Виктор Гусев назвал российских футболистов, которые могут заиграть в Европе

1766404824

22 декабря 2025, 15:00

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков и полузащитник столичного ЦСКА Матвей Кисляк способны заиграть в Европе. Такое мнение в интервью высказал спортивный комментатор .

«Сейчас очень хорошее поколение появилось — Алексей Батраков, Матвей Кисляк, — сказал Гусев. — Когда мне дали список кандидатов на премию для молодых футболистов „Первая пятерка“, подумал, что такого не было ни разу, чтобы я очень хорошо знал каждого из них».

«Батраков вообще совершенно сумасшедший. Про Батракова — приезжают легионеры из разных клубов и говорят: „Батраков заиграл бы в любом европейском клубе, поверьте мне“. Очень жалко, что пока у этого поколения нет серьезных международных матчей. Они теряют время, и время теряет их», — добавил он.

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», за основную команду выступает с 2024 года. В нынешнем сезоне Батраков провел 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.