Батраков рассказал, что мечтает сыграть в Лиге чемпионов

22 декабря 2025, 16:20

Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков мечтает выйти на поле в матче Лиги чемпионов. Об этом Батраков рассказал «Спорт-Экспрессу».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.

«Мечтаю об этом, — ответил Батраков на вопрос, представляет ли он, как стоит на поле под гимн Лиги чемпионов. — Когда слышу эту знаменитую мелодию — идут мурашки по коже. А если еще стоять на поле в этот момент. Совершенно другая история».

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.

shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
22 декабря в 21:54
... Добрый вечер! Не знаю насколько это интересно! Крис Ри ушёл сегодня (74 года)!
Gorasul
Gorasul
22 декабря в 20:56
Игрок уровня Жироны. Туда и нужно проситься, хоть за еду играть и потом может повезти!
112910415
112910415
22 декабря в 18:29
может, и сбудется !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
22 декабря в 18:07
Надо..., надо пацану расти. Пусть к Сафону за помощью обратится, как такие дела начинать надо.
Здесь же - только киснуть.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
22 декабря в 17:42
...сначала был только Битлс, потом ТРекс,Криденс,Слэйд,Назарет,
Хипы,Цепиллин,Пёрпл, "Иисус Христос Супер Стар" Новая Волна
всех направлений и это надо было всё прослушать! И всё равно всегда чего то хочется ядерного,неповторимого,прекрасного !!!
А Лёша условно на концерте у Басты побывал а до МакКартни космос!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
22 декабря в 17:19
Для таких дел, Лёшка, меняй своего спортивного агента.
Rupertt
Rupertt
22 декабря в 17:11
Не про деньги, не про Саудовскую Аравию, не про контракты — а про Лигу чемпионов, про гимн, про мурашки. Значит, у парня в голове футбол, а не калькулятор. Это сегодня редкость.

Видно, что он живёт игрой. Когда молодой футболист говорит о ЛЧ как о мечте, а не как о пункте в резюме, сразу появляется ощущение, что из него может вырасти что-то по-настоящему большое. Батраков и на поле это подтверждает: не боится брать на себя ответственность, лезет в обострение, играет смело, иногда даже нагло — в хорошем смысле. Такие и нужны в Европе.
7kxqm85da4b7
7kxqm85da4b7
22 декабря в 16:55
Будешь ярко играть, может и возьмут
Варвар7
Варвар7
22 декабря в 16:53
Леха ещё совсем молодой - пожелаю ему исполнение мечты!
