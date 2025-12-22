Top.Mail.Ru
Батраков считает, что «Локомотив» стал сильнее в текущем сезоне

22 декабря 2025, 08:53

Московский футбольный клуб «Локомотив» в нынешнем сезоне стал сильнее по сравнению с предыдущим. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

После 18 туров «Локомотив» набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Столичная команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.

«На зимнюю паузу в прошлом году мы ушли на пятом месте, сейчас — на третьем. Значит, стали сильнее, посмотрим, что будет весной. Мне кажется, зрителям интересно следить за таким чемпионатом, в таблице высокая плотность. Весной, думаю, получится крутой отрезок», — сказал Батраков.

Полузащитник считает, что на прогресс «Локомотива» повлияла совокупность факторов. «Пришла стабильность. Микроклимат в команде хороший, все в наших руках», — подчеркнул футболист.

В прошлом сезоне «Локомотив» завершил чемпионат страны на 6-м месте.

shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
22 декабря в 13:59
...Артёмка старенький уже и потому чтобы привлечь внимание "порнушку" предпочёл, а у Батрака всё ещё впереди, молодёжь
настолько изобретальная нынче,не знаешь чего и ждать то,но лучше
футбольную тему...!!!
shur
shur
22 декабря в 13:48
...вот самооценка у парниши,учитесь! Мол меня хвалят часто,значит и Паровоз - быстрей бежит!!!
CCCP1922
CCCP1922
22 декабря в 12:18
Какие же они все однообразные. Если есть желание выделиться, не нужно делать что-то, как все. Правда и с Дзюбы пример брать не стоит. Не переживай, придёт и твоё время.
shlomo
shlomo
22 декабря в 10:26
Думаю что на уровне сегодняшнего уровня РПЛ он действительно стал сильнее...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
22 декабря в 10:16
да, Локо и сильней стал, и рыночная стоимость поднялась.
mfg9vfcbny25
mfg9vfcbny25
22 декабря в 10:05
Судя что Локо в верхней части таблицы, наверно так и есть
Bad Listener
Bad Listener
22 декабря в 10:01, ред.
А я думаю просто некоторые конкуренты, такие как например Спартак и Динамо совсем скатились, а не Локомотив стал сильнее
Гость
