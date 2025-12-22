Гусев считает, что Месси и Роналду нельзя сравнивать с Пеле и Марадоной

1766385011

22 декабря 2025, 09:30

Невозможно напрямую сравнивать аргентинца и португальца с бразильцем и аргентинцем из-за разных эпох и стиля игры. Такое мнение в интервью высказал спортивный комментатор .

«Пеле и Марадона и Роналду и Месси — сопоставимые фигуры, потому что таким всегда и было соперничество, — сказал он. — Единственное, Роналду и Месси играют в одно время, а Марадона все-таки был позже, чем Пеле — Марадону я комментировал. А Пеле я только смотрел мальчишкой, как он играет — 1966-1970 годы. Самое невозможное — это сравнить эти пары. Разный футбол. Поэтому, когда Месси берет и обыгрывает трех защитников подряд — это достижение повыше, чем у Пеле, когда он делал то же самое. Это абсолютно точно. Здесь требуется гораздо больше таланта и класса».