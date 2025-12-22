Виктор Гусев назвал российских футболистов, которые могут заиграть в Европе

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков и полузащитник столичного ЦСКА Матвей Кисляк способны заиграть в Европе. Такое мнение в интервью высказал спортивный комментатор Виктор Гусев.
«Сейчас очень хорошее поколение появилось — Алексей Батраков, Матвей Кисляк, — сказал Гусев. — Когда мне дали список кандидатов на премию для молодых футболистов „Первая пятерка“, подумал, что такого не было ни разу, чтобы я очень хорошо знал каждого из них».
«Батраков вообще совершенно сумасшедший. Про Батракова — приезжают легионеры из разных клубов и говорят: „Батраков заиграл бы в любом европейском клубе, поверьте мне“. Очень жалко, что пока у этого поколения нет серьезных международных матчей. Они теряют время, и время теряет их», — добавил он.
Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», за основную команду выступает с 2024 года. В нынешнем сезоне Батраков провел 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.
Кисляку 20 лет, выступает за основную команду ЦСКА с января 2024 года. В нынешнем сезоне Кисляк провел за клуб 27 матчей в различных турнирах, забив 5 мячей и отдав 5 голевых передач.
Кисляк — другой тип, но не менее важный. Очень умный, рабочий, с правильным выбором позиции. Это тот случай, когда игрок делает команду сильнее, даже если не всегда на виду. Такие футболисты в Европе ценятся не меньше, чем яркие атакующие. Если он продолжит развиваться, то спокойно может уехать в крепкий середняк топ-лиги и там вырасти ещё сильнее.
