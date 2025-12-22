Сборная России завершила год на 33-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России расположилась на 33-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам 2025 года. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.
На счету сборной России 1 524 очка.
Лидером мирового рейтинга остается сборная Испании (1 877). В тройку лидеров входят команды Аргентины (1 873) и Франции (1 870), далее идут сборные Англии (1 834) и Бразилии (1 760).
Российские футболисты в последний раз проводили товарищеские матчи в ноябре: 12 ноября в Санкт-Петербурге команда со счетом 1:1 сыграла вничью со сборной Перу, 15 ноября россияне в Сочи со счетом 0:2 уступили сборной Чили.
С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций из-за ситуации на Украине.
Так что ставить сейчас их результаты в один ряд с остальными не совсем правильно, так как сборная России и остальные сборные играют при разных условиях. А потому данный рейтинг - это лишь сухие цифры, которые не отображают справедливую картину происходящего.
