Газзаев может получить работу в «Динамо»

22 декабря 2025, 15:19

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев может приступить к работе в «Динамо». Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 71-летний бывший депутат Госдумы и легендарный динамовец имеет шансы вернуться в клуб, где в качестве игрока становился обладателем кубка СССР и лучшим бомбардиром кубка обладателей кубков УЕФА сезона 1984/85 годов (5 голов) — а в роли наставника приводил бело-голубых к бронзовым медалям чемпионата России в 1992-м.

Возвращение возможно не на пост тренера, а в должности одного из руководителей: генерального директора или председателя совета директоров. Кандидатуру Газзаева предлагают со стороны консультативного совета «Динамо».

Lobo77
Lobo77
вчера в 21:41, ред.
Два раза Пес становился чемпионом сбежав из Динамо и зацепив с собой треть стартового состава из команды. С Аланией и с ЦСКА так было.
И как игрок он был единоличник. Водился обыгрывал и часто вместо того чтоб поделиться мячем он его терял.
Еще и заводной был.
И хотя и пели ребята "За Сашу Мальцева, Газзаева Валеру мы грянем громкое Ура Ура Ура!" те же ребята потом кричали "Газзаев - пес!"
Потому что в первом случае его перепиарили и сравнили с Легендой, а осознали что он есть такое на самом деле, только много лет спустя.
альсато
альсато
вчера в 14:17
даже себе представить не могу...когда человека в 71-он приглашают на работу)))))
112910415
112910415
вчера в 05:31
лучше воздержаться
chromage
chromage
22 декабря в 21:51
Наверное таким образом к последующему назначению могут готовить. Пока дела не очень у динамо.
lazzioll
lazzioll
22 декабря в 21:37
так и не сбрил усы в честь победы в Кубке УЕФА. лгунишка))
Сп62
Сп62
22 декабря в 17:58
Соглашусь с теми, кто считает, что чиновник депутат и чиновник руководитель клуба, это разные компетенции. Лет десят назад Газзаев возможно был бы полезен, как руководитель Динамо. Сегодня я в него не верю.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
22 декабря в 17:16
Да да, всё верно, это я спутал с кубком Динамо в 1995.
Извини, дорогой, ошибся.
shur
shur ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
22 декабря в 17:14
...как же так,Минхерц! Я же смотрел игру!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 17:07
...но золото 1995 никто не отменял!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 17:05
...светлая, благодарная память!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
22 декабря в 17:03
Если как тренер, то скорей армеец. Но как игрок- однозначо, динамовец.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 17:01
...может скорей алановец...!!!
VeniaminS
VeniaminS
22 декабря в 16:52
Решил что ли тряхнуть стороной.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
22 декабря в 16:52
Верить этому источнику Карпову это себя не уважать. Он даже не знает, что Газзаев не бывший депутат, а настоящий. Из Думы не уходил. Но от футбола он давно отошёл и звать его в Динамо не лучшая идея.
CCCP1922
CCCP1922
22 декабря в 16:22
Этого человека нельзя допускать к деньгам. Однажды он руководил клубом.. Это закончилось печально, для Алании.
Capral
Capral
22 декабря в 16:21
Понятие легендарный, в данном вопросе не подходит никаким местом. Легендарной была команда Триуфатор-1945 по Британии. Легендарныe Л.И.Яшин, В.Маслов и многие другие динамовские Легенды-60х. Газзаев, в бытность свою игрока был технарь, еще тот, но легендой никогда не был. Дремучий был игрок, не социальный, хотя повторюсь- дриблинг имел потрясный.

Если на должность одного из руководителей? Не знаю, Газзаев давно не при делах футбольных, а сказать, что он, в прошлом незаурядный дриблер, также и администратор качественный не могу, потому что информации не имею... Расценивать Валеру как преданного болельщика Динамо не буду, он давно уже про клуб не вспоминает, он уже больше армеец, поэтому, что с ним, что без него- одинаково.

Ну, единственное, что, присутствие Газзаева в Динамо, всё таки, как-то, где-то будет напоминать мне, про то, еще советское Динамо и про победу в кубке СССР-1984... Вобщем, не мне решать, но если Валера окажется в Динамо- определенную грустику мне навеет...
Lobo77
Lobo77
22 декабря в 15:43
Господи, оброни от Пса!
Rupertt
Rupertt
22 декабря в 15:27
Если он придет не тренировать, а именно в руководство — это может быть правильный ход. Команде нужен человек, который понимает, что такое клуб с историей, который знает, как выстраивать структуру, а не просто тушить пожары. Сейчас ощущение, что в «Динамо» есть игроки, деньги, амбиции, но нет стержня и четкого курса.

Газзаев — жесткий, прямой, может кому-то не понравится, но иногда именно такого человека и не хватает, чтобы навести порядок. Он не будет молчать, не будет улыбаться ради прессы и уж точно не станет терпеть безразличие к результату.
Гость
