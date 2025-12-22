Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтинги

Сборная России завершила год на 33-м месте в рейтинге ФИФА

22 декабря 2025, 14:12

Сборная России расположилась на 33-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам 2025 года. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

На счету сборной России 1 524 очка.

Лидером мирового рейтинга остается сборная Испании (1 877). В тройку лидеров входят команды Аргентины (1 873) и Франции (1 870), далее идут сборные Англии (1 834) и Бразилии (1 760).

Российские футболисты в последний раз проводили товарищеские матчи в ноябре: 12 ноября в Санкт-Петербурге команда со счетом 1:1 сыграла вничью со сборной Перу, 15 ноября россияне в Сочи со счетом 0:2 уступили сборной Чили.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций из-за ситуации на Украине.

Подписывайся в ВК
Все новости
ЦСКА возглавил рейтинг РПЛ по индексу «Вклад молодого игрока»
20 декабря
Женская сборная России сохранила 28-е место в рейтинге ФИФА
11 декабря
Сборная России опустилась на 33-е место в рейтинге ФИФА
19 ноября
Россия заняла 31-е место в рейтинге по продажам футболистов за рубеж
30 октября
30-е место в рейтинге говорит, что сборная России на верном пути — Газзаев
17 октября
Сборная России поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА
17 октября
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 06:39
Тяжело воспринимать всерьёз всё это когда сборная играет только товарняки. Причём даже не смотря на то что соперники в этот раз были посильнее важности этих результатов как таковых не ощущается. Уже привычным стало не обращать внимание и даже не смотреть не то что игры, а даже обзоры игр команды Карпина.
112910415
112910415
вчера в 05:32
спасибо, что живой !
nik9373
nik9373 ответ A.S.A (раскрыть)
22 декабря в 17:51
Когда конфликт закончится.
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
22 декабря в 16:56
...Беларусь играли домашние отбора ЧМ в Венгрии, стало быть не дома,но всё же! Мы же хотим чтобы и под флагом, и гимном, и везде!
Про более серьёзные вещи умолчим,да?!
lobsterdam
lobsterdam ответ A.S.A (раскрыть)
22 декабря в 16:27
чтобы "они" рвали жилы?! Не припомню даже в жирные годы, когда они даже сборы проводили заграницей...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
22 декабря в 16:18
33 место на долго кажется.
но всему придет конец.
A.S.A
A.S.A ответ shur (раскрыть)
22 декабря в 15:32
Знаю, но всё же....другим сборным же это не мешает...
Drosmo
Drosmo
22 декабря в 15:14
Уже почти четыре года сборная России играет исключительно товарищеские матчи, в то время как остальные сборные участвуют в официальных турнирах. За товарищеские матчи очков начисляется меньше, да и настрой игроков совсем не тот как в официальных играх.

Так что ставить сейчас их результаты в один ряд с остальными не совсем правильно, так как сборная России и остальные сборные играют при разных условиях. А потому данный рейтинг - это лишь сухие цифры, которые не отображают справедливую картину происходящего.
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
22 декабря в 14:34
...а то ты Бро, не знаешь истинную причину?! Я уже не молод,но
Бог терпел и на велел!!!
shur
shur
22 декабря в 14:32
...в чешуе как жар горя, тридцать три богатыря!!!
A.S.A
A.S.A
22 декабря в 14:31
Интересно, когда сборную России вернут к соревнованиям?! Хочется смотреть ее матчи именно в соревновательных играх, где игроки будут рвать жилы для достижения целей, а не вот эти товарняки, играя с кем попало....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 