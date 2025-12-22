Top.Mail.Ru
Газзаев прокомментировал сообщения о работе в «Динамо»

22 декабря 2025, 16:39

Информация о возможной работе в московском футбольном клубе «Динамо» еще не подтверждена. Об этом рассказал бывший главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев.

17 ноября главный тренер сборной России Карпин объявил об уходе с аналогичного поста в «Динамо». Временно исполняющим обязанности наставника команды был назначен Ролан Гусев.

"Точную информацию можете узнать у руководства московского футбольного клуба «Динамо», — сказал Газзаев.

Газзаеву 71 год. Он работал в том числе главным тренером «Динамо» в 1991-1993 и 1999-2001 годах, приводил команду к бронзовым медалям чемпионата России (1992).

В первой части Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 21 очко в 18 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:22
Он уже не тренер.
b6s5vhx3mp6q
b6s5vhx3mp6q
22 декабря в 23:11
Не верю что он справится,он уже разучился на бюджете
ABir
ABir
22 декабря в 22:24
Может его не тренером, а советником зовут.
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
22 декабря в 20:22
...ну выпустить,слава Богу не впустить...!!!
баск
баск
22 декабря в 19:33
Вот за что я не люблю предсезонки-межсезонки- пока они длятся и нет официального футбола, по инфополю радостно шарохается всякая дичь.. ))
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
22 декабря в 19:30
Не уверен, что научит, потому что давно превратился в клерка.
Vilar
Vilar
22 декабря в 18:41
А как же в Думе, без него. Ведь, всё на нём.
Если, правда, он придёт в Динамо - Гусеву трындец.
CCCP1922
CCCP1922
22 декабря в 18:22
Заёрзал Газзаев... Деньги чует .. Руководители Динамо, одумайтесь! Вы что, готовы "выпустить козла в огород"?
Bad Listener
Bad Listener
22 декабря в 18:18, ред.
Заполучить тренера старой закалки сейчас для любого клуба может стать выигрышной партией, он этих детишек научит возможно уму разу и дисциплине, другое дело что человек уже сильно в возрасте и готов ли он к такой работе чисто физически?
Гость
