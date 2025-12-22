Батраков рассказал, что мечтает сыграть в Лиге чемпионов

Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков мечтает выйти на поле в матче Лиги чемпионов. Об этом Батраков рассказал «Спорт-Экспрессу».
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.
«Мечтаю об этом, — ответил Батраков на вопрос, представляет ли он, как стоит на поле под гимн Лиги чемпионов. — Когда слышу эту знаменитую мелодию — идут мурашки по коже. А если еще стоять на поле в этот момент. Совершенно другая история».
Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.
Видно, что он живёт игрой. Когда молодой футболист говорит о ЛЧ как о мечте, а не как о пункте в резюме, сразу появляется ощущение, что из него может вырасти что-то по-настоящему большое. Батраков и на поле это подтверждает: не боится брать на себя ответственность, лезет в обострение, играет смело, иногда даже нагло — в хорошем смысле. Такие и нужны в Европе.
