Газзаев может получить работу в «Динамо»

1766405952

22 декабря 2025, 15:19

Бывший тренер ЦСКА может приступить к работе в «Динамо». Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 71-летний бывший депутат Госдумы и легендарный динамовец имеет шансы вернуться в клуб, где в качестве игрока становился обладателем кубка СССР и лучшим бомбардиром кубка обладателей кубков УЕФА сезона 1984/85 годов (5 голов) — а в роли наставника приводил бело-голубых к бронзовым медалям чемпионата России в 1992-м.

Возвращение возможно не на пост тренера, а в должности одного из руководителей: генерального директора или председателя совета директоров. Кандидатуру Газзаева предлагают со стороны консультативного совета «Динамо».