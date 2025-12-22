Top.Mail.Ru
Гусев считает, что Месси и Роналду нельзя сравнивать с Пеле и Марадоной

22 декабря 2025, 09:30

Невозможно напрямую сравнивать аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду с бразильцем Пеле и аргентинцем Диего Марадоной из-за разных эпох и стиля игры. Такое мнение в интервью высказал спортивный комментатор Виктор Гусев.

«Пеле и Марадона и Роналду и Месси — сопоставимые фигуры, потому что таким всегда и было соперничество, — сказал он. — Единственное, Роналду и Месси играют в одно время, а Марадона все-таки был позже, чем Пеле — Марадону я комментировал. А Пеле я только смотрел мальчишкой, как он играет — 1966-1970 годы. Самое невозможное — это сравнить эти пары. Разный футбол. Поэтому, когда Месси берет и обыгрывает трех защитников подряд — это достижение повыше, чем у Пеле, когда он делал то же самое. Это абсолютно точно. Здесь требуется гораздо больше таланта и класса».

Все комментарии
y-ago
y-ago ответ матос (раскрыть)
вчера в 17:20
Гарринча — безусловный гений своего времени. Его финты были не для красоты, а для результата, и многие из них позже развили Роналдиньо и другие. С его физическими особенностями он вообще создал собственный стиль дриблинга — это и есть признак гения. Судить его по меркам современного футбола, на мой взгляд, неправильно.
матос
матос ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 12:17
Я извиняюсь , читаю ваше общение с Виктором , хотелось бы ваше мнение узнать. О Месси я прочел вас , но Гарринча же был крут для своего времени и многие финты хитрые и красивые как по мне которыми порой пользовался тот же Роналдиньо конечно их прокачав под себя делал именно Ману , тк одна нога была короче другой. Если я ошибаюсь , то ссори , но Ману был да и есть гений или один из них футбола.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
22 декабря в 20:12, ред.
Привет, Володя!!!
Познавательно и интересно, Дружище!!! Не знал, слышу впервые... Спасибо!!! Я лично, никогда особо не болел за сб.Бразилии, но Батя фанател, и всегда на всех ЧМ болел за бразов. Ты молодец, Дружище, много знаешь!!!))) Приятно, что на Соккере еще есть люди, помнящие Великое прошлое мирового футбола!!!
Спасибо, Володя!!!

p.s. Твоё напутствие мне, от 12.12.25 всегда у меня перед глазами, и помогает мне пропускать через фильтры всякую мерзость... Не поверишь, раньше не получалось, никак. Спасибо, Володя, Спасибо!!!!!!!
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
22 декабря в 20:04
Взаимно, Герман!!!)))
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 20:02
Виктор, привет!
К большому сожалению, ту великую сборную Бразилии, которая выиграла чемпионаты мира 1958 и 1962 годов, мы не видели. Чемпионаты мира советское телевидение начало показывать с 1966 года. На этом чемпионате мы уже увидели осколки той великой команды и её бесславное выступление. Слёзы Пеле и его обещание больше никогда не играть на ЧМ. Дом Висенте Фиолы охраняла полиция. Вокруг его дома ходили разъярённые болельщики с транспорантами: «Отдайте нам Фиолу! Он украл у нас победу!». Сам Фиола вернулся в Бразилию месяца через два после окончания ЧМ, когда страсти в Бразилии поутихли.
Но Пеле не сдержал своего слова. В 1970 году он приехал на ЧМ в Мексику и порвал всех своих соперников, став ТРЕХКРАТНЫМ чемпионом мира! Но это уже была другая сборная Бразилии.
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 19:54
Очень приятно! Герман. Рад знакомству!
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
22 декабря в 19:50
Думаю, нам пора познакомиться. Я- Виктор, если что.))) Всегда рад общению!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Gotlib (раскрыть)
22 декабря в 17:43
Зато улыбался в 1986-м, когда англичан прошли за счёт "Руки Бога".
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 17:35, ред.
Приветствую Вас! Смотрел этот фильм и остался по-настоящему восхищён!
Это не просто история великого футболиста, а рассказ о человеке, который нёс на себе ожидания целой страны. Фильм отлично раскрывает масштаб Пеле, цену его гения и то, почему он стал легендой не только футбола, но и мировой культуры.
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
22 декабря в 17:29
Рад Приветствовать!!!
Есть отличный фильм- "Это Пеле"! Так вот, там, показано, как врачи измеряют параметры тела Пеле и восторгаются, на сколько, всё у него гармонично создано для футбола!!!
Как всегда- с Вами согласен!!!)))
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 17:24
Вы абсолютно правы — и по сути, и по тону. Сравнение Пеле и Месси по принципу «кто сколько обыграл на ЧМ» — это действительно примитив, не имеющий отношения к пониманию футбольного гения. Месси - это мозг + дирижёр + киллер в одном лице. Его «видение поля затылком» — не метафора, а реальность. Командное измерение — вот где Месси уникален. Пеле — гений другого типа: феноменальный рывок, взрывная сила, идеальное чувство момента, завершение — практически безошибочное. Он действительно чаще был гениальным наконечником, даже когда оттягивался глубже. Его физика и скорость для того времени — космос!
Lobo77
Lobo77 ответ Drosmo (раскрыть)
22 декабря в 15:56
Я всегда при сравнениях Криштиану и Месси вспоминаю легенд Автогонок Формулы 1 - Проста и Сенну. Тоже было соперничество ого-го. С редким вкраплением чемпионства Пике и Менселла за 9 лет 7 титулов на двоих.
Это когда Ф1 еще была соревнованием а не цирком.
Lobo77
Lobo77
22 декабря в 15:51
Марадона обыгрывал на ЧМ 5-рых и бил мимо вратаря:)
Lobo77
Lobo77
22 декабря в 15:51
Сравнивать как игроков или как футбольные фигуры, явления?
Если по второму критерию то Пеле привнес в Футбол Джангу. Это прорыв.Это новация. Это явление. Это толкнуло весь Футбол в мире и латиноамериканский в частности. Это дало новые схемы, это породило не только новый стиль игры а целую концепция на все оставшиеся года.
Марадона открыл горизонты для людей в том смысле что можно добиваться всего в футболе, несмотря ни на что. В его случае на пьянки гулянки и наркоту, что само по себе конечно нехорошо но сам принцип - можно стать номер Один несмотря ни на что - это вот он.
Gotlib
Gotlib ответ DXTK (раскрыть)
22 декабря в 13:32, ред.
Так и Марадонка плакала, когда в 1990 году Фëллер поднял над головой КМ.
sv_1969
sv_1969
22 декабря в 12:20
По идее сравнить то можно только мнения будут разные! А так можно и картошку с репой сравнить и кому то картоха окажется ближе или наоборот)))
9qtsw5k5j6u4
9qtsw5k5j6u4
22 декабря в 12:12
Все хороши, каждый по своему, они лучшие
Bad Listener
Bad Listener
22 декабря в 11:55, ред.
Говорит нельзя сравнивать и сам же сразу сравнивает чуть ли ни в одном предложении 🤦🏻‍♂️. А я думаю ещё как можно. Современных многих игроков можно сравнивать вообще с овощами, или с флюгерами вертящимися туда куда дует ветер. А Криштиану и Лео как раз наверное последние представители олдскульного вида тех кого ещё можно сравнивать с достойными предшественниками. По характеру и отношение к делу они очень даже сопоставимы, а по мне так это главный критерий успеха в любом деле, а не только в футболе. Особенно сейчас все эти отличия становятся как никогда очевидными. Настолько что Золотой мяч некому дать не обесценив награду и не превратив её в простую формальность именно из-за отсутствия взрослого характера и отношения к делу хоть у кого нибудь из претендентов. Поэтому как раз эти вещи сравнивать можно и нужно и говорить о них тоже.
Drosmo
Drosmo
22 декабря в 11:36
Более того, сравнивать нельзя даже самих Месси с Роналду, хоть они и футболисты одной эпохи. Два полностью разных игрока, каждый из которых добился успеха своим способом. Вот вроде бы и один и второй обладают хорошим дриблингом, но в то же время это абсолютно разный дриблинг. Роналду обводит игроков больше на скорости, за счёт своей сильнейшей физической подготовки, с резким смещением направления движения. В то время как Месси делает свои проходы на очень маленьком участке поля, как говорят образно говорят: на носовом платке. И аргентинец это делает уже за счёт своего невысокого роста и низкого центра тяжести, что позволяет ему очень быстро менять направление движения всего тела. И это уже не говоря о разных позициях на поле и разных амплуа.

Сравнивать игроков любят больше персональные фанаты этих игроков, для которых их игрок - это идол и кумир, и других, а тем более конкурентов, они просто не признают, поэтому и пытаются максимально превознести своего любимца, и так же максимально очернить его конкурента. Кстати, некоторые комментарии это наглядно показывают.

А по сути, все четыре, перечисленные в новости игрока, являются без преувеличения, легендами, навсегда вписавшими свои имена в историю мирового футбола.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 11:25
Добра Виктор! Так и есть
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
22 декабря в 11:23
Привет, Марат!!!
Я не знаю, кого любили в Бразилии больше- Пеле или Гаринчу. Кто-то считает, что больше любили Гаринчу. Да это и не так важно- оба гениальные футболисты, как и вся, та сборная.
lazzioll
lazzioll ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 11:20
тут Гусев не виноват я думаю, журналисты не умеют другого спрашивать. одни и те же вопросы по методичке. не думаю что Гусеву сказали расскажите что-нибудь, а он давай сравнивать Месси и Пеле. так интервью построено калично. посмотрите пресс-конференции после и перед матчами - одни и те же вопросы одни и те же ответы по кругу
DXTK
DXTK
22 декабря в 11:17
Пеле , Марадону и Месси еще можно сравнить.....между собой, они хоть чемпионы мира.............а что тут делает португальская плакса Роналду, он то как в это список попал у него заветного трофея нету......
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 11:15
Виктор , приветствую. А Пеле как тебе против Гарринчи? Как по мне то Радость народа был круче Пеле (видел лишь записи старые его игры в силу возраста)
Vilar
Vilar
22 декабря в 11:03
Нас решил перед Новым годом, Гусев позлить? Это тоже самое, что взять, и с дуру, начать сравнивать Гусева и т.н. "комментаторов с "мяч тв", с Синявским, Озеровым и Перетуриным.
Alex_67
Alex_67
22 декабря в 10:47
Ну Гусев глыба — прямо глаза мне открыл... Всю жизнь только и думал о том, можно ли сравнивать Роналду и Месси с Пеле и Марадоной? А сейчас понял, что нельзя. Видимо этот Гусев очень умный человек. А если честно, то у меня появилось стойкое желание сказать ему что-то обидное... Он ведь ничего из себя не представляет — пропал, но никого это не смутило. Зачем снова появился? Никогда не был популярным, теперь уже и не станет. Гусев, нечего тебе делать на ТВ! Не лезь!
112910415
112910415
22 декабря в 10:42
не будем сравнивать ...
восхищаться будем !
Capral
Capral
22 декабря в 10:29, ред.
Пеле обыгрывал троих на ЧМ!!! А на каком ЧМ троих обыгрывал Месси? И разве только по этим показателям определяется талант игрока? В.Газзаев мог обыграть пол команды соперника, но разве можно назвать его великим?И вообще, что за примитивное сравнение? Можно сравнить этих футболистов в плане командном. В этом случае, пожалуй, Месси поярче будет, он может и атаку разогнать и пас выдать, и забить. А поле он видит вообще закрытыми глазами, затылком!!! Пеле, по большей части был гениальным голевым наконечником. Но у Месси нет такого рывка, как у Пеле, он более флегматичен... Вообще, глупо сравнивать двух выдающихся футболистов, каждый из которых Гениален по своему!!!
Признаться, надоел Гусев за эти дни, своими примитивными сравнениями...
shlomo2
shlomo2
22 декабря в 10:23
И их по моему никто и не сравнивал.... но все великие.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
22 декабря в 10:16
Приветствую, Володя!!!
Ты правильно вчера сказал- начался сериал Гусева...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
