Хохлов заявил, что так и не получил денег от соцсети по судебному иску

1766400562

22 декабря 2025, 13:49

Бывший игрок сборной России по футболу заявил, что не получил денег по судебному иску в адрес американской социальной сети за удаление модераторами своей фамилии. Комментарий специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

22 сентября 2021 года Хохлов подал в суд на соцсеть из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев. 18 октября Солнцевский районный суд Москвы взыскал с соцсети 65 млн 671 тыс. рублей в пользу бывшего футболиста.

«Приставы говорят, что не могут исполнить решение суда, поскольку ответчик находится за пределами нашей страны. Когда здесь появится, неизвестно. Главный офис корпорации расположен в США , поэтому платить никто не собирается. Рычагов у нас нет. Изначально юристы планировали взыскать долг через американский суд, но поняли, что шансов ноль. Законы, о соблюдении которых много говорится, там действуют в одну сторону. Но ничего, хотя бы моральную компенсацию получил. Если стирают твою фамилию — нужно бороться», — сказал Хохлов.

Хохлову 50 лет, он является главным тренером молодежной команды московского «Локомотива». На протяжении тренерской карьеры специалист в разные годы руководил «Сочи», московским «Динамо», волгоградским «Ротором» и краснодарской «Кубанью».