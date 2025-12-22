Газзаев прокомментировал сообщения о работе в «Динамо»

Информация о возможной работе в московском футбольном клубе «Динамо» еще не подтверждена. Об этом рассказал бывший главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев.
17 ноября главный тренер сборной России Карпин объявил об уходе с аналогичного поста в «Динамо». Временно исполняющим обязанности наставника команды был назначен Ролан Гусев.
"Точную информацию можете узнать у руководства московского футбольного клуба «Динамо», — сказал Газзаев.
Газзаеву 71 год. Он работал в том числе главным тренером «Динамо» в 1991-1993 и 1999-2001 годах, приводил команду к бронзовым медалям чемпионата России (1992).
В первой части Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 21 очко в 18 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице.
Если, правда, он придёт в Динамо - Гусеву трындец.
