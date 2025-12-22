Газзаев может получить работу в «Динамо»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев может приступить к работе в «Динамо». Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 71-летний бывший депутат Госдумы и легендарный динамовец имеет шансы вернуться в клуб, где в качестве игрока становился обладателем кубка СССР и лучшим бомбардиром кубка обладателей кубков УЕФА сезона 1984/85 годов (5 голов) — а в роли наставника приводил бело-голубых к бронзовым медалям чемпионата России в 1992-м.
Возвращение возможно не на пост тренера, а в должности одного из руководителей: генерального директора или председателя совета директоров. Кандидатуру Газзаева предлагают со стороны консультативного совета «Динамо».
И как игрок он был единоличник. Водился обыгрывал и часто вместо того чтоб поделиться мячем он его терял.
Еще и заводной был.
И хотя и пели ребята "За Сашу Мальцева, Газзаева Валеру мы грянем громкое Ура Ура Ура!" те же ребята потом кричали "Газзаев - пес!"
Потому что в первом случае его перепиарили и сравнили с Легендой, а осознали что он есть такое на самом деле, только много лет спустя.
Если на должность одного из руководителей? Не знаю, Газзаев давно не при делах футбольных, а сказать, что он, в прошлом незаурядный дриблер, также и администратор качественный не могу, потому что информации не имею... Расценивать Валеру как преданного болельщика Динамо не буду, он давно уже про клуб не вспоминает, он уже больше армеец, поэтому, что с ним, что без него- одинаково.
Ну, единственное, что, присутствие Газзаева в Динамо, всё таки, как-то, где-то будет напоминать мне, про то, еще советское Динамо и про победу в кубке СССР-1984... Вобщем, не мне решать, но если Валера окажется в Динамо- определенную грустику мне навеет...
Газзаев — жесткий, прямой, может кому-то не понравится, но иногда именно такого человека и не хватает, чтобы навести порядок. Он не будет молчать, не будет улыбаться ради прессы и уж точно не станет терпеть безразличие к результату.
