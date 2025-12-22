Батраков считает, что «Локомотив» стал сильнее в текущем сезоне

1766382832

22 декабря 2025, 08:53

Московский футбольный клуб «Локомотив» в нынешнем сезоне стал сильнее по сравнению с предыдущим. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал полузащитник «Локомотива» .

После 18 туров «Локомотив» набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Столичная команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.

«На зимнюю паузу в прошлом году мы ушли на пятом месте, сейчас — на третьем. Значит, стали сильнее, посмотрим, что будет весной. Мне кажется, зрителям интересно следить за таким чемпионатом, в таблице высокая плотность. Весной, думаю, получится крутой отрезок», — сказал Батраков.

Полузащитник считает, что на прогресс «Локомотива» повлияла совокупность факторов. «Пришла стабильность. Микроклимат в команде хороший, все в наших руках», — подчеркнул футболист.

В прошлом сезоне «Локомотив» завершил чемпионат страны на 6-м месте.