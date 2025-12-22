Виктор Гусев назвал ошибкой выбор Карпина в качестве наставника «Динамо»

1766394095

Совмещение постов негативно сказалось на московском футбольном клубе «Динамо». Такое мнение в интервью высказал спортивный комментатор .

17 ноября главный тренер сборной России Карпин объявил об уходе из «Динамо». Временно исполняющим обязанности наставника команды был назначен Ролан Гусев.

«Вообще я был против совместительства должностей всегда, — сказал Гусев. — Но сейчас я его приветствовал, потому что у сборной нет таких официальных матчей. И я думаю: „Почему бы Карпину в свободное время не позаниматься сборной? Все будет нормально. Одно не будет мешать другому“. Я не знал, что сборная войдет в такой интенсивный график, что у нас появятся не только Бруней, а такие соперники, как Чили и Перу. Когда это пришло, я понял, что ошибался, когда приветствовал совместительство вопреки моему предыдущему настрою. Наверное, это было неправильно. И на „Динамо“ это очень плохо отразилось, как мне кажется».

"Но потом уже, конечно, были ужасные моменты. Карпин уже почти уходил, была пресс-конференция, и я прямо вздрогнул, когда он сказал: «Вы знаете, обещаю, что „Динамо“ не вылетит в низшую лигу». Вот это ничего себе, дожили", — добавил он.