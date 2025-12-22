Полузащитник, лидер и наставник: Дмитрию Хохлову — 50 лет

1766380246

22 декабря 2025, 08:10

Чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Дмитрий Хохлов в понедельник отмечает 50-летие. Рассказываем о карьере футболиста и тренера.

Футбольный путь Хохлова начался в Краснодаре, в местной школе «Кубань», где юный спортсмен выделялся хлестким ударом с обеих ног и отличным видением поля. Судьбоносным стал переход в школу московского ЦСКА , где вместе с Владиславом Радимовым и Дмитрием Шуковым он прошел путь от интерната до основного состава. Первый матч в основном составе ЦСКА Хохлов провел в 1994 году, а дебютный гол забил в 1995-м в ворота «Черноморца». Уже в 1996 году он был включен в список 33 лучших футболистов России, заняв второе место среди полузащитников.

Как отметил бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин, Хохлов с первых дней производил впечатление профессионала. "Он никогда не опаздывал на тренировки, и я не помню, чтобы он был чем-то недоволен в команде, — сказал он. — Это всегда позитивный человек, который умел создавать в коллективе комфортную атмосферу, помогавшую побеждать. К своему делу Дмитрий относился с большим энтузиазмом. Он всегда приезжал на базу раньше всех и очень серьезно готовился к занятиям. Он был по настоящему талантливым игроком, что подтверждает его успешная игра в зарубежных клубах. В резерве он оказывался крайне редко. С его приходом в «Локомотив» заметно выросло техническое качество игры команды. В целом это командный футболист, который внес большой вклад в историю «Локомотива».

Европейские клубы

Хохлов начал европейскую карьеру в 1998 году, перейдя из московского «Торпедо» в нидерландский ПСВ . В первом же матче за клуб он забил гол в Суперкубке Нидерландов против «Аякса» и закрепился в основном составе.

Команду он покинул в 2000 году. Хохлов признавался, что принял решение уйти из ПСВ из-за конфликта с главным тренером Эриком Геретсом. Он отмечал, что столкнулся с трудностями адаптации к новой тактике команды, что повлияло на его игровое время. Из поступивших предложений он выбрал «Реал Сосьедад», так как давно хотел играть в испанском чемпионате и условия контракта полностью его устраивали, хотя рассматривались и другие варианты — во Франции, Испании и Германии.

В составе «Реал Сосьедад» Хохлов провел три сезона (2000-2003), сыграл 113 матчей, забил 15 голов и сделал 11 результативных передач.

Возвращение в Россию

На родину Хохлов вернулся в 2003 году, подписав контракт с «Локомотивом», с которым выиграл чемпионат России 2004 года и Суперкубок-2005. В составе железнодорожников он играл в Лиге чемпионов, в одном из матчей забил миланскому «Интеру».

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников подчеркнул, что Хохлов всегда был сильным и полезным футболистом для команды. "Когда он пришел в «Локомотив», сразу помог команде стать чемпионом в 2004 году. Как партнер он был отзывчивым, а как человек — очень хорошим, поэтому у нас сложились отличные дружеские отношения, — сказал Сенников. — Когда он вернулся из Испании, сразу было видно, что это игрок высокого уровня, который может реально помочь команде. До сих пор все помнят его фантастический гол головой «Интеру».

В 2006 году Хохлов перешел в московское «Динамо», став капитаном команды и одним из ее лидеров, а в 2007 году был признан лучшим игроком сезона. Завершил карьеру игрока в 2010 году, забив гол в последнем матче за «Динамо» в дерби со «Спартаком».

Хохлов провел 540 официальных матчей, забив 87 голов. Шесть раз его включали в список 33 лучших футболистов чемпионата России. В 2011 году ему было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».

Сборная России

Хохлов дебютировал за национальную сборную в 1996 году на чемпионате Европы. С этого момента он регулярно привлекался к играм сборной. Всего за национальную сборную России Хохлов провел 53 матча и забил 6 голов.

В основном Хохлов выступал на позиции центрального полузащитника. В матчах за сборную он выполнял как оборонительные, так и атакующие функции, действуя в средней линии поля.

Говоря о выступлениях за сборную России, Хохлов отмечал, что участие в сборной требует полной мотивации, и футболисты, не готовые к этому, не должны принимать вызов в национальную команду.

Хохлов принимал участие в чемпионате мира 2002 года, где сборная России не смогла пройти групповой этап, участвовал в Кипрском международном турнире 2003 года, который носил товарищеский характер. Сборная России стала победителем этого турнира, обыграв в финале сборную Кипра со счетом 1:0 и использовав его как часть подготовки к чемпионату Европы 2004 года. Хохлов не попал в заявку на Евро-2004 из-за травмы спины, полученной в начале сезона.

Тренерская карьера

По завершении игровой карьеры Хохлов продолжил работу в московском «Динамо». В июле 2012 года он был назначен главным тренером молодежной команды. В августе того же года Хохлов исполнял обязанности главного тренера основной команды после отставки Сергея Силкина и до назначения Дана Петреску, затем вошел в его тренерский штаб. Молодежную команду бело-голубых Хохлов возглавлял еще дважды — в 2013-2015 годах и в 2017 году.

В июне 2015 года Хохлова назначили главным тренером краснодарской «Кубани». Работа в клубе продлилась около трех месяцев, и 16 сентября 2015 года он был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Под его руководством команда не одержала ни одной победы.

В январе 2017 года Хохлов стал главным тренером «Динамо-2». По итогам сезона команда заняла четвертое место в ПФЛ , после чего клуб был расформирован по финансовым причинам, а часть тренерского штаба и игроков перешла в молодежный состав «Динамо».

В октябре 2017 года Хохлов был назначен главным тренером основной команды «Динамо», сменив Юрия Калитвинцева. Он занимал эту должность до октября 2019 года, когда был отправлен в отставку.

В мае 2021 года Хохлов возглавил волгоградский «Ротор», а уже в ноябре контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Под его руководством команда провела 23 матча в ФНЛ , набрала 24 очка и на момент расторжения контракта находилась на 16-м месте. В январе 2023 года Хохлов вошел в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи», позже был назначен главным тренером команды. В сентябре было объявлено о его уходе по обоюдному согласию сторон.

С декабря 2023 года Хохлов является главным тренером молодежной команды московского «Локомотива».