Виктор Гусев назвал ошибкой выбор Карпина в качестве наставника «Динамо»

22 декабря 2025, 12:01

Совмещение постов Валерием Карпиным негативно сказалось на московском футбольном клубе «Динамо». Такое мнение в интервью высказал спортивный комментатор Виктор Гусев.

17 ноября главный тренер сборной России Карпин объявил об уходе из «Динамо». Временно исполняющим обязанности наставника команды был назначен Ролан Гусев.

«Вообще я был против совместительства должностей всегда, — сказал Гусев. — Но сейчас я его приветствовал, потому что у сборной нет таких официальных матчей. И я думаю: „Почему бы Карпину в свободное время не позаниматься сборной? Все будет нормально. Одно не будет мешать другому“. Я не знал, что сборная войдет в такой интенсивный график, что у нас появятся не только Бруней, а такие соперники, как Чили и Перу. Когда это пришло, я понял, что ошибался, когда приветствовал совместительство вопреки моему предыдущему настрою. Наверное, это было неправильно. И на „Динамо“ это очень плохо отразилось, как мне кажется».

"Но потом уже, конечно, были ужасные моменты. Карпин уже почти уходил, была пресс-конференция, и я прямо вздрогнул, когда он сказал: «Вы знаете, обещаю, что „Динамо“ не вылетит в низшую лигу». Вот это ничего себе, дожили", — добавил он.

В первой части Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 21 очко в 18 играх и занимает 10-е место в турнирной таблице.

вчера в 05:52
задним умом все мы крепки !
22 декабря в 16:12
Самое интересное: и я не знал, что Гусев В. войдёт такой интенсивный график на соккере, и у нас появятся не только "свои" комментаторы, но и на прогулке в клинике, в свободное время от процедур, Гусев В., начнёт комментировать, то что на соккере уже в архиве. Да, видно, терапия не даёт результатов, пора переводить в Кащенко.
22 декабря в 16:11
А еще Карпину нравилось в работе с ДМ то что летать в свою "приэбалтику" было значительно удобнее из Москвы чем из Ростова. А летал он почти каждую неделю типа. Имело смысл поменять геолокацию.
22 декабря в 16:08, ред.
Карпин, что касается других - очень требователен. Я понимал что в футбольном плане он не добьется ничего значительного. Но была надежда что он за свой срок выкосит традиционное динамовское рас3,14zДяйство - от кухни и базы до тренировочного процесса и сборов.
И он вроде начал как надо... но футбольная составляющая с его участием быстро закончила этот эксперимент.
Так что проку от него - только накупленные "оси" и "заи".
Shur тебе идею кидаю- Гору разрушеную, с Дэхой, и надпись - тут были Ося и Зая. ;)
22 декабря в 15:38
Это и без Гусева всем понятно.
22 декабря в 15:17, ред.
Вся эта история с Карпиным и «Динамо» изначально выглядела странно. Ну не верил я, что можно усидеть на двух стульях и при этом всем будет хорошо. Сборная — это одно, клуб — совсем другое. Даже если официальных матчей немного, подготовка, перелёты, сборы, разговоры, давление — всё это съедает кучу энергии и внимания.

По игре «Динамо» это было видно. Команда будто всё время находилась в подвешенном состоянии: нет стабильности, нет чёткого вектора, сегодня один состав, завтра другой. Создавалось ощущение, что тренер мыслями где-то не здесь. А для клуба с такими амбициями это просто недопустимо.
ответ shur (раскрыть)
22 декабря в 14:33
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
22 декабря в 14:22
...Жили у бабуси 2-а Весёлых Гуся...!!!
22 декабря в 14:18
Теперь все видят что это была ошибка,а когда назначали, строили грандиозные планы
22 декабря в 13:48
Если и третий день будет Гусев, то пора открывать гусей охоту......:))))
22 декабря в 12:57
«Вообще я был против совместительства должностей всегда
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1421339/karpin-valeriy-dinamo 22.12.2025
А тебя кто-то спрашивал?))
22 декабря в 12:49
Эту тему кто только не обсуждал — ничего нового не сказали, но всем надоели... Может хватит уже. Кстати, Гусев, ты надолго? Давай прощаться!
22 декабря в 12:48
А мне, Гусев, напоминает одного местного Яшу, и это- точно не совпадение...)))
22 декабря в 12:37
Гусев напоминает мне одного местного Виктора, не совпадение ли
22 декабря в 12:31, ред.
Ошибка - выбор Карпина в качестве наставника, Динамо или ещё кого дело десятое. Судя по постоянному недовольству даже сам Карпин похоже в глубине души считает ошибкой выбор профессии наставника, просто не хватает честности с собой это признать. Деньги видать хорошие платят.
