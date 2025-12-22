Гусев считает, что Месси и Роналду нельзя сравнивать с Пеле и Марадоной

Невозможно напрямую сравнивать аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду с бразильцем Пеле и аргентинцем Диего Марадоной из-за разных эпох и стиля игры. Такое мнение в интервью высказал спортивный комментатор Виктор Гусев.
«Пеле и Марадона и Роналду и Месси — сопоставимые фигуры, потому что таким всегда и было соперничество, — сказал он. — Единственное, Роналду и Месси играют в одно время, а Марадона все-таки был позже, чем Пеле — Марадону я комментировал. А Пеле я только смотрел мальчишкой, как он играет — 1966-1970 годы. Самое невозможное — это сравнить эти пары. Разный футбол. Поэтому, когда Месси берет и обыгрывает трех защитников подряд — это достижение повыше, чем у Пеле, когда он делал то же самое. Это абсолютно точно. Здесь требуется гораздо больше таланта и класса».
Признаться, надоел Гусев за эти дни, своими примитивными сравнениями...
Сравнивать игроков любят больше персональные фанаты этих игроков, для которых их игрок - это идол и кумир, и других, а тем более конкурентов, они просто не признают, поэтому и пытаются максимально превознести своего любимца, и так же максимально очернить его конкурента. Кстати, некоторые комментарии это наглядно показывают.
А по сути, все четыре, перечисленные в новости игрока, являются без преувеличения, легендами, навсегда вписавшими свои имена в историю мирового футбола.
