Батраков рассказал, что мечтает сыграть в Лиге чемпионов

1766409609

22 декабря 2025, 16:20

Футболист московского «Локомотива» мечтает выйти на поле в матче Лиги чемпионов. Об этом Батраков рассказал «Спорт-Экспрессу».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.

«Мечтаю об этом, — ответил Батраков на вопрос, представляет ли он, как стоит на поле под гимн Лиги чемпионов. — Когда слышу эту знаменитую мелодию — идут мурашки по коже. А если еще стоять на поле в этот момент. Совершенно другая история».

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.