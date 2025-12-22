Top.Mail.Ru
Виктор Гусев назвал российских футболистов, которые могут заиграть в Европе

22 декабря 2025, 15:00

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков и полузащитник столичного ЦСКА Матвей Кисляк способны заиграть в Европе. Такое мнение в интервью высказал спортивный комментатор Виктор Гусев.

«Сейчас очень хорошее поколение появилось — Алексей Батраков, Матвей Кисляк, — сказал Гусев. — Когда мне дали список кандидатов на премию для молодых футболистов „Первая пятерка“, подумал, что такого не было ни разу, чтобы я очень хорошо знал каждого из них».

«Батраков вообще совершенно сумасшедший. Про Батракова — приезжают легионеры из разных клубов и говорят: „Батраков заиграл бы в любом европейском клубе, поверьте мне“. Очень жалко, что пока у этого поколения нет серьезных международных матчей. Они теряют время, и время теряет их», — добавил он.

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», за основную команду выступает с 2024 года. В нынешнем сезоне Батраков провел 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.

Кисляку 20 лет, выступает за основную команду ЦСКА с января 2024 года. В нынешнем сезоне Кисляк провел за клуб 27 матчей в различных турнирах, забив 5 мячей и отдав 5 голевых передач.

Шуня771
Шуня771
22 декабря в 21:42
Гусева так много стало....)
Capral
Capral
22 декабря в 16:54
Опять запах свежего печатного набора в эфире...
Rupertt
Rupertt
22 декабря в 15:24
Батраков вообще выглядит как игрок другого уровня для российского чемпионата. У него есть главное — смелость и футбольная наглость. Он не прячется, не боится брать игру на себя, обостряет, бьёт, отдает. Таких у нас всегда не хватало. Когда эксперты и даже легионеры говорят, что он заиграл бы в Европе — это не комплимент, а констатация: у него есть техника, мышление и характер. Главное, чтобы не «засиделся» здесь лет до 26, как это часто бывает.

Кисляк — другой тип, но не менее важный. Очень умный, рабочий, с правильным выбором позиции. Это тот случай, когда игрок делает команду сильнее, даже если не всегда на виду. Такие футболисты в Европе ценятся не меньше, чем яркие атакующие. Если он продолжит развиваться, то спокойно может уехать в крепкий середняк топ-лиги и там вырасти ещё сильнее.
