пока думаю сто процентов возьмут в Локомотив София или Локо Пловдив. ты еще ничего не показал ни на каком уровне, какие Реалы и ПСЖ?????
lotsman
lotsman
22 декабря в 15:38
В Европу он сможет перебраться только тогда, когда его туда позовут. И нечего тут загадывать.
sv_1969
sv_1969
22 декабря в 14:04
Из всех 4 клубов названных Алексеем могу представить его только в Монако! Это на данный момент
Варвар7
Варвар7
22 декабря в 12:44
"Я просто стараюсь не забивать этим голову" - Правильно Лёха "отбрил" репортёра...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 