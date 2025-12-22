Сборная России завершила год на 33-м месте в рейтинге ФИФА

1766401937

Сборная России расположилась на 33-м месте в рейтинге Международной федерации футбола ( ФИФА ) по итогам 2025 года. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

На счету сборной России 1 524 очка.

Лидером мирового рейтинга остается сборная Испании (1 877). В тройку лидеров входят команды Аргентины (1 873) и Франции (1 870), далее идут сборные Англии (1 834) и Бразилии (1 760).

Российские футболисты в последний раз проводили товарищеские матчи в ноябре: 12 ноября в Санкт-Петербурге команда со счетом 1:1 сыграла вничью со сборной Перу, 15 ноября россияне в Сочи со счетом 0:2 уступили сборной Чили.