Хохлов заявил, что так и не получил денег от соцсети по судебному иску

22 декабря 2025, 13:49

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Хохлов заявил, что не получил денег по судебному иску в адрес американской социальной сети за удаление модераторами своей фамилии. Комментарий специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

22 сентября 2021 года Хохлов подал в суд на соцсеть из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев. 18 октября Солнцевский районный суд Москвы взыскал с соцсети 65 млн 671 тыс. рублей в пользу бывшего футболиста.

«Приставы говорят, что не могут исполнить решение суда, поскольку ответчик находится за пределами нашей страны. Когда здесь появится, неизвестно. Главный офис корпорации расположен в США, поэтому платить никто не собирается. Рычагов у нас нет. Изначально юристы планировали взыскать долг через американский суд, но поняли, что шансов ноль. Законы, о соблюдении которых много говорится, там действуют в одну сторону. Но ничего, хотя бы моральную компенсацию получил. Если стирают твою фамилию — нужно бороться», — сказал Хохлов.

Хохлову 50 лет, он является главным тренером молодежной команды московского «Локомотива». На протяжении тренерской карьеры специалист в разные годы руководил «Сочи», московским «Динамо», волгоградским «Ротором» и краснодарской «Кубанью».

В качестве игрока Хохлов выступал за московские ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо», нидерландский ПСВ, а также испанский «Реал Сосьедад». В составе сборной России выступал с 1996 по 2005 год, сыграв на чемпионате Европы — 1996 и чемпионате мира — 2002. В составе национальной команды принял участие в 53 матчах, забив шесть мячей.

Варвар7
Варвар7
22 декабря в 18:00
А теперь серьёзно.
" Если стирают твою фамилию — нужно бороться" - Такая позиции Дмитрия лично у меня вызывает уважение! Диме 50 , отец семейства , двое сыновей , наверняка чтит своих предков. И если по чьей то дурости, скудоумию или из за несовершенства автоцензуры стирают фамилию - то да за это надо боротся...
Варвар7
Варвар7
22 декабря в 17:51

Разговор приставов с ответчиком...)))
Rupertt
Rupertt
22 декабря в 15:16
Человек всю жизнь играл за сборную, за топ-клубы, имя себе заработал на поле, а в итоге сталкивается с тем, что его фамилию просто стирают, как будто ее не существует. И самое обидное — суд у нас он выиграл, сумма огромная, вроде бы справедливость восторжествовала, а по факту — денег ноль.

Понятно, что крупные западные корпорации на решения российских судов давно не обращают внимания, но сам факт показательный. Получается, закон вроде бы есть, решение есть, а реальных механизмов — нет. И в этом смысле Хохлов реально оказался заложником ситуации между политикой, цензурой и двойными стандартами.
Alex_67
Alex_67
22 декабря в 14:50
Солнцевский районный суд? Кому нужно решение, которое никто не собирается выполнять. А приставы? Они только с работяг могут требовать...
shur
shur
22 декабря в 14:29
...люди пол меняют при желании, а тут фамилию изменил и всё,
радуйся жизни, она в 50-сят только начинается, ты ж ведь не Лев Иваныч,которого весь мир знает!!!
